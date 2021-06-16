https://ria.ru/20210616/voyna-1737295656.html

Путин и Байден выступили с совместным заявлением после саммита в Женеве

Путин и Байден выступили с совместным заявлением после саммита в Женеве - РИА Новости, 16.06.2021

Путин и Байден выступили с совместным заявлением после саммита в Женеве

Владимир Путин и Джо Байден выступили с совместным заявлением по итогам переговоров в Женеве. Оно посвящено вопросам стратегической стабильности. РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T19:21

2021-06-16T19:21

2021-06-16T20:38

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Владимир Путин и Джо Байден выступили с совместным заявлением по итогам переговоров в Женеве. Оно посвящено вопросам стратегической стабильности."Россия и США демонстрировали, что даже в периоды напряженности они способны добиться прогресса в реализации совместных целей по обеспечению предсказуемости в стратегической сфере, снижению рисков вооруженных конфликтов и угрозы ядерной войны", — говорится в документе.В качестве примера подобного подхода приводится недавнее продление Договора СНВ-3.Лидеры двух стран анонсировали запуск комплексного диалога по стратегической стабильности, который должен заложить основу будущего контроля над вооружениями.Ключевой для стратегической стабильности договор СНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года. По его условиям каждая из сторон сократит свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.Заявленная цель была достигнута, и стороны поддерживают арсеналы на оговоренных уровнях. В начале 2021 года, вскоре после прихода к власти в США администрации Джо Байдена, договор был продлен без изменений еще на пять лет. Предыдущая администрация до последнего тянула с продлением соглашения, что грозило развалом всей системы стратегической стабильности.

https://ria.ru/20210616/perspektivy-1737298636.html

https://ria.ru/20210616/briefing-1737296048.html

россия

женева (город)

сша

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