https://ria.ru/20210616/vaktsiny-1737298003.html

Путин и Байден "вскользь" упомянули признание вакцин от COVID-19

Путин и Байден "вскользь" упомянули признание вакцин от COVID-19 - РИА Новости, 16.06.2021

Путин и Байден "вскользь" упомянули признание вакцин от COVID-19

В ходе переговоров с президентом США Джо Байденом вопрос взаимного признания вакцин был упомянут вскользь, заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T19:34

2021-06-16T19:34

2021-06-16T19:52

саммит путина и байдена

коронавирус covid-19

джо байден

владимир путин

в мире

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ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. В ходе переговоров с президентом США Джо Байденом вопрос взаимного признания вакцин был упомянут вскользь, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита в Женеве."Нет, мы упомянули эту тему, но только вскользь", - сказал Путин, отвечая на вопрос о возможности взаимного признания вакцин от коронавируса.Владимир Путин отметил, что Россия ещё при прошлой американской администрации направила помощь по коронавирусу, и сейчас тоже готова к сотрудничеству с США по этому направлению."Как вы знаете, ещё при прежней администрации мы откликнулись на просьбу американской стороны и направили туда даже нашу технику в виде гуманитарной помощи. Америка - большая и мощная страна, и дело не том, что у них там денег не хватало, просто в тот момент они крайне нуждались в системах ИВЛ. Мы это сделали, как вы знаете, сделали абсолютно бескорыстно, и мы готовы к сотрудничеству по этому направлению и в будущем, но подробно мы сегодня об этом не говорили", - сказал Путин на пресс-конференции после окончания саммита России и США в Женеве.

https://ria.ru/20210531/pandemiya-1734822993.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, джо байден, владимир путин, в мире