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Боррель предложил проводить "более щедрую визовую политику" для россиян

Боррель предложил проводить "более щедрую визовую политику" для россиян - РИА Новости, 16.06.2021

Боррель предложил проводить "более щедрую визовую политику" для россиян

Глава евродипломатии Жозеп Боррель предлагает проводить "более щедрую визовую политику" в отношении граждан России, в том числе студентов. РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T15:08

2021-06-16T15:08

2021-06-16T15:34

россия

жозеп боррель

евросоюз

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 16 июн – РИА Новости. Глава евродипломатии Жозеп Боррель предлагает проводить "более щедрую визовую политику" в отношении граждан России, в том числе студентов.Главный дипломат ЕС представил на пресс-конференции во вторник доклад по отношениям ЕС-РФ, подготовленный для предстоящего 23-24 июня саммита Евросоюза."Когда мы говорим о контактах между людьми, мы должны усиливать такие возможности… Надо поддерживать мобильность как европейской, так и российской молодежи. В частности, этому можно способствовать, выдавая визы в Евросоюз, предусмотрев финансирование в рамках программы Эразмус (Erasmus), возможности обучения. Получения работы. Мы недостаточно работаем в этом направлении. Надо быть более щедрыми в вопросах виз, которые выдаются для получения образования, чтобы люди могли посмотреть, как живет Европа", - сказал он.Глава дипломатии ЕС также заявил, что остается сторонником позитивного взаимодействия с Россией: "Есть вопросы, решение которых без Москвы невозможно".В подготовленном к саммиту ЕС докладе Еврокомиссия и Боррель предложили в отношении России использовать новую стратегию, которая бы сочетала три принципа: дистанцирование, давление и диалог по интересным для Евросоюза вопросам. В частности, предполагается, что диалог может вестись по вопросам здравоохранения, климату, ядерной программе Ирана, борьбе с терроризмом. Также предлагается активно развивать контакты между народами России и стран Евросоюза.

https://ria.ru/20210609/germaniya-1736339201.html

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2021

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россия, жозеп боррель, евросоюз, в мире