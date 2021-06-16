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https://ria.ru/20210616/tinkoff-1737264270.html
"Тинькофф" подал иск к "Мегафону" на 677 миллионов рублей
"Тинькофф" подал иск к "Мегафону" на 677 миллионов рублей - РИА Новости, 16.06.2021
"Тинькофф" подал иск к "Мегафону" на 677 миллионов рублей
"Тинькофф банк" подал в Арбитражный суд Москвы иск к "Мегафону" на сумму 677,1 миллиона рублей, следует из картотеки дел суда. РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T17:12
2021-06-16T17:12
вымпелком
мегафон
мтс
экономика
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. "Тинькофф банк" подал в Арбитражный суд Москвы иск к "Мегафону" на сумму 677,1 миллиона рублей, следует из картотеки дел суда.Заявление было подано 15 июня. Третьей стороной по делу выступает Федеральная антимонопольная служба России.Ранее банк уже подавал иски на крупные суммы к операторам из "большой четверки" - от МТС он требует более 1,1 миллиарда рублей, от "Вымпелкома" - около 437 миллионов рублей. К обоим спорам третьим лицом также привлечена ФАС РФ. В банке ранее пояснили РИА Новости, что иск к МТС связан с решением ФАС в отношении операторов, злоупотреблявших монопольно высокой ценой на услуги рассылки sms. В МТС в свою очередь агентству заявили, что компания не согласна с исковыми требованиями банка и намерена отстаивать свою позицию."Иск носит аналогичный характер и связан с тем же делом по решению ФАС о завышенной стоимости sms-рассылок", - сообщили РИА Новости в "Тинькофф" относительно иска к "Мегафону".ФАС в мае 2019 года признала МТС, Tele2, "Мегафон" и "Вымпелком" нарушителями закона "О защите конкуренции", так как операторы предоставляли банкам с госучастием более выгодные условия тарифов обязательных рассылок sms, чем частным банкам.
https://realty.ria.ru/20210611/tinkoff-1736581217.html
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вымпелком, мегафон, мтс, экономика
"Тинькофф" подал иск к "Мегафону" на 677 миллионов рублей
17:12 16.06.2021
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСтенд "Тинькофф банка"
Стенд Тинькофф банка - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк

"Тинькофф банк" подал в Арбитражный суд Москвы иск к "Мегафону" на сумму 677,1 миллиона рублей

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. "Тинькофф банк" подал в Арбитражный суд Москвы иск к "Мегафону" на сумму 677,1 миллиона рублей, следует из картотеки дел суда.
Заявление было подано 15 июня. Третьей стороной по делу выступает Федеральная антимонопольная служба России.
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Ранее банк уже подавал иски на крупные суммы к операторам из "большой четверки" - от МТС он требует более 1,1 миллиарда рублей, от "Вымпелкома" - около 437 миллионов рублей. К обоим спорам третьим лицом также привлечена ФАС РФ. В банке ранее пояснили РИА Новости, что иск к МТС связан с решением ФАС в отношении операторов, злоупотреблявших монопольно высокой ценой на услуги рассылки sms. В МТС в свою очередь агентству заявили, что компания не согласна с исковыми требованиями банка и намерена отстаивать свою позицию.
"Иск носит аналогичный характер и связан с тем же делом по решению ФАС о завышенной стоимости sms-рассылок", - сообщили РИА Новости в "Тинькофф" относительно иска к "Мегафону".
ФАС в мае 2019 года признала МТС, Tele2, "Мегафон" и "Вымпелком" нарушителями закона "О защите конкуренции", так как операторы предоставляли банкам с госучастием более выгодные условия тарифов обязательных рассылок sms, чем частным банкам.
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