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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210616/todorenko-1737207648.html
Зрители ругают новый клип Регины Тодоренко
Зрители ругают новый клип Регины Тодоренко - РИА Новости, 16.06.2021
Зрители ругают новый клип Регины Тодоренко
Певица и телеведущая Регина Тодоренко представила на YouTube клип на песню "Ромчик", снятый Сергеем Греем. РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T17:56
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китай
индия
культура
регина тодоренко
музыка
новости культуры
шоу-бизнес
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Певица и телеведущая Регина Тодоренко представила на YouTube клип на песню "Ромчик", снятый Сергеем Греем.В ролике героиня Тодоренко отправляется со своим бойфрендом в увлекательное путешествие. Вместе они оказываются то в Индии, то в Китае, то на морском побережье. И хотя видео получилось красочным, пользователи неоднозначно приняли новую работу телеведущей. За несколько часов клип набрал 9,6 тысяч лайков и почти пять тысяч дизлайков. Но были и те, кому клип понравился. Из плюсов поклонники выделили яркие образы и интересную подачу. "Видео красивое", "Задумка оригинальная", — прокомментировали они.
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youtube, китай, индия, регина тодоренко, музыка, новости культуры, шоу-бизнес

Зрители ругают новый клип Регины Тодоренко

17:56 16.06.2021
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Певица и телеведущая Регина Тодоренко представила на YouTube клип на песню "Ромчик", снятый Сергеем Греем.
В ролике героиня Тодоренко отправляется со своим бойфрендом в увлекательное путешествие. Вместе они оказываются то в Индии, то в Китае, то на морском побережье.
И хотя видео получилось красочным, пользователи неоднозначно приняли новую работу телеведущей. За несколько часов клип набрал 9,6 тысяч лайков и почти пять тысяч дизлайков.

"Театр абсурда. Песня про Ромчика, а его в клипе как будто и нет. Конец тоже странный", "Что-то ни смысла, ни понятной картинки описывающей сюжет, ни мелодической линии раскрывающей ваш вокал", "Полное расстройство от того, что с вами в последнее время происходит, Регина. Все скатывается в какой-то контент для подростков", — высказались недовольные зрители.

Но были и те, кому клип понравился. Из плюсов поклонники выделили яркие образы и интересную подачу. "Видео красивое", "Задумка оригинальная", — прокомментировали они.
Телеведущая Регина Тодоренко перед началом церемонии вручения премии Женщина года - 2019 по версии журнала Glamour - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
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