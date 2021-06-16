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ГД дала заемщикам право отказаться от допуслуг при выдаче потребкредитов
ГД дала заемщикам право отказаться от допуслуг при выдаче потребкредитов - РИА Новости, 16.06.2021
ГД дала заемщикам право отказаться от допуслуг при выдаче потребкредитов
Госдума приняла закон, предоставляющий заемщику право отказаться от дополнительных услуг при предоставлении потребительского кредита, а также ограничивающий... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T10:39
2021-06-16T10:42
россия
михаил мишустин
госдума рф
общество
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Госдума приняла закон, предоставляющий заемщику право отказаться от дополнительных услуг при предоставлении потребительского кредита, а также ограничивающий полную стоимость ипотечного займа.Документ направлен на усиление защиты интересов граждан и укрепление доверия между заемщиками и кредиторами. Банки больше не смогут включать в кредитные договоры пункт об обязательном наличии на счете, с которого гасится долг, неснижаемого остатка. Это своего рода перестраховка от забывчивости клиентов, теперь счет можно будет весь месяц держать пустым, кроме того дня, когда банк должен списать очередной платеж, если заемщик не хочет стать должником, пояснял ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Изначально планировалось ввести прямой запрет банкам навязывать дополнительные услуги при кредитовании, однако в ходе рассмотрения проекта депутаты решили от этого отказаться.Закон предоставляет заемщику право отказаться от дополнительных услуг, предлагаемых при кредитовании. Теперь, если при предоставлении потребительского кредита (займа) заемщику за отдельную плату предлагается допуслуга, то условия ее оказания должны предусматривать не только ее стоимость, но и право заемщика отказаться от нее в течение 14 дней со дня согласия на ее оказание путем подачи заявления. Причем заемщик будет вправе требовать от оказывающего такую услугу лица возврата уплаченных за нее денег за вычетом стоимости части услуги, фактически оказанной заемщику до подачи заявления об отказе от нее.Такой возврат средств должен быть осуществлен в течение 7 рабочих дней со дня получения такого заявления. А если соответствующее лицо не возвратит деньги, заемщик сможет потребовать их возврата от кредитора. Информация о таких правах заемщика должна быть указана в заявлении о предоставлении ему потребкредита (займа).Помимо этого, закон распространяет на потребительские ипотечные кредиты существующие ограничения полной стоимости кредита. Одновременно закрепляется единство подходов к договорам потребительского займа, предусматривающим постоянную и переменную процентные ставки, что даст право кредитору снижать ставку в одностороннем порядке. Ограничивается и предельный размер неустойки за неисполнение заемщиками обязательств возврата кредита - она не сможет превышать 20% от просроченной задолженности. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.
https://na.ria.ru/20210426/kredit-1729827002.html
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россия, михаил мишустин, госдума рф, общество
ГД дала заемщикам право отказаться от допуслуг при выдаче потребкредитов
10:39 16.06.2021 (обновлено: 10:42 16.06.2021)
 
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Менеджер в офисе по обслуживанию физических лиц ПАО Сбербанк - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ГД приняла закон о праве заемщика отказаться от допуслуг при выдаче потребительских кредитов

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Госдума приняла закон, предоставляющий заемщику право отказаться от дополнительных услуг при предоставлении потребительского кредита, а также ограничивающий полную стоимость ипотечного займа.
Документ направлен на усиление защиты интересов граждан и укрепление доверия между заемщиками и кредиторами. Банки больше не смогут включать в кредитные договоры пункт об обязательном наличии на счете, с которого гасится долг, неснижаемого остатка. Это своего рода перестраховка от забывчивости клиентов, теперь счет можно будет весь месяц держать пустым, кроме того дня, когда банк должен списать очередной платеж, если заемщик не хочет стать должником, пояснял ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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Изначально планировалось ввести прямой запрет банкам навязывать дополнительные услуги при кредитовании, однако в ходе рассмотрения проекта депутаты решили от этого отказаться.
Закон предоставляет заемщику право отказаться от дополнительных услуг, предлагаемых при кредитовании. Теперь, если при предоставлении потребительского кредита (займа) заемщику за отдельную плату предлагается допуслуга, то условия ее оказания должны предусматривать не только ее стоимость, но и право заемщика отказаться от нее в течение 14 дней со дня согласия на ее оказание путем подачи заявления. Причем заемщик будет вправе требовать от оказывающего такую услугу лица возврата уплаченных за нее денег за вычетом стоимости части услуги, фактически оказанной заемщику до подачи заявления об отказе от нее.
Такой возврат средств должен быть осуществлен в течение 7 рабочих дней со дня получения такого заявления. А если соответствующее лицо не возвратит деньги, заемщик сможет потребовать их возврата от кредитора. Информация о таких правах заемщика должна быть указана в заявлении о предоставлении ему потребкредита (займа).
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Помимо этого, закон распространяет на потребительские ипотечные кредиты существующие ограничения полной стоимости кредита. Одновременно закрепляется единство подходов к договорам потребительского займа, предусматривающим постоянную и переменную процентные ставки, что даст право кредитору снижать ставку в одностороннем порядке. Ограничивается и предельный размер неустойки за неисполнение заемщиками обязательств возврата кредита - она не сможет превышать 20% от просроченной задолженности. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.
 
РоссияМихаил МишустинГосдума РФОбщество
 
 
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