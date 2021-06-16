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Путин и Байден "вскользь" упомянули признание вакцин от COVID-19
Путин и Байден "вскользь" упомянули признание вакцин от COVID-19 - РИА Новости, 16.06.2021
Путин и Байден "вскользь" упомянули признание вакцин от COVID-19
В ходе переговоров с президентом США Джо Байденом вопрос взаимного признания вакцин был упомянут вскользь, заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T19:34
2021-06-16T19:34
2021-06-16T19:52
саммит путина и байдена
коронавирус covid-19
джо байден
владимир путин
в мире
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ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. В ходе переговоров с президентом США Джо Байденом вопрос взаимного признания вакцин был упомянут вскользь, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита в Женеве."Нет, мы упомянули эту тему, но только вскользь", - сказал Путин, отвечая на вопрос о возможности взаимного признания вакцин от коронавируса.Владимир Путин отметил, что Россия ещё при прошлой американской администрации направила помощь по коронавирусу, и сейчас тоже готова к сотрудничеству с США по этому направлению."Как вы знаете, ещё при прежней администрации мы откликнулись на просьбу американской стороны и направили туда даже нашу технику в виде гуманитарной помощи. Америка - большая и мощная страна, и дело не том, что у них там денег не хватало, просто в тот момент они крайне нуждались в системах ИВЛ. Мы это сделали, как вы знаете, сделали абсолютно бескорыстно, и мы готовы к сотрудничеству по этому направлению и в будущем, но подробно мы сегодня об этом не говорили", - сказал Путин на пресс-конференции после окончания саммита России и США в Женеве.
https://ria.ru/20210531/pandemiya-1734822993.html
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коронавирус covid-19, джо байден, владимир путин, в мире
Путин и Байден "вскользь" упомянули признание вакцин от COVID-19
19:34 16.06.2021 (обновлено: 19:52 16.06.2021)
Путин и Байден "вскользь" упомянули возможность взаимного признания вакцин от COVID-19
ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости.
В ходе переговоров с президентом США Джо Байденом
вопрос взаимного признания вакцин был упомянут вскользь, заявил президент РФ Владимир Путин
на пресс-конференции по итогам саммита в Женеве
.
"Нет, мы упомянули эту тему, но только вскользь", - сказал Путин, отвечая на вопрос о возможности взаимного признания вакцин от коронавируса.
Владимир Путин отметил, что Россия ещё при прошлой американской администрации направила помощь по коронавирусу, и сейчас тоже готова к сотрудничеству с США по этому направлению.
"Как вы знаете, ещё при прежней администрации мы откликнулись на просьбу американской стороны и направили туда даже нашу технику в виде гуманитарной помощи. Америка - большая и мощная страна, и дело не том, что у них там денег не хватало, просто в тот момент они крайне нуждались в системах ИВЛ. Мы это сделали, как вы знаете, сделали абсолютно бескорыстно, и мы готовы к сотрудничеству по этому направлению и в будущем, но подробно мы сегодня об этом не говорили", - сказал Путин на пресс-конференции после окончания саммита России и США в Женеве.