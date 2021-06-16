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Путин обвинил Запад в поддержке госпереворота на Украине

Путин обвинил Запад в поддержке госпереворота на Украине - РИА Новости, 16.06.2021

Путин обвинил Запад в поддержке госпереворота на Украине

Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о непредсказуемой политике РФ, обратил внимание на то, что о сложно говорить о "стабильности" внешней политики... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T20:07

2021-06-16T20:07

2021-06-16T20:07

саммит путина и байдена

россия

владимир путин

женева (город)

украина

в мире

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ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о непредсказуемой политике РФ, обратил внимание на то, что о сложно говорить о "стабильности" внешней политики Запада, поддержавшего госпереворот на Украине."Вот если вы возьмете ситуацию, связанную с Украиной, с Крымом. От этого все пляшет, правда? А что стабильного в том, что поддержали государственный переворот на Украине? Когда бывший президент (Виктор – ред.) Янукович согласился со всеми требованиями оппозиции. Он готов был, по сути, уйти от власти и через месяца три объявить новые выборы. Нет, надо было совершить кровавый госпереворот, который привел к известным последствиям -и юго-восток (Украины - ред.), и Крым затем", - заявил Путин отвечая на вопрос о том, готова ли РФ отказаться от непредсказуемой политики, чтобы стабилизировать отношения с Западом, в ходе пресс-конференции по итогам саммита в Женеве.

россия

женева (город)

украина

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россия, владимир путин, женева (город), украина, в мире