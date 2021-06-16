https://ria.ru/20210616/tinkoff-1737264270.html

"Тинькофф" подал иск к "Мегафону" на 677 миллионов рублей

"Тинькофф" подал иск к "Мегафону" на 677 миллионов рублей - РИА Новости, 16.06.2021

"Тинькофф" подал иск к "Мегафону" на 677 миллионов рублей

"Тинькофф банк" подал в Арбитражный суд Москвы иск к "Мегафону" на сумму 677,1 миллиона рублей, следует из картотеки дел суда. РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T17:12

2021-06-16T17:12

2021-06-16T17:12

вымпелком

мегафон

мтс

экономика

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. "Тинькофф банк" подал в Арбитражный суд Москвы иск к "Мегафону" на сумму 677,1 миллиона рублей, следует из картотеки дел суда.Заявление было подано 15 июня. Третьей стороной по делу выступает Федеральная антимонопольная служба России.Ранее банк уже подавал иски на крупные суммы к операторам из "большой четверки" - от МТС он требует более 1,1 миллиарда рублей, от "Вымпелкома" - около 437 миллионов рублей. К обоим спорам третьим лицом также привлечена ФАС РФ. В банке ранее пояснили РИА Новости, что иск к МТС связан с решением ФАС в отношении операторов, злоупотреблявших монопольно высокой ценой на услуги рассылки sms. В МТС в свою очередь агентству заявили, что компания не согласна с исковыми требованиями банка и намерена отстаивать свою позицию."Иск носит аналогичный характер и связан с тем же делом по решению ФАС о завышенной стоимости sms-рассылок", - сообщили РИА Новости в "Тинькофф" относительно иска к "Мегафону".ФАС в мае 2019 года признала МТС, Tele2, "Мегафон" и "Вымпелком" нарушителями закона "О защите конкуренции", так как операторы предоставляли банкам с госучастием более выгодные условия тарифов обязательных рассылок sms, чем частным банкам.

https://realty.ria.ru/20210611/tinkoff-1736581217.html

https://ria.ru/20210603/tinkoff-1735353001.html

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2021

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вымпелком, мегафон, мтс, экономика