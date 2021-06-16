https://ria.ru/20210616/upadok-1737156251.html

Австралийский журналист развеял миф об "упадке" России

Австралийский журналист развеял миф об "упадке" России - РИА Новости, 16.06.2021

Австралийский журналист развеял миф об "упадке" России

Австралийское издание The Australian объяснило, почему миф об "упадке" России не соответствует действительнолсти. РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T01:45

2021-06-16T01:45

2021-06-16T01:46

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австралия

в мире

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Австралийское издание The Australian объяснило, почему миф об "упадке" России не соответствует действительнолсти. Как пишет автор статьи Адам Крейтон, военная и экономическая мощь России гарантирует, что она останется крупным игроком на поколение вперед.Россия, пишет журналист, занимает шестое место в мире по объему военных исследований и разработок, уделяя приоритетное внимание инвестициям в беспилотные летательные аппараты, автономные транспортные средства и технологии "машинного обучения" для повышения эффективности кибервойны.Валютные резервы – 600 миллиардов долларов – также свидетельствуют о хорошем состоянии государственных финансов страны, отмечается в материале.Россия, даже если она слабее по некоторым показателям (западных стран – Прим. ред.) может иметь больший контроль над внушительным количеством ресурсов, резюмирует Крейтон.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ>>

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