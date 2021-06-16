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Австралийский журналист развеял миф об "упадке" России
Австралийский журналист развеял миф об "упадке" России - РИА Новости, 16.06.2021
Австралийский журналист развеял миф об "упадке" России
Австралийское издание The Australian объяснило, почему миф об "упадке" России не соответствует действительнолсти. РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T01:45
2021-06-16T01:45
2021-06-16T01:46
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Австралийское издание The Australian объяснило, почему миф об "упадке" России не соответствует действительнолсти. Как пишет автор статьи Адам Крейтон, военная и экономическая мощь России гарантирует, что она останется крупным игроком на поколение вперед.Россия, пишет журналист, занимает шестое место в мире по объему военных исследований и разработок, уделяя приоритетное внимание инвестициям в беспилотные летательные аппараты, автономные транспортные средства и технологии "машинного обучения" для повышения эффективности кибервойны.Валютные резервы – 600 миллиардов долларов – также свидетельствуют о хорошем состоянии государственных финансов страны, отмечается в материале.Россия, даже если она слабее по некоторым показателям (западных стран – Прим. ред.) может иметь больший контроль над внушительным количеством ресурсов, резюмирует Крейтон.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ>>
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россия, австралия, в мире
Австралийский журналист развеял миф об "упадке" России
01:45 16.06.2021 (обновлено: 01:46 16.06.2021)
В Австралии развеяли миф об "упадке" России
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости.
Австралийское издание The Australian
объяснило, почему миф об "упадке" России
не соответствует действительнолсти.
Как пишет автор статьи Адам Крейтон, военная и экономическая мощь России гарантирует, что она останется крупным игроком на поколение вперед.
Россия, пишет журналист, занимает шестое место в мире по объему военных исследований и разработок, уделяя приоритетное внимание инвестициям в беспилотные летательные аппараты, автономные транспортные средства и технологии "машинного обучения" для повышения эффективности кибервойны.
Валютные резервы – 600 миллиардов долларов – также свидетельствуют о хорошем состоянии государственных финансов страны, отмечается в материале.
Россия, даже если она слабее по некоторым показателям (западных стран – Прим. ред.) может иметь больший контроль над внушительным количеством ресурсов, резюмирует Крейтон.
Полный текст читайте на сайте ИноСМИ>>