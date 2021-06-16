Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210616/ukraina-1737160214.html
Посла Украины в США примут в Вашингтоне в день встречи Байдена с Путиным
Посла Украины в США примут в Вашингтоне в день встречи Байдена с Путиным - РИА Новости, 16.06.2021
Посла Украины в США примут в Вашингтоне в день встречи Байдена с Путиным
Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США Филип Рикер примет в среду посла Украины в Вашингтоне Оксану Маркарову, отмечается в ежедневном расписании... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T03:55
2021-06-16T08:54
саммит путина и байдена
россия
филип рикер
джо байден
владимир путин
вашингтон (город)
сша
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729049339_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_da6a69ac194a04dc0d58b73830dcb95f.jpg
ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США Филип Рикер примет в среду посла Украины в Вашингтоне Оксану Маркарову, отмечается в ежедневном расписании госдепартамента.Встреча будет закрытой для прессы, тема обсуждений не называется.Встреча состоится в тот же день, когда президент США Джо Байден проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в Женеве.Ранее президент Украины Владимир Зеленский выражал желание встретиться с Байденом до того, как тот встретится с Путиным, но глава Белого дома ограничился телефонным звонком на прошлой неделе. При этом США заявили, что продолжают поддерживать Украину против "российской агрессии", обвинения в которой Москва отрицает.
https://ria.ru/20210616/bayden-1737159836.html
россия
вашингтон (город)
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729049339_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_fbb254749bf17cae484fe2c793a97a4c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
саммит путина и байдена, россия, филип рикер, джо байден, владимир путин, вашингтон (город), сша, украина, в мире
Посла Украины в США примут в Вашингтоне в день встречи Байдена с Путиным
03:55 16.06.2021 (обновлено: 08:54 16.06.2021)
 
© Адміністрація Президента УкраїниОксана Маркарова
Оксана Маркарова
© Адміністрація Президента України

Посла Украины в США Оксану Маркарову примут в Вашингтоне в день встречи Байдена с Путиным

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США Филип Рикер примет в среду посла Украины в Вашингтоне Оксану Маркарову, отмечается в ежедневном расписании госдепартамента.
Встреча будет закрытой для прессы, тема обсуждений не называется.
Встреча состоится в тот же день, когда президент США Джо Байден проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в Женеве.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выражал желание встретиться с Байденом до того, как тот встретится с Путиным, но глава Белого дома ограничился телефонным звонком на прошлой неделе. При этом США заявили, что продолжают поддерживать Украину против "российской агрессии", обвинения в которой Москва отрицает.
Президент США Джо Байден прибывает на саммит ЕС-США в Брюссель, Бельгия - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
03:43
Байден вернется в Вашингтон сразу после встречи с Путиным
 
Саммит Путина и БайденаРоссияФилип РикерДжо БайденВладимир ПутинВашингтон (город)СШАУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:00Цена дизельного топлива побила исторический рекорд
09:00Майкл Суэнвик: пандемия непредсказуемо изменит мир научной фантастики
08:57Ученые спрогнозировали пик роста случаев COVID-19 в России
08:51Путин отказался от протокольной встречи в аэропорту Женевы, пишут СМИ
08:40Цена на нефть марки Brent выросла до 74,64 доллара за баррель
08:38Захарова раскритиковала новую стратегию Евросоюза в отношении России
08:33СК завел дело против школьниц, осквернивших мемориал Героя России Пешкова
08:24Москвичам пообещали облачную погоду и до 26 градусов тепла
08:13В Новосибирске арестовали директора АЗС, где произошел пожар
07:52Ким Чен Ын заявил о проблемах с продовольствием в стране
07:32Столтенберг потребовал от Украины "большего" для вступления в НАТО
07:26В России разработают новый вариант Су-57
07:11Глава Приморья Кожемяко привился от коронавируса "Спутником V"
07:08Человекоподобный робот-"симулянт" будет учить будущих врачей
07:02Группа конгрессменов призвала Байдена сотрудничать с Россией в ряде сфер
06:26Тела супругов, пропавших с лодки на озере Ханка в Приморье, нашли
06:16Малышева назвала эффективный способ борьбы с комарами
06:07"Начинается расправа": Тимошенко обратилась к украинцам
06:03ВТБ не ждет перегрева рынка ипотеки из-за продления госпрограммы
06:01Роспотребнадзор оценил качество кондитерский изделий
Лента новостейМолния