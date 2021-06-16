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Ракова: в Москве более двух миллионов работников подлежат вакцинации
Ракова: в Москве более двух миллионов работников подлежат вакцинации - РИА Новости, 16.06.2021
Ракова: в Москве более двух миллионов работников подлежат вакцинации
Вакцинации в Москве подлежат более 2 миллионов работников, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T17:41
2021-06-16T17:45
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анастасия ракова
здоровье - общество
москва
общество
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Вакцинации в Москве подлежат более 2 миллионов работников, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.По ее словам, подлежат обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции работники предприятий торговли, общепита, салоны красоты, фитнес-клубы, банковые и почтовые отделения, МФЦ, общественный транспорт и такси, предприятия ЖКХ, сфера культуры, развлечений и рекламы, спорта. Также норма касается госслужащих и работников организаций, подведомственных органам власти."В организациях описанных выше отраслей до 15 июля доля сотрудников, вакцинированных хотя бы одним компонентом или однокомпонентной вакциной, должна составлять не менее 60%. Речь идет о любой зарегистрированной вакцине, их уже четыре: "Спутник V", "Ковивак", "Эпивак", "Спутник Лайт". Вакцинация вторым компонентом должна быть завершена до 15 августа", - рассказала Ракова.В среду утром глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила обеспечить вакцинацию от коронавируса работников сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования, культуры и организаций, работающих с детьми. Согласно постановлению, до середины августа в таких организациях должно быть привито не менее 60% сотрудников двумя компонентами вакцины.Московская область приняла аналогичное решение. Мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге назвал обстановку с заболеваемостью драматической, отметив, что в больницах с COVID-19 находятся более 12 тысяч человек. Он призвал отнестись к обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в Москве с пониманием.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , здоровье - общество, москва, общество
Ракова: в Москве более двух миллионов работников подлежат вакцинации
17:41 16.06.2021 (обновлено: 17:45 16.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк Вакцинация от COVID-19
 Вакцинация от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Ракова заявила, что в Москве более двух миллионов работников подлежат вакцинации от COVID-19

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Вакцинации в Москве подлежат более 2 миллионов работников, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Работников категорий, определенных постановлением, в Москве 3,5 – 4 миллиона. Вакцинации подлежат 60%, то есть чуть более 2 миллионов человек, и часть из них уже наверняка вакцинированы", - сказала Ракова.
По ее словам, подлежат обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции работники предприятий торговли, общепита, салоны красоты, фитнес-клубы, банковые и почтовые отделения, МФЦ, общественный транспорт и такси, предприятия ЖКХ, сфера культуры, развлечений и рекламы, спорта. Также норма касается госслужащих и работников организаций, подведомственных органам власти.
"В организациях описанных выше отраслей до 15 июля доля сотрудников, вакцинированных хотя бы одним компонентом или однокомпонентной вакциной, должна составлять не менее 60%. Речь идет о любой зарегистрированной вакцине, их уже четыре: "Спутник V", "Ковивак", "Эпивак", "Спутник Лайт". Вакцинация вторым компонентом должна быть завершена до 15 августа", - рассказала Ракова.
В среду утром глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила обеспечить вакцинацию от коронавируса работников сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования, культуры и организаций, работающих с детьми. Согласно постановлению, до середины августа в таких организациях должно быть привито не менее 60% сотрудников двумя компонентами вакцины.
Московская область приняла аналогичное решение. Мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге назвал обстановку с заболеваемостью драматической, отметив, что в больницах с COVID-19 находятся более 12 тысяч человек. Он призвал отнестись к обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в Москве с пониманием.
"Ситуация развивается драматически": борьба с коронавирусом в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

"Ситуация с коронавирусом развивается драматически", — признал мэр Москвы Сергей Собянин.

Лечение больных с COVID-19 в резервном госпитале в АТЦ Москва
1 из 10

"Ситуация с коронавирусом развивается драматически", — признал мэр Москвы Сергей Собянин.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

"В больницах лежит более 12 тысяч человек разной степени тяжести. По заболеваемости мы уже на уровне прошлогодних пиков", — написал Собянин в личном блоге.

Врач оказывает помощь пациенту в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в АТЦ Москва
2 из 10

"В больницах лежит более 12 тысяч человек разной степени тяжести. По заболеваемости мы уже на уровне прошлогодних пиков", — написал Собянин в личном блоге.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В Москве вновь заработали резервные госпитали для лечения пациентов с COVID-19.

Медицинские работники в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в автомобильном торговом центре (АТЦ) Москва
3 из 10

В Москве вновь заработали резервные госпитали для лечения пациентов с COVID-19.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Один из таких госпиталей работает в автомобильном торговом центре (АТЦ) "Москва" на Каширском шоссе.

Кабинет компьютерной томографии в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в автомобильном торговом центре (АТЦ) Москва
4 из 10

Один из таких госпиталей работает в автомобильном торговом центре (АТЦ) "Москва" на Каширском шоссе.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Здесь получают помощь пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией, доставляемые по скорой.

Лечение больных с COVID-19 в резервном госпитале в АТЦ Москва
5 из 10

Здесь получают помощь пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией, доставляемые по скорой.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Управляет госпиталем Городская клиническая больница имени С. С. Юдина.

Медицинские работники в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в АТЦ Москва
6 из 10

Управляет госпиталем Городская клиническая больница имени С. С. Юдина.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Стационар способен принять более 1800 больных.

Медицинский работник в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в автомобильном торговом центре (АТЦ) Москва
7 из 10

Стационар способен принять более 1800 больных.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Здесь есть все необходимое медицинское оборудование: уникальный передвижной компьютерный томограф, обеспечивающий высокоточную диагностику, аппараты УЗИ и ИВЛ.

Кабинет компьютерной томографии в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в автомобильном торговом центре (АТЦ) Москва
8 из 10

Здесь есть все необходимое медицинское оборудование: уникальный передвижной компьютерный томограф, обеспечивающий высокоточную диагностику, аппараты УЗИ и ИВЛ.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Оборудована кислородная станция, у каждой койки — индивидуальный клапан подачи медицинских газов.

Врач оказывает помощь пациенту в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в автомобильном торговом центре (АТЦ) Москва
9 из 10

Оборудована кислородная станция, у каждой койки — индивидуальный клапан подачи медицинских газов.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Медики в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в АТЦ "Москва".

Медицинские работники в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в автомобильном торговом центре (АТЦ) Москва
10 из 10

Медики в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в АТЦ "Москва".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
1 из 10

"Ситуация с коронавирусом развивается драматически", — признал мэр Москвы Сергей Собянин.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 10

"В больницах лежит более 12 тысяч человек разной степени тяжести. По заболеваемости мы уже на уровне прошлогодних пиков", — написал Собянин в личном блоге.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
3 из 10

В Москве вновь заработали резервные госпитали для лечения пациентов с COVID-19.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
4 из 10

Один из таких госпиталей работает в автомобильном торговом центре (АТЦ) "Москва" на Каширском шоссе.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
5 из 10

Здесь получают помощь пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией, доставляемые по скорой.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
6 из 10

Управляет госпиталем Городская клиническая больница имени С. С. Юдина.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
7 из 10

Стационар способен принять более 1800 больных.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
8 из 10

Здесь есть все необходимое медицинское оборудование: уникальный передвижной компьютерный томограф, обеспечивающий высокоточную диагностику, аппараты УЗИ и ИВЛ.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 10

Оборудована кислородная станция, у каждой койки — индивидуальный клапан подачи медицинских газов.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
10 из 10

Медики в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в АТЦ "Москва".

© РИА Новости / Илья Питалев
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