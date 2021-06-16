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В Германии удивились заявлениям посла Украины о жертвах Второй мировой
В Германии удивились заявлениям посла Украины о жертвах Второй мировой - РИА Новости, 16.06.2021
В Германии удивились заявлениям посла Украины о жертвах Второй мировой
В МИД Германии "приняли к сведению и удивлены" заявлениями посла Украины Андрея Мельника о недостаточно почтительном отношении в ФРГ к украинским жертвам Второй РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T16:13
2021-06-16T20:29
россия
мария адебар
мид германии
белоруссия
киев
украина
в мире
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БЕРЛИН, 16 июн — РИА Новости. В МИД Германии "приняли к сведению и удивлены" заявлениями посла Украины Андрея Мельника о недостаточно почтительном отношении в ФРГ к украинским жертвам Второй мировой войны.Ранее политик отказался участвовать в торжественной церемонии в германо-российском военном музее "Берлин-Карлсхорст", которая пройдет в присутствии немецкого президента Франка-Вальтера Штайнмайера и представителей иностранного дипкорпуса. Мельник объяснил свои действия тем, что власти Германии недостаточно внимательно относятся "к чувствам украинцев как одной из крупнейших групп жертв Второй мировой войны"."Но я не хочу комментировать это дальше, а рассказать кое-что о подтексте этой ситуации, потому что нас это касается, МИД ФРГ входит в ассоциацию поддержки музея "Берлин-Карлсхорст", — отметила на брифинге официальный представитель немецкого дипведомства Мария Адебар.Она добавила, что еще около 17 организаций из Германии, Белоруссии, России и Украины — члены этой ассоциации, в том числе Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне в Киеве.Послов стран, входивших в СССР, также пригласили участвовать в торжественной церемонии в музее: там будет открыты выставка, посвященная судьбе советских военнопленных в фашистской Германии.
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россия, мария адебар, мид германии, белоруссия, киев, украина, в мире
В Германии удивились заявлениям посла Украины о жертвах Второй мировой
16:13 16.06.2021 (обновлено: 20:29 16.06.2021)
 
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкМинистерство иностранных дел Германии в Берлине
Министерство иностранных дел Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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В МИД Германии удивлены в связи с заявлениями посла Украины о жертвах Второй мировой войны

Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 16 июн — РИА Новости. В МИД Германии "приняли к сведению и удивлены" заявлениями посла Украины Андрея Мельника о недостаточно почтительном отношении в ФРГ к украинским жертвам Второй мировой войны.
Ранее политик отказался участвовать в торжественной церемонии в германо-российском военном музее "Берлин-Карлсхорст", которая пройдет в присутствии немецкого президента Франка-Вальтера Штайнмайера и представителей иностранного дипкорпуса. Мельник объяснил свои действия тем, что власти Германии недостаточно внимательно относятся "к чувствам украинцев как одной из крупнейших групп жертв Второй мировой войны".
"Но я не хочу комментировать это дальше, а рассказать кое-что о подтексте этой ситуации, потому что нас это касается, МИД ФРГ входит в ассоциацию поддержки музея "Берлин-Карлсхорст", — отметила на брифинге официальный представитель немецкого дипведомства Мария Адебар.
Она добавила, что еще около 17 организаций из Германии, Белоруссии, России и Украины — члены этой ассоциации, в том числе Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне в Киеве.
Послов стран, входивших в СССР, также пригласили участвовать в торжественной церемонии в музее: там будет открыты выставка, посвященная судьбе советских военнопленных в фашистской Германии.
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