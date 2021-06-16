https://ria.ru/20210616/vaktsinatsiya-1737273210.html

Ракова: в Москве более двух миллионов работников подлежат вакцинации

Ракова: в Москве более двух миллионов работников подлежат вакцинации - РИА Новости, 16.06.2021

Ракова: в Москве более двух миллионов работников подлежат вакцинации

Вакцинации в Москве подлежат более 2 миллионов работников, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T17:41

2021-06-16T17:41

2021-06-16T17:45

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анастасия ракова

здоровье - общество

москва

общество

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Вакцинации в Москве подлежат более 2 миллионов работников, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.По ее словам, подлежат обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции работники предприятий торговли, общепита, салоны красоты, фитнес-клубы, банковые и почтовые отделения, МФЦ, общественный транспорт и такси, предприятия ЖКХ, сфера культуры, развлечений и рекламы, спорта. Также норма касается госслужащих и работников организаций, подведомственных органам власти."В организациях описанных выше отраслей до 15 июля доля сотрудников, вакцинированных хотя бы одним компонентом или однокомпонентной вакциной, должна составлять не менее 60%. Речь идет о любой зарегистрированной вакцине, их уже четыре: "Спутник V", "Ковивак", "Эпивак", "Спутник Лайт". Вакцинация вторым компонентом должна быть завершена до 15 августа", - рассказала Ракова.В среду утром глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила обеспечить вакцинацию от коронавируса работников сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования, культуры и организаций, работающих с детьми. Согласно постановлению, до середины августа в таких организациях должно быть привито не менее 60% сотрудников двумя компонентами вакцины.Московская область приняла аналогичное решение. Мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге назвал обстановку с заболеваемостью драматической, отметив, что в больницах с COVID-19 находятся более 12 тысяч человек. Он призвал отнестись к обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в Москве с пониманием.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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