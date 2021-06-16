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Обязательная вакцинация не ограничивает права граждан, заявила Ракова
Обязательная вакцинация не ограничивает права граждан, заявила Ракова - РИА Новости, 16.06.2021
Обязательная вакцинация не ограничивает права граждан, заявила Ракова
Обязательная вакцинация 60% сотрудников в Москве не ограничивает права граждан, каждый по-прежнему сам принимает решение, делать прививку или нет, заявила... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T17:32
2021-06-16T17:42
распространение коронавируса
анастасия ракова
здоровье - общество
москва
общество
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Обязательная вакцинация 60% сотрудников в Москве не ограничивает права граждан, каждый по-прежнему сам принимает решение, делать прививку или нет, заявила журналистам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.В среду главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева выпустила постановление об обязательной вакцинации от коронавируса работников сферы торговли, услуг, общественного питания, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования, культуры и организаций, работающих с детьми. Согласно постановлению, до 15 августа в таких организациях должно быть привито не менее 60% сотрудников двумя компонентами вакцины. Работодатели должны будут предоставить сведения о вакцинации сотрудников с 1 по 15 июля с использованием личного кабинета юридического лица на сайте мэра и правительства столицы. Сервис для отчета работодателей станет доступен 1 июля.
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анастасия ракова , здоровье - общество, москва, общество
Обязательная вакцинация не ограничивает права граждан, заявила Ракова
17:32 16.06.2021 (обновлено: 17:42 16.06.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМужчина ожидает своей очереди в мобильный пункт вакцинации от COVID-19
Мужчина ожидает своей очереди в мобильный пункт вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Ракова заявила, что обязательная вакцинация 60% сотрудников не ограничивает права граждан

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Обязательная вакцинация 60% сотрудников в Москве не ограничивает права граждан, каждый по-прежнему сам принимает решение, делать прививку или нет, заявила журналистам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Важно отметить, что такая мера не ограничивает права граждан. Каждый по-прежнему сам принимает решение о том, делать прививку или нет. Но такой работник должен понимать, что их права не должны идти вразрез с правами других граждан - его клиентов - и тем более подвергать риску их здоровье и жизни", - сказала Ракова.
В среду главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева выпустила постановление об обязательной вакцинации от коронавируса работников сферы торговли, услуг, общественного питания, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования, культуры и организаций, работающих с детьми. Согласно постановлению, до 15 августа в таких организациях должно быть привито не менее 60% сотрудников двумя компонентами вакцины. Работодатели должны будут предоставить сведения о вакцинации сотрудников с 1 по 15 июля с использованием личного кабинета юридического лица на сайте мэра и правительства столицы. Сервис для отчета работодателей станет доступен 1 июля.
"Ситуация развивается драматически": борьба с коронавирусом в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

"Ситуация с коронавирусом развивается драматически", — признал мэр Москвы Сергей Собянин.

Лечение больных с COVID-19 в резервном госпитале в АТЦ Москва
1 из 10

"Ситуация с коронавирусом развивается драматически", — признал мэр Москвы Сергей Собянин.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

"В больницах лежит более 12 тысяч человек разной степени тяжести. По заболеваемости мы уже на уровне прошлогодних пиков", — написал Собянин в личном блоге.

Врач оказывает помощь пациенту в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в АТЦ Москва
2 из 10

"В больницах лежит более 12 тысяч человек разной степени тяжести. По заболеваемости мы уже на уровне прошлогодних пиков", — написал Собянин в личном блоге.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В Москве вновь заработали резервные госпитали для лечения пациентов с COVID-19.

Медицинские работники в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в автомобильном торговом центре (АТЦ) Москва
3 из 10

В Москве вновь заработали резервные госпитали для лечения пациентов с COVID-19.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Один из таких госпиталей работает в автомобильном торговом центре (АТЦ) "Москва" на Каширском шоссе.

Кабинет компьютерной томографии в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в автомобильном торговом центре (АТЦ) Москва
4 из 10

Один из таких госпиталей работает в автомобильном торговом центре (АТЦ) "Москва" на Каширском шоссе.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Здесь получают помощь пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией, доставляемые по скорой.

Лечение больных с COVID-19 в резервном госпитале в АТЦ Москва
5 из 10

Здесь получают помощь пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией, доставляемые по скорой.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Управляет госпиталем Городская клиническая больница имени С. С. Юдина.

Медицинские работники в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в АТЦ Москва
6 из 10

Управляет госпиталем Городская клиническая больница имени С. С. Юдина.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Стационар способен принять более 1800 больных.

Медицинский работник в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в автомобильном торговом центре (АТЦ) Москва
7 из 10

Стационар способен принять более 1800 больных.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Здесь есть все необходимое медицинское оборудование: уникальный передвижной компьютерный томограф, обеспечивающий высокоточную диагностику, аппараты УЗИ и ИВЛ.

Кабинет компьютерной томографии в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в автомобильном торговом центре (АТЦ) Москва
8 из 10

Здесь есть все необходимое медицинское оборудование: уникальный передвижной компьютерный томограф, обеспечивающий высокоточную диагностику, аппараты УЗИ и ИВЛ.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Оборудована кислородная станция, у каждой койки — индивидуальный клапан подачи медицинских газов.

Врач оказывает помощь пациенту в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в автомобильном торговом центре (АТЦ) Москва
9 из 10

Оборудована кислородная станция, у каждой койки — индивидуальный клапан подачи медицинских газов.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Медики в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в АТЦ "Москва".

Медицинские работники в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в автомобильном торговом центре (АТЦ) Москва
10 из 10

Медики в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в АТЦ "Москва".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
1 из 10

"Ситуация с коронавирусом развивается драматически", — признал мэр Москвы Сергей Собянин.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 10

"В больницах лежит более 12 тысяч человек разной степени тяжести. По заболеваемости мы уже на уровне прошлогодних пиков", — написал Собянин в личном блоге.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
3 из 10

В Москве вновь заработали резервные госпитали для лечения пациентов с COVID-19.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
4 из 10

Один из таких госпиталей работает в автомобильном торговом центре (АТЦ) "Москва" на Каширском шоссе.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
5 из 10

Здесь получают помощь пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией, доставляемые по скорой.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
6 из 10

Управляет госпиталем Городская клиническая больница имени С. С. Юдина.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
7 из 10

Стационар способен принять более 1800 больных.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
8 из 10

Здесь есть все необходимое медицинское оборудование: уникальный передвижной компьютерный томограф, обеспечивающий высокоточную диагностику, аппараты УЗИ и ИВЛ.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 10

Оборудована кислородная станция, у каждой койки — индивидуальный клапан подачи медицинских газов.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
10 из 10

Медики в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в АТЦ "Москва".

© РИА Новости / Илья Питалев
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Распространение коронавирусаАнастасия РаковаЗдоровье - ОбществоМоскваОбщество
 
 
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