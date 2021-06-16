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Путин отказался от протокольной встречи в аэропорту Женевы, пишут СМИ

Путин отказался от протокольной встречи в аэропорту Женевы, пишут СМИ - РИА Новости, 16.06.2021

Путин отказался от протокольной встречи в аэропорту Женевы, пишут СМИ

Владимир Путин отказался от протокольной встречи с властями Швейцарии по прилете в страну на саммит Россия — США, сообщило онлайн-издание Tribune de Genève. РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T08:51

2021-06-16T08:51

2021-06-16T12:44

россия

энтони блинкен

джо байден

сирия

сша

саммит путина и байдена

владимир путин

женева (город)

швейцария

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ЖЕНЕВА, 16 июн — РИА Новости. Владимир Путин отказался от протокольной встречи с властями Швейцарии по прилете в страну на саммит Россия — США, сообщило онлайн-издание Tribune de Genève.СМИ ссылается на мэра Женевы Фредерику Перле. Руководство кантона будет выполнять пожелание российской делегации.Tribune de Genève также отметило, что накануне в Университетский госпиталь Женевы приходили представители сил безопасности с собаками-ищейками и отгородили часть коек в палатах интенсивной терапии. Как отмечается, это было сделано в качестве одной из мер подготовки к саммиту, так как делегациям оказывается не только помощь в вопросах безопасности, но и медицинская поддержка.Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пройдет сегодня. Начало намечено на 14:00 по московскому времени. Саммит состоит из трех частей: узкой и двух расширенных с кофе-брейками. Первая предполагает участие главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря Энтони Блинкена, а также переводчиков.Повестка затронет следующие темы: стратегическая стабильность, пандемия коронавирусной инфекции, климат, сотрудничество в экономике, борьба с киберпреступлениями, а также конфликты на Украине, в Сирии, Ливии, Афганистане и Карабахе.Совместной пресс-конференции не ожидается, каждый президент после встречи отдельно выступит перед журналистами.

https://ria.ru/20210616/tema-1737179814.html

https://ria.ru/20210616/diplomatiya-1737158054.html

россия

сирия

сша

женева (город)

швейцария

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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