https://ria.ru/20210616/vertolet-1737160077.html

Источник: Минобороны получит VIP-вертолет до конца года

Источник: Минобороны получит VIP-вертолет до конца года - РИА Новости, 16.06.2021

Источник: Минобороны получит VIP-вертолет до конца года

Минобороны РФ до конца этого года получит третий Ми-38Т в VIP-варианте, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе. РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T03:45

2021-06-16T03:45

2021-06-16T06:26

россия

ми-38

безопасность

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Минобороны РФ до конца этого года получит третий Ми-38Т в VIP-варианте, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе."Третий вертолёт Ми-38Т планируется передать министерству обороны в этом году. Он выполнен в варианте "салон", - рассказал собеседник агентства.В 2019 году ведомству были переданы первые два вертолета Ми-38Т в транспортно-десантной версии. Оба вертолета эксплуатируются в армейской авиации Воздушно-космических сил РФ.Ми-38Т – гражданский вертолет Ми-38, выполненный в версии для военных. Опытный образец Ми-38Т совершил первый полет в ноябре 2018 года. В этом варианте вертолет собирается только из российских комплектующих, имеет дополнительные топливные баки, оснащен современным пилотажно-навигационным комплексом.По данным разработчиков, в транспортно-десантном варианте Ми-38Т способен перевозить до 40 военнослужащих. Предусмотрено создание спецвертолетов на базе Ми-38Т, включая арктическую версию.

https://ria.ru/20210610/ka-52m-1736389265.html

россия

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2021

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россия, ми-38, безопасность