https://ria.ru/20210616/vecherinka-1737234571.html

В Минобороны Германии оценили инцидент с немецкими солдатами в Литве

В Минобороны Германии оценили инцидент с немецкими солдатами в Литве - РИА Новости, 17.06.2021

В Минобороны Германии оценили инцидент с немецкими солдатами в Литве

Поведение немецких солдат, замешанных в инциденте в Литве, непростительно и постыдно, весь взвод будет возвращен на родину, заявила на брифинге представитель... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-16T14:56

2021-06-16T14:56

2021-06-17T01:28

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БЕРЛИН, 16 июн - РИА Новости. Поведение немецких солдат, замешанных в инциденте в Литве, непростительно и постыдно, весь взвод будет возвращен на родину, заявила на брифинге представитель минобороны ФРГ.Ранее издание Spiegel сообщило, что в конце апреля в отеле в Литве прошла вечеринка при участии немецких солдат, которые пели "праворадикальные и антисемитские песни", кроме того, есть видеозапись "предполагаемого сексуального насилия"."Есть подозрения на нарушение солдатского долга... а также преступлений, в том числе сексуального принуждения, оскорблений с расистским и антисемитским подтекстом, а также экстремистских форм поведения. Именно в Литве, где мы решительно выступаем с нашими партнерами за общие ценности, такое поведение отдельных лиц не только непростительно, оно постыдно для нас всех", - заявила представитель министерства, добавив, что "весь взвод, который был замешан, будет завтра репатриирован в Германию", отметив, что главные виновные будут отправлены в бессрочную отставку.Она заявила, что представители бундесвера ФРГ связались с литовскими коллегами, выразили им "свое потрясение и что хорошие отношения между немецкими и литовскими вооруженными силами не пострадают от этого". Расследование инцидента начато военными прокурорами 8 июня. Помимо скандала с данным инцидентом, в ходе следствия дополнительно было установлено, что пропали более 500 боеприпасов для огнестрельного оружия, однако не исключено, что это связано с бюрократической ошибкой при оформлении, заявила представитель министерства.Ранее глава минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр обещала расследовать "неприемлемые" действия солдат немецкого бундесвера в Литве. Телеканал N24 сообщил об отзыве четырех солдат бундесвера из Литвы, где немецкие военнослужащие участвуют в миссии НАТО. Причины отзыва - неподобающее поведение в ходе корпоративного праздника. В минобороны ФРГ сообщили, что есть подозрения на совершение преступления на сексуальной почве, оскорблений "с расистским подтекстом", принуждение.

https://ria.ru/20171014/1506846902.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минобороны германии, нато, германия, литва, в мире