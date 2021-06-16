https://ria.ru/20210616/tela-1737162997.html

Тела супругов, пропавших с лодки на озере Ханка в Приморье, нашли

Тела супругов, пропавших с лодки на озере Ханка в Приморье, нашли - РИА Новости, 16.06.2021

Тела супругов, пропавших с лодки на озере Ханка в Приморье, нашли

Тела супругов, пропавших на озере Ханка в Приморье, найдены, телесных повреждений не обнаружено, сообщает региональный главк Следственного комитета. РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T06:26

2021-06-16T06:26

2021-06-16T06:43

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 16 июн – РИА Новости. Тела супругов, пропавших на озере Ханка в Приморье, найдены, телесных повреждений не обнаружено, сообщает региональный главк Следственного комитета.ЧП произошло 10 июня: муж и жена пропали на озере Ханка, катаясь на лодке с маленьким ребенком. Надувную лодку с оторванным мотором обнаружили в семи километрах от места привала. Малыш находился в лодке в тяжелом состоянии из-за переохлаждения, сейчас ему лучше. По факту исчезновения супругов СК возбудил уголовное дело. Следствие полагало, что во время движения лодки по волне отец семейства, не удержавшись, упал в воду. Супруга пыталась удержать его за руку и сама свалилась в воду, а лодка продолжила движение, пока не врезалась в остров."В ходе поисковых мероприятий на озере Ханка Ханкайского района, где 11 июня 2021 года на острове обнаружена резиновая лодка и трехлетний ребенок, сотрудники МЧС обнаружили тела его родителей", - сообщает следствие.Тела мужчины и женщины прибило к берегу острова на озере Ханка недалеко от того места, где была найдена лодка. На месте работают следователи и криминалисты, проводится осмотр места происшествия. При первоначальном осмотре тел каких-либо телесных повреждений не обнаружено.

https://ria.ru/20210609/telo-1736305275.html

приморский край

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2021

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следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), приморский край, происшествия