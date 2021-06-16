Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги России, США и Швейцарии перед входом на виллу Ла Гранж в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920
Саммит Путина и Байдена
https://ria.ru/20210616/vaktsiny-1737298003.html
Путин и Байден "вскользь" упомянули признание вакцин от COVID-19
Путин и Байден "вскользь" упомянули признание вакцин от COVID-19 - РИА Новости, 16.06.2021
Путин и Байден "вскользь" упомянули признание вакцин от COVID-19
В ходе переговоров с президентом США Джо Байденом вопрос взаимного признания вакцин был упомянут вскользь, заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T19:34
2021-06-16T19:52
саммит путина и байдена
коронавирус covid-19
джо байден
владимир путин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737290508_0:292:3036:2000_1920x0_80_0_0_36c0ea7a2a575f08813cf93416c404ac.jpg
ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. В ходе переговоров с президентом США Джо Байденом вопрос взаимного признания вакцин был упомянут вскользь, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита в Женеве."Нет, мы упомянули эту тему, но только вскользь", - сказал Путин, отвечая на вопрос о возможности взаимного признания вакцин от коронавируса.Владимир Путин отметил, что Россия ещё при прошлой американской администрации направила помощь по коронавирусу, и сейчас тоже готова к сотрудничеству с США по этому направлению."Как вы знаете, ещё при прежней администрации мы откликнулись на просьбу американской стороны и направили туда даже нашу технику в виде гуманитарной помощи. Америка - большая и мощная страна, и дело не том, что у них там денег не хватало, просто в тот момент они крайне нуждались в системах ИВЛ. Мы это сделали, как вы знаете, сделали абсолютно бескорыстно, и мы готовы к сотрудничеству по этому направлению и в будущем, но подробно мы сегодня об этом не говорили", - сказал Путин на пресс-конференции после окончания саммита России и США в Женеве.
https://ria.ru/20210531/pandemiya-1734822993.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737290508_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_47d597e56449152b7b428fa192fccf60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, джо байден, владимир путин, в мире
Путин и Байден "вскользь" упомянули признание вакцин от COVID-19
19:34 16.06.2021 (обновлено: 19:52 16.06.2021)
 
© REUTERS / Pool / Denis BalibouseПрезидент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Джо Байденом
Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Джо Байденом - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© REUTERS / Pool / Denis Balibouse

Путин и Байден "вскользь" упомянули возможность взаимного признания вакцин от COVID-19

Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. В ходе переговоров с президентом США Джо Байденом вопрос взаимного признания вакцин был упомянут вскользь, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита в Женеве.
"Нет, мы упомянули эту тему, но только вскользь", - сказал Путин, отвечая на вопрос о возможности взаимного признания вакцин от коронавируса.
Владимир Путин отметил, что Россия ещё при прошлой американской администрации направила помощь по коронавирусу, и сейчас тоже готова к сотрудничеству с США по этому направлению.
"Как вы знаете, ещё при прежней администрации мы откликнулись на просьбу американской стороны и направили туда даже нашу технику в виде гуманитарной помощи. Америка - большая и мощная страна, и дело не том, что у них там денег не хватало, просто в тот момент они крайне нуждались в системах ИВЛ. Мы это сделали, как вы знаете, сделали абсолютно бескорыстно, и мы готовы к сотрудничеству по этому направлению и в будущем, но подробно мы сегодня об этом не говорили", - сказал Путин на пресс-конференции после окончания саммита России и США в Женеве.
Экспонаты выставки в Ухани, организованной выставочным центром, который был временным госпиталем во время пандемии коронавируса - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
31 мая, 08:00
США нашли виновника пандемии коронавируса
 
Саммит Путина и БайденаКоронавирус COVID-19Джо БайденВладимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:29В Петербурге ужесточили ограничения по коронавирусу
09:29Подозреваемому в убийстве двух женщин в Новой Москве предъявили обвинение
09:23В ОП предложили повысить стипендии студентам до прожиточного минимума
09:23Житель Кемерово выкинул двух собак с пятого этажа
09:20Французы сравнили, как Путин и Байден держались во время саммита
09:19Эксперт объяснил, почему Байден отказался от жесткого подхода к России
09:15Экс-глава СНБ Армении обвинил команду Пашиняна в антироссийской политике
09:13Кузнецова призвала запретить педофилам под надзором доступ в интернет
09:08В Керчи выпало полторы месячной нормы осадков
09:08Отец Сапеги попросил Лукашенко помиловать дочь
09:00Ученые создали сверхэкономичный материал для очистки подземных вод
08:50Эксперт рассказал, чьи интересы представлял Байден на встрече с Путиным
08:40На сайтах крупнейших американских авиакомпаний произошел сбой
08:35Суд в Новосибирске отправил под домашний арест инженера АЗС после пожара
08:35Власти Японии прокомментировали саммит Путина и Байдена
08:28Учения ВМФ России пройдут у берегов Сахалина
08:20В Екатеринбурге столкнулись два автобуса
08:20Силовики возобновили обстрелы после двух недель тишины, заявили в ЛНР
08:14В Калининградской области ужесточили ограничения по COVID-19
08:02Гонконг внес "Спутник V" в список признаваемых вакцин
Лента новостейМолния