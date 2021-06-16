https://ria.ru/20210616/ukraina-1737160214.html

Посла Украины в США примут в Вашингтоне в день встречи Байдена с Путиным

Посла Украины в США примут в Вашингтоне в день встречи Байдена с Путиным - РИА Новости, 16.06.2021

Посла Украины в США примут в Вашингтоне в день встречи Байдена с Путиным

Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США Филип Рикер примет в среду посла Украины в Вашингтоне Оксану Маркарову, отмечается в ежедневном расписании... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T03:55

2021-06-16T03:55

2021-06-16T08:54

саммит путина и байдена

россия

филип рикер

джо байден

владимир путин

вашингтон (город)

сша

украина

в мире

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ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США Филип Рикер примет в среду посла Украины в Вашингтоне Оксану Маркарову, отмечается в ежедневном расписании госдепартамента.Встреча будет закрытой для прессы, тема обсуждений не называется.Встреча состоится в тот же день, когда президент США Джо Байден проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в Женеве.Ранее президент Украины Владимир Зеленский выражал желание встретиться с Байденом до того, как тот встретится с Путиным, но глава Белого дома ограничился телефонным звонком на прошлой неделе. При этом США заявили, что продолжают поддерживать Украину против "российской агрессии", обвинения в которой Москва отрицает.

https://ria.ru/20210616/bayden-1737159836.html

россия

вашингтон (город)

сша

украина

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саммит путина и байдена, россия, филип рикер, джо байден, владимир путин, вашингтон (город), сша, украина, в мире