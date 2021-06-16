https://ria.ru/20210616/tayshan-1737241648.html

Китайские власти рассказали о ситуации на АЭС "Тайшань"

Китайские власти рассказали о ситуации на АЭС "Тайшань" - РИА Новости, 16.06.2021

Китайские власти рассказали о ситуации на АЭС "Тайшань"

Власти Китая проинформировали Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), что инцидент на атомной электростанции "Тайшань" не привел к выбросу... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T15:24

2021-06-16T15:24

2021-06-16T20:58

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ВЕНА, 16 июн — РИА Новости. Власти Китая проинформировали Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), что инцидент на атомной электростанции "Тайшань" не привел к выбросу радиации."В первом энергоблоке АЭС недавно произошло небольшое повреждение оболочки тепловыделяющих элементов, что привело к повышению радиоактивности в первом контуре реактора, говорится в сообщении. В Управлении по атомной энергии Китая (САЕА) заявили, что с этой ситуацией, как обычным явлением при эксплуатации АЭС, справляются в соответствии с принятыми стандартами и процедурами", — говорится в сообщении агентства.Также отмечается, что показатели работы энергоблока, в том числе радиоактивность теплоносителя первого контура, остаются в пределах нормальных условий и технических характеристик, при этом граница давления в системе теплоносителя реакторного блока не повреждена и сохраняется целостность защитной оболочки."По сообщению CAEA, постоянный радиационный мониторинг окружающей среды подтверждает, что выброса радиации не было и никаких экологических проблем нет", — заявили в МАГАТЭ.Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что правительство США на прошлой неделе получило и проверяет сообщение о "радиологической угрозе" на китайской АЭС "Тайшань" в провинции Гуандун. Отмечается, что предупреждение поступило от французской компании Framatome, которая частично владеет и помогает эксплуатировать АЭС. В письме Framatome заявила, что китайский регулятор повысил допустимые пределы обнаружения радиации за пределами АЭС, чтобы избежать закрытия объекта.Позже во французской энергогенерирующей компании Франции Électricité de France (EDF) заявили, что выброс редких газов на китайской атомной электростанции "Тайшань" произошел в объемах, не превышающих норму, речь не идет о чрезвычайной ситуации.

https://ria.ru/20210615/aes-1737036131.html

https://ria.ru/20210607/oborudovanie-1735979249.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гуандун, франция, сша, магатэ, китай, в мире