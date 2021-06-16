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Зрители ругают новый клип Регины Тодоренко
Зрители ругают новый клип Регины Тодоренко - РИА Новости, 16.06.2021
Зрители ругают новый клип Регины Тодоренко
Певица и телеведущая Регина Тодоренко представила на YouTube клип на песню "Ромчик", снятый Сергеем Греем. РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T17:56
2021-06-16T17:56
2021-06-16T17:56
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Певица и телеведущая Регина Тодоренко представила на YouTube клип на песню "Ромчик", снятый Сергеем Греем.В ролике героиня Тодоренко отправляется со своим бойфрендом в увлекательное путешествие. Вместе они оказываются то в Индии, то в Китае, то на морском побережье. И хотя видео получилось красочным, пользователи неоднозначно приняли новую работу телеведущей. За несколько часов клип набрал 9,6 тысяч лайков и почти пять тысяч дизлайков. Но были и те, кому клип понравился. Из плюсов поклонники выделили яркие образы и интересную подачу. "Видео красивое", "Задумка оригинальная", — прокомментировали они.
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youtube, китай, индия, регина тодоренко, музыка, новости культуры, шоу-бизнес
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Певица и телеведущая Регина Тодоренко представила на YouTube клип на песню "Ромчик", снятый Сергеем Греем.
В ролике героиня Тодоренко отправляется со своим бойфрендом в увлекательное путешествие. Вместе они оказываются то в Индии, то в Китае, то на морском побережье.
И хотя видео получилось красочным, пользователи неоднозначно приняли новую работу телеведущей. За несколько часов клип набрал 9,6 тысяч лайков и почти пять тысяч дизлайков.
"Театр абсурда. Песня про Ромчика, а его в клипе как будто и нет. Конец тоже странный", "Что-то ни смысла, ни понятной картинки описывающей сюжет, ни мелодической линии раскрывающей ваш вокал", "Полное расстройство от того, что с вами в последнее время происходит, Регина. Все скатывается в какой-то контент для подростков", — высказались недовольные зрители.
Но были и те, кому клип понравился. Из плюсов поклонники выделили яркие образы и интересную подачу. "Видео красивое", "Задумка оригинальная", — прокомментировали они.