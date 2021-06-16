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Источник: Минобороны получит VIP-вертолет до конца года
Источник: Минобороны получит VIP-вертолет до конца года - РИА Новости, 16.06.2021
Источник: Минобороны получит VIP-вертолет до конца года
Минобороны РФ до конца этого года получит третий Ми-38Т в VIP-варианте, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе. РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T03:45
2021-06-16T06:26
россия
ми-38
безопасность
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Минобороны РФ до конца этого года получит третий Ми-38Т в VIP-варианте, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе."Третий вертолёт Ми-38Т планируется передать министерству обороны в этом году. Он выполнен в варианте "салон", - рассказал собеседник агентства.В 2019 году ведомству были переданы первые два вертолета Ми-38Т в транспортно-десантной версии. Оба вертолета эксплуатируются в армейской авиации Воздушно-космических сил РФ.Ми-38Т – гражданский вертолет Ми-38, выполненный в версии для военных. Опытный образец Ми-38Т совершил первый полет в ноябре 2018 года. В этом варианте вертолет собирается только из российских комплектующих, имеет дополнительные топливные баки, оснащен современным пилотажно-навигационным комплексом.По данным разработчиков, в транспортно-десантном варианте Ми-38Т способен перевозить до 40 военнослужащих. Предусмотрено создание спецвертолетов на базе Ми-38Т, включая арктическую версию.
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россия, ми-38, безопасность
Источник: Минобороны получит VIP-вертолет до конца года
03:45 16.06.2021 (обновлено: 06:26 16.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВертолет Ми-38 с салоном повышенной комфортности
Вертолет Ми-38 с салоном повышенной комфортности - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Источник сообщил, что Минобороны до конца года получит третий вертолет Ми-38Т в VIP-варианте

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Минобороны РФ до конца этого года получит третий Ми-38Т в VIP-варианте, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
"Третий вертолёт Ми-38Т планируется передать министерству обороны в этом году. Он выполнен в варианте "салон", - рассказал собеседник агентства.
В 2019 году ведомству были переданы первые два вертолета Ми-38Т в транспортно-десантной версии. Оба вертолета эксплуатируются в армейской авиации Воздушно-космических сил РФ.
Ми-38Т – гражданский вертолет Ми-38, выполненный в версии для военных. Опытный образец Ми-38Т совершил первый полет в ноябре 2018 года. В этом варианте вертолет собирается только из российских комплектующих, имеет дополнительные топливные баки, оснащен современным пилотажно-навигационным комплексом.
По данным разработчиков, в транспортно-десантном варианте Ми-38Т способен перевозить до 40 военнослужащих. Предусмотрено создание спецвертолетов на базе Ми-38Т, включая арктическую версию.
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