https://ria.ru/20210616/vaktsinatsiya-1737270453.html

Обязательная вакцинация не ограничивает права граждан, заявила Ракова

Обязательная вакцинация не ограничивает права граждан, заявила Ракова - РИА Новости, 16.06.2021

Обязательная вакцинация не ограничивает права граждан, заявила Ракова

Обязательная вакцинация 60% сотрудников в Москве не ограничивает права граждан, каждый по-прежнему сам принимает решение, делать прививку или нет, заявила... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T17:32

2021-06-16T17:32

2021-06-16T17:42

распространение коронавируса

анастасия ракова

здоровье - общество

москва

общество

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Обязательная вакцинация 60% сотрудников в Москве не ограничивает права граждан, каждый по-прежнему сам принимает решение, делать прививку или нет, заявила журналистам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.В среду главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева выпустила постановление об обязательной вакцинации от коронавируса работников сферы торговли, услуг, общественного питания, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования, культуры и организаций, работающих с детьми. Согласно постановлению, до 15 августа в таких организациях должно быть привито не менее 60% сотрудников двумя компонентами вакцины. Работодатели должны будут предоставить сведения о вакцинации сотрудников с 1 по 15 июля с использованием личного кабинета юридического лица на сайте мэра и правительства столицы. Сервис для отчета работодателей станет доступен 1 июля.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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