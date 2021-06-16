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Флаги России, США и Швейцарии перед входом на виллу Ла Гранж в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920
Саммит Путина и Байдена
https://ria.ru/20210616/vstrecha-1737167831.html
Путин отказался от протокольной встречи в аэропорту Женевы, пишут СМИ
Путин отказался от протокольной встречи в аэропорту Женевы, пишут СМИ - РИА Новости, 16.06.2021
Путин отказался от протокольной встречи в аэропорту Женевы, пишут СМИ
Владимир Путин отказался от протокольной встречи с властями Швейцарии по прилете в страну на саммит Россия — США, сообщило онлайн-издание Tribune de Genève. РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T08:51
2021-06-16T12:44
россия
энтони блинкен
джо байден
сирия
сша
саммит путина и байдена
владимир путин
женева (город)
швейцария
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ЖЕНЕВА, 16 июн — РИА Новости. Владимир Путин отказался от протокольной встречи с властями Швейцарии по прилете в страну на саммит Россия — США, сообщило онлайн-издание Tribune de Genève.СМИ ссылается на мэра Женевы Фредерику Перле. Руководство кантона будет выполнять пожелание российской делегации.Tribune de Genève также отметило, что накануне в Университетский госпиталь Женевы приходили представители сил безопасности с собаками-ищейками и отгородили часть коек в палатах интенсивной терапии. Как отмечается, это было сделано в качестве одной из мер подготовки к саммиту, так как делегациям оказывается не только помощь в вопросах безопасности, но и медицинская поддержка.Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пройдет сегодня. Начало намечено на 14:00 по московскому времени. Саммит состоит из трех частей: узкой и двух расширенных с кофе-брейками. Первая предполагает участие главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря Энтони Блинкена, а также переводчиков.Повестка затронет следующие темы: стратегическая стабильность, пандемия коронавирусной инфекции, климат, сотрудничество в экономике, борьба с киберпреступлениями, а также конфликты на Украине, в Сирии, Ливии, Афганистане и Карабахе.Совместной пресс-конференции не ожидается, каждый президент после встречи отдельно выступит перед журналистами.
https://ria.ru/20210616/tema-1737179814.html
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россия, энтони блинкен, джо байден, сирия, сша, владимир путин, женева (город), швейцария, в мире
Путин отказался от протокольной встречи в аэропорту Женевы, пишут СМИ
08:51 16.06.2021 (обновлено: 12:44 16.06.2021)
 
© Flickr / UggBoyМеждународный аэропорт Женевы
Международный аэропорт Женевы - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© Flickr / UggBoy

Мэр Женевы сообщила Tribune de Genève об отказе Путина от встречи у трапа с властями Швейцарии

Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 16 июн — РИА Новости. Владимир Путин отказался от протокольной встречи с властями Швейцарии по прилете в страну на саммит РоссияСША, сообщило онлайн-издание Tribune de Genève.
СМИ ссылается на мэра Женевы Фредерику Перле. Руководство кантона будет выполнять пожелание российской делегации.
Tribune de Genève также отметило, что накануне в Университетский госпиталь Женевы приходили представители сил безопасности с собаками-ищейками и отгородили часть коек в палатах интенсивной терапии. Как отмечается, это было сделано в качестве одной из мер подготовки к саммиту, так как делегациям оказывается не только помощь в вопросах безопасности, но и медицинская поддержка.
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пройдет сегодня. Начало намечено на 14:00 по московскому времени. Саммит состоит из трех частей: узкой и двух расширенных с кофе-брейками. Первая предполагает участие главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря Энтони Блинкена, а также переводчиков.
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Совместной пресс-конференции не ожидается, каждый президент после встречи отдельно выступит перед журналистами.
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Саммит Путина и БайденаРоссияЭнтони БлинкенДжо БайденСирияСШАВладимир ПутинЖенева (город)ШвейцарияВ мире
 
 
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