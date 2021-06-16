Байден призвал контролировать новые системы вооружений
Нынешний российско-американский саммит — первый с 2018 года.
Нынешний российско-американский саммит — первый с 2018 года.
Встречу Путина и Байдена организовали на живописной женевской вилле Ла Гранж. Считается, что она создает хорошие условия для переговоров.
Встречу Путина и Байдена организовали на живописной женевской вилле Ла Гранж. Считается, что она создает хорошие условия для переговоров.
Путин и Байден пожали друг другу руки, когда фотографировались на крыльце виллы. Президент США протянул руку российскому коллеге.
Путин и Байден пожали друг другу руки, когда фотографировались на крыльце виллы. Президент США протянул руку российскому коллеге.
После этого лидеры удалились в здание для переговоров, внутри Путин и Байден пожали друг другу руки еще раз.
После этого лидеры удалились в здание для переговоров, внутри Путин и Байден пожали друг другу руки еще раз.
Президент России поблагодарил американского коллегу за инициативу проведения встречи.
Президент России поблагодарил американского коллегу за инициативу проведения встречи.
Джо Байден ответил Владимиру Путину, что встреча лицом к лицу полезна.
Переговоры проходят в библиотеке. На столике между президентами — букет в нейтральной бело-зеленой гамме.
Переговоры проходят в библиотеке. На столике между президентами — букет в нейтральной бело-зеленой гамме.
Путин отметил, что в российско-американских отношениях накопилось много вопросов, и выразил надежду на продуктивную встречу.
Путин отметил, что в российско-американских отношениях накопилось много вопросов, и выразил надежду на продуктивную встречу.
Переговоры состояли из нескольких частей — в узком и расширенном составе — и продлились 4,5 часа.
Переговоры состояли из нескольких частей — в узком и расширенном составе — и продлились 4,5 часа.
Путин приехал на переговоры с Байденом на автомобиле "Аурус".
Американский лидер прибыл на "кадиллаке".
Американский лидер прибыл на "кадиллаке".
Нынешний российско-американский саммит — первый с 2018 года.
Встречу Путина и Байдена организовали на живописной женевской вилле Ла Гранж. Считается, что она создает хорошие условия для переговоров.
Путин и Байден пожали друг другу руки, когда фотографировались на крыльце виллы. Президент США протянул руку российскому коллеге.
После этого лидеры удалились в здание для переговоров, внутри Путин и Байден пожали друг другу руки еще раз.
Президент России поблагодарил американского коллегу за инициативу проведения встречи.
Джо Байден ответил Владимиру Путину, что встреча лицом к лицу полезна.
Переговоры проходят в библиотеке. На столике между президентами — букет в нейтральной бело-зеленой гамме.
Путин отметил, что в российско-американских отношениях накопилось много вопросов, и выразил надежду на продуктивную встречу.
Переговоры состояли из нескольких частей — в узком и расширенном составе — и продлились 4,5 часа.
Путин приехал на переговоры с Байденом на автомобиле "Аурус".
Американский лидер прибыл на "кадиллаке".