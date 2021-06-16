В Минобороны Германии оценили инцидент с немецкими солдатами в Литве
14:56 16.06.2021 (обновлено: 01:28 17.06.2021)
© AP Photo / Matthias RietschelСолдаты армии Бундесвера
© AP Photo / Matthias Rietschel
В минобороны ФРГ сочли поведение немецких солдат в Литве постыдным
БЕРЛИН, 16 июн - РИА Новости. Поведение немецких солдат, замешанных в инциденте в Литве, непростительно и постыдно, весь взвод будет возвращен на родину, заявила на брифинге представитель минобороны ФРГ.
Ранее издание Spiegel сообщило, что в конце апреля в отеле в Литве прошла вечеринка при участии немецких солдат, которые пели "праворадикальные и антисемитские песни", кроме того, есть видеозапись "предполагаемого сексуального насилия".
"Есть подозрения на нарушение солдатского долга... а также преступлений, в том числе сексуального принуждения, оскорблений с расистским и антисемитским подтекстом, а также экстремистских форм поведения. Именно в Литве, где мы решительно выступаем с нашими партнерами за общие ценности, такое поведение отдельных лиц не только непростительно, оно постыдно для нас всех", - заявила представитель министерства, добавив, что "весь взвод, который был замешан, будет завтра репатриирован в Германию", отметив, что главные виновные будут отправлены в бессрочную отставку.
Она заявила, что представители бундесвера ФРГ связались с литовскими коллегами, выразили им "свое потрясение и что хорошие отношения между немецкими и литовскими вооруженными силами не пострадают от этого". Расследование инцидента начато военными прокурорами 8 июня. Помимо скандала с данным инцидентом, в ходе следствия дополнительно было установлено, что пропали более 500 боеприпасов для огнестрельного оружия, однако не исключено, что это связано с бюрократической ошибкой при оформлении, заявила представитель министерства.
Ранее глава минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр обещала расследовать "неприемлемые" действия солдат немецкого бундесвера в Литве. Телеканал N24 сообщил об отзыве четырех солдат бундесвера из Литвы, где немецкие военнослужащие участвуют в миссии НАТО. Причины отзыва - неподобающее поведение в ходе корпоративного праздника. В минобороны ФРГ сообщили, что есть подозрения на совершение преступления на сексуальной почве, оскорблений "с расистским подтекстом", принуждение.
14 октября 2017, 19:31Пьяные солдаты НАТО устроили драку в литовском баре