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Флаги России, США и Швейцарии перед входом на виллу Ла Гранж в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920
Саммит Путина и Байдена
https://ria.ru/20210616/vooruzhenie-1737307768.html
Байден призвал контролировать новые системы вооружений
Байден призвал контролировать новые системы вооружений - РИА Новости, 16.06.2021
Байден призвал контролировать новые системы вооружений
Президент США Джо Байден заявил, что странам необходимо работать вместе над механизмом, который поможет контролировать новые системы вооружений, которые... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T20:27
2021-06-16T21:21
владимир путин
сша
в мире
саммит путина и байдена
джо байден
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ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что странам необходимо работать вместе над механизмом, который поможет контролировать новые системы вооружений, которые сокращают время реагирования."Я рад, что сегодня мы согласились запустить диалог стратегической стабильности. Дипломатическое выражение того, что наши военные эксперты и дипломаты вместе будут работать в механизме, который может привести к контролю над новым и опасным вооружением, которое появляются сейчас, сокращает время реагирования. Это повышает риск случайной войны", - сказал Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с главой российского государства Владимиром Путиным."Мы детально обсудили следующие шаги, которые предпримут наши страны в области мер по контролю над вооружениями. Шаги, которые мы должны принять, чтобы снизить риск непреднамеренного конфликта", - сказал он.
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владимир путин, сша, в мире, джо байден
Байден призвал контролировать новые системы вооружений
20:27 16.06.2021 (обновлено: 21:21 16.06.2021)
 
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на вилле Ла Гранж в Женеве
Президент США Джо Байден во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на вилле Ла Гранж в Женеве - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / POOL
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Байден призвал контролировать новые системы вооружений

Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что странам необходимо работать вместе над механизмом, который поможет контролировать новые системы вооружений, которые сокращают время реагирования.
"Я рад, что сегодня мы согласились запустить диалог стратегической стабильности. Дипломатическое выражение того, что наши военные эксперты и дипломаты вместе будут работать в механизме, который может привести к контролю над новым и опасным вооружением, которое появляются сейчас, сокращает время реагирования. Это повышает риск случайной войны", - сказал Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с главой российского государства Владимиром Путиным.
Встреча Путина и Байдена в Женеве
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк

Нынешний российско-американский саммит — первый с 2018 года.

Президент РФ Владимир Путин, президент Швейцарской Конфедерации Ги Пармелен и президент США Джо Байден на вилле Ла Гранж в Женеве
1 из 11

Нынешний российско-американский саммит — первый с 2018 года.

© РИА Новости / POOL
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© REUTERS / Kevin Lamarque

Встречу Путина и Байдена организовали на живописной женевской вилле Ла Гранж. Считается, что она создает хорошие условия для переговоров.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
2 из 11

Встречу Путина и Байдена организовали на живописной женевской вилле Ла Гранж. Считается, что она создает хорошие условия для переговоров.

© REUTERS / Kevin Lamarque
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк

Путин и Байден пожали друг другу руки, когда фотографировались на крыльце виллы. Президент США протянул руку российскому коллеге.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
3 из 11

Путин и Байден пожали друг другу руки, когда фотографировались на крыльце виллы. Президент США протянул руку российскому коллеге.

© РИА Новости / POOL
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© AP Photo / Alexander Zemlianichenko, Pool

После этого лидеры удалились в здание для переговоров, внутри Путин и Байден пожали друг другу руки еще раз.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи на вилле Ла Гранж в Женеве
4 из 11

После этого лидеры удалились в здание для переговоров, внутри Путин и Байден пожали друг другу руки еще раз.

© AP Photo / Alexander Zemlianichenko, Pool
© AFP 2021 / DENIS BALIBOUSE, POOL

Президент России поблагодарил американского коллегу за инициативу проведения встречи.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи на вилле Ла Гранж в Женеве
5 из 11

Президент России поблагодарил американского коллегу за инициативу проведения встречи.

© AFP 2021 / DENIS BALIBOUSE, POOL
© REUTERS / Saul Loeb/Pool

Джо Байден ответил Владимиру Путину, что встреча лицом к лицу полезна.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи на вилле Ла Гранж в Женеве
6 из 11

Джо Байден ответил Владимиру Путину, что встреча лицом к лицу полезна.

© REUTERS / Saul Loeb/Pool
© РИА Новости / Михаил Метцель, POOL / Перейти в фотобанк

Переговоры проходят в библиотеке. На столике между президентами — букет в нейтральной бело-зеленой гамме.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
7 из 11

Переговоры проходят в библиотеке. На столике между президентами — букет в нейтральной бело-зеленой гамме.

© РИА Новости / Михаил Метцель, POOL
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© РИА Новости / Михаил Метцель / POOL / Перейти в фотобанк

Путин отметил, что в российско-американских отношениях накопилось много вопросов, и выразил надежду на продуктивную встречу.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом в Женеве на вилле Ла Гранж
8 из 11

Путин отметил, что в российско-американских отношениях накопилось много вопросов, и выразил надежду на продуктивную встречу.

© РИА Новости / Михаил Метцель / POOL
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк

Переговоры состояли из нескольких частей — в узком и расширенном составе — и продлились 4,5 часа.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
9 из 11

Переговоры состояли из нескольких частей — в узком и расширенном составе — и продлились 4,5 часа.

© РИА Новости / POOL
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© REUTERS / Martial Trezzini/Pool

Путин приехал на переговоры с Байденом на автомобиле "Аурус".

Кортеж президента России Владимира Путина в аэропорту Женевы
10 из 11

Путин приехал на переговоры с Байденом на автомобиле "Аурус".

© REUTERS / Martial Trezzini/Pool
© AP Photo / Michael Probst

Американский лидер прибыл на "кадиллаке".

Автомобиль с президентом США Джо Байденом едет в кортеже к вилле Ла Гранж в Женеве
11 из 11

Американский лидер прибыл на "кадиллаке".

© AP Photo / Michael Probst
1 из 11

Нынешний российско-американский саммит — первый с 2018 года.

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
2 из 11

Встречу Путина и Байдена организовали на живописной женевской вилле Ла Гранж. Считается, что она создает хорошие условия для переговоров.

© REUTERS / Kevin Lamarque
3 из 11

Путин и Байден пожали друг другу руки, когда фотографировались на крыльце виллы. Президент США протянул руку российскому коллеге.

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
4 из 11

После этого лидеры удалились в здание для переговоров, внутри Путин и Байден пожали друг другу руки еще раз.

© AP Photo / Alexander Zemlianichenko, Pool
5 из 11

Президент России поблагодарил американского коллегу за инициативу проведения встречи.

© AFP 2021 / DENIS BALIBOUSE, POOL
6 из 11

Джо Байден ответил Владимиру Путину, что встреча лицом к лицу полезна.

© REUTERS / Saul Loeb/Pool
7 из 11

Переговоры проходят в библиотеке. На столике между президентами — букет в нейтральной бело-зеленой гамме.

© РИА Новости / Михаил Метцель, POOL
Перейти в фотобанк
8 из 11

Путин отметил, что в российско-американских отношениях накопилось много вопросов, и выразил надежду на продуктивную встречу.

© РИА Новости / Михаил Метцель / POOL
Перейти в фотобанк
9 из 11

Переговоры состояли из нескольких частей — в узком и расширенном составе — и продлились 4,5 часа.

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
10 из 11

Путин приехал на переговоры с Байденом на автомобиле "Аурус".

© REUTERS / Martial Trezzini/Pool
11 из 11

Американский лидер прибыл на "кадиллаке".

© AP Photo / Michael Probst
"Мы детально обсудили следующие шаги, которые предпримут наши страны в области мер по контролю над вооружениями. Шаги, которые мы должны принять, чтобы снизить риск непреднамеренного конфликта", - сказал он.
 
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