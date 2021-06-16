https://ria.ru/20210616/voyna-1737206791.html

В Минске заявили о гибридной войне против Союзного государства

В Минске заявили о гибридной войне против Союзного государства - РИА Новости, 16.06.2021

В Минске заявили о гибридной войне против Союзного государства

Председатель Палаты представителей Национального собрания Белоруссии (нижней палаты парламента) Владимир Андрейченко заявил, что против белорусско-российского... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T13:03

2021-06-16T13:03

2021-06-16T13:03

союзное государство

россия

владимир андрейченко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 16 июн – РИА Новости. Председатель Палаты представителей Национального собрания Белоруссии (нижней палаты парламента) Владимир Андрейченко заявил, что против белорусско-российского Союзного государства развернута полномасштабная гибридная война."Параллельно в сопредельных странах на западном направлении существенно наращивается военно-политическое присутствие стран НАТО. До прямого противостояния пока дело не доходит прежде всего благодаря созданному за годы союзного строительства мощному оборонному комплексу, способному дать достойный ответ любому агрессору. Но то, что против наших стран развернута полномасштабная гибридная война, уже не вызывает сомнений", - сказал Андрейченко на проходящей в формате видеоконференции сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России. Слова спикера приводит пресс-служба нижней палаты парламента в своем Telegram-канале.По его словам, под флагом "защиты свободы и демократии" запущен процесс экономического удушения Белоруссии путем наращивания санкционной политики и выдавливания белорусских предприятий с мировых рынков.Андрейченко отметил, что информационное поле сегодня стало полем битвы. "Пристального внимания союзных парламентариев требуют такие важнейшие вопросы, как защита информационного пространства и традиционных ценностей народов Беларуси и России, воспитание и образование молодежи. К сожалению, новейшие IT-технологии задействованы в качестве инструмента информационно-психологической войны против наших стран и народов", - констатировал он.Спикер заявил, что "пропагандируется вседозволенность, звучат призывы к общественным беспорядкам, идет прямая дискредитация органов государственной власти, в сознание людей постепенно внедряется так называемая полуправда, нацеленная на искажение исторической правды и памяти"."От того, насколько успешно и основательно мы займем стратегически важные "высоты", зависит будущее наших стран. Именно мы, а не наши зарубежные оппоненты, должны формировать повестку дня информационного пространства, делать ее привлекательной, особенно для молодежи", - добавил Андрейченко.

https://ria.ru/20210521/mukhin-1733375084.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210606/belorussiya-1735848783.html

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россия, владимир андрейченко, белоруссия, в мире