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Forbes: США могут случайно спровоцировать ядерную войну
Forbes: США могут случайно спровоцировать ядерную войну - РИА Новости, 16.06.2021
Forbes: США могут случайно спровоцировать ядерную войну
В противостоянии с Китаем ВВС США могут спровоцировать ситуацию, когда Пекин в качестве ответных мер будет вынужден применить ядерное оружие, пишет Forbes. РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T17:00
2021-06-16T19:44
b-21 (стратегический бомбардировщик)
b-52
ввс сша
тайвань
китай
ирак
сша
в мире
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. В противостоянии с Китаем ВВС США могут спровоцировать ситуацию, когда Пекин в качестве ответных мер будет вынужден применить ядерное оружие, пишет Forbes. Как отмечает обозреватель издания Лорен Томпсон, в случае начала боевых действий США направят в воздушное пространство Китая самолеты, способные переносить ядерные заряды.В частности, это было продемонстрировано во время учений в конце прошлого года. Так, американские военные смоделировали свои действия в случае возможного нападения Китая на Тайвань в 2030 году, пишет Defense News.По данным СМИ, в них участвовали перспективный американский стратегический бомбардировщик нового поколения B-21, а также стоящий на вооружении с 1955 года В-52.Сообщается, что гипотетическое вторжение удалось остановить без применения ядерного оружия, однако система стратегического предупреждения КНР пока не способна быстро отличать ядерную и неядерную атаку.Руководство республики может не без основания предположить, что американские стелс-бомбардировщики направлены для отслеживания межконтинентальных баллистических ракет, способных достичь территории США, или для уничтожения систем стратегического военного управления, добавил автор статьи.По его мнению, проектировщики ВВС США не особо задумывались о том, что их будущие тяжелые бомбардировщики будут полностью представлены самолетами, чья обычная или ядерная боевая нагрузка неразличима для противника."Это не имело большого значения, когда противником была Сербия или Ирак, но, когда другая сторона сама является ядерной державой, обладающей стратегическим арсеналом дальнего действия, это имеет большое значение", — считает обозреватель.Пентагону следует подумать, как в случае войны использовать эти самолеты, чтобы предотвратить возможный ядерный конфликт, заключил Томпсон.
https://radiosputnik.ria.ru/20210616/kitay-1737254063.html
https://ria.ru/20210521/pentagon-1733175180.html
тайвань
китай
ирак
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b-21 (стратегический бомбардировщик), b-52, ввс сша, тайвань, китай, ирак, сша, в мире
Forbes: США могут случайно спровоцировать ядерную войну
17:00 16.06.2021 (обновлено: 19:44 16.06.2021)
 
CC0 / National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office / Испытание термоядерного взрывного устройства в США
Испытание термоядерного взрывного устройства в США - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
CC0 / National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office /

Forbes пишет, что США могут случайно начать ядерную войну с Китаем из-за Тайваня

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. В противостоянии с Китаем ВВС США могут спровоцировать ситуацию, когда Пекин в качестве ответных мер будет вынужден применить ядерное оружие, пишет Forbes.
Как отмечает обозреватель издания Лорен Томпсон, в случае начала боевых действий США направят в воздушное пространство Китая самолеты, способные переносить ядерные заряды.
В частности, это было продемонстрировано во время учений в конце прошлого года. Так, американские военные смоделировали свои действия в случае возможного нападения Китая на Тайвань в 2030 году, пишет Defense News.
По данным СМИ, в них участвовали перспективный американский стратегический бомбардировщик нового поколения B-21, а также стоящий на вооружении с 1955 года В-52.
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Вчера, 16:24Авторы
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Сообщается, что гипотетическое вторжение удалось остановить без применения ядерного оружия, однако система стратегического предупреждения КНР пока не способна быстро отличать ядерную и неядерную атаку.

"Китайское командование, возможно, не захочет ждать так долго, прежде чем ответить", — подчеркнул Томпсон.

Руководство республики может не без основания предположить, что американские стелс-бомбардировщики направлены для отслеживания межконтинентальных баллистических ракет, способных достичь территории США, или для уничтожения систем стратегического военного управления, добавил автор статьи.
По его мнению, проектировщики ВВС США не особо задумывались о том, что их будущие тяжелые бомбардировщики будут полностью представлены самолетами, чья обычная или ядерная боевая нагрузка неразличима для противника.
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"Это не имело большого значения, когда противником была Сербия или Ирак, но, когда другая сторона сама является ядерной державой, обладающей стратегическим арсеналом дальнего действия, это имеет большое значение", — считает обозреватель.
Пентагону следует подумать, как в случае войны использовать эти самолеты, чтобы предотвратить возможный ядерный конфликт, заключил Томпсон.
 
B-21 (стратегический бомбардировщик)B-52ВВС СШАТайваньКитайИракСШАВ мире
 
 
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