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Байден призвал контролировать новые системы вооружений

Байден призвал контролировать новые системы вооружений - РИА Новости, 16.06.2021

Байден призвал контролировать новые системы вооружений

Президент США Джо Байден заявил, что странам необходимо работать вместе над механизмом, который поможет контролировать новые системы вооружений, которые... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T20:27

2021-06-16T20:27

2021-06-16T21:21

владимир путин

сша

в мире

саммит путина и байдена

джо байден

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ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что странам необходимо работать вместе над механизмом, который поможет контролировать новые системы вооружений, которые сокращают время реагирования."Я рад, что сегодня мы согласились запустить диалог стратегической стабильности. Дипломатическое выражение того, что наши военные эксперты и дипломаты вместе будут работать в механизме, который может привести к контролю над новым и опасным вооружением, которое появляются сейчас, сокращает время реагирования. Это повышает риск случайной войны", - сказал Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с главой российского государства Владимиром Путиным."Мы детально обсудили следующие шаги, которые предпримут наши страны в области мер по контролю над вооружениями. Шаги, которые мы должны принять, чтобы снизить риск непреднамеренного конфликта", - сказал он.

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, сша, в мире, джо байден