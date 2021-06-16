https://ria.ru/20210616/todorenko-1737207648.html

Зрители ругают новый клип Регины Тодоренко

Зрители ругают новый клип Регины Тодоренко - РИА Новости, 16.06.2021

Зрители ругают новый клип Регины Тодоренко

Певица и телеведущая Регина Тодоренко представила на YouTube клип на песню "Ромчик", снятый Сергеем Греем. РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T17:56

2021-06-16T17:56

2021-06-16T17:56

youtube

китай

индия

культура

регина тодоренко

музыка

новости культуры

шоу-бизнес

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Певица и телеведущая Регина Тодоренко представила на YouTube клип на песню "Ромчик", снятый Сергеем Греем.В ролике героиня Тодоренко отправляется со своим бойфрендом в увлекательное путешествие. Вместе они оказываются то в Индии, то в Китае, то на морском побережье. И хотя видео получилось красочным, пользователи неоднозначно приняли новую работу телеведущей. За несколько часов клип набрал 9,6 тысяч лайков и почти пять тысяч дизлайков. Но были и те, кому клип понравился. Из плюсов поклонники выделили яркие образы и интересную подачу. "Видео красивое", "Задумка оригинальная", — прокомментировали они.

https://ria.ru/20210611/todorenko-1736595100.html

китай

индия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

youtube, китай, индия, регина тодоренко, музыка, новости культуры, шоу-бизнес