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Посла Украины в США примут в Вашингтоне в день встречи Байдена с Путиным
Посла Украины в США примут в Вашингтоне в день встречи Байдена с Путиным - РИА Новости, 16.06.2021
Посла Украины в США примут в Вашингтоне в день встречи Байдена с Путиным
Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США Филип Рикер примет в среду посла Украины в Вашингтоне Оксану Маркарову, отмечается в ежедневном расписании... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T03:55
2021-06-16T03:55
2021-06-16T08:54
саммит путина и байдена
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филип рикер
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украина
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ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США Филип Рикер примет в среду посла Украины в Вашингтоне Оксану Маркарову, отмечается в ежедневном расписании госдепартамента.Встреча будет закрытой для прессы, тема обсуждений не называется.Встреча состоится в тот же день, когда президент США Джо Байден проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в Женеве.Ранее президент Украины Владимир Зеленский выражал желание встретиться с Байденом до того, как тот встретится с Путиным, но глава Белого дома ограничился телефонным звонком на прошлой неделе. При этом США заявили, что продолжают поддерживать Украину против "российской агрессии", обвинения в которой Москва отрицает.
https://ria.ru/20210616/bayden-1737159836.html
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саммит путина и байдена, россия, филип рикер, джо байден, владимир путин, вашингтон (город), сша, украина, в мире
Посла Украины в США примут в Вашингтоне в день встречи Байдена с Путиным
03:55 16.06.2021 (обновлено: 08:54 16.06.2021)
Посла Украины в США Оксану Маркарову примут в Вашингтоне в день встречи Байдена с Путиным