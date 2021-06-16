https://ria.ru/20210616/tayna-1737188080.html

Госдума приняла закон о праве родных умершего на доступ к врачебной тайне

Госдума приняла закон о праве родных умершего на доступ к врачебной тайне - РИА Новости, 16.06.2021

Госдума приняла закон о праве родных умершего на доступ к врачебной тайне

Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем окончательном чтении законопроект, предлагающий разрешить разглашение врачебной тайны семье умершего... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T11:21

2021-06-16T11:21

2021-06-16T11:21

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем окончательном чтении законопроект, предлагающий разрешить разглашение врачебной тайны семье умершего пациента.Согласно документу, сведения, составляющие врачебную тайну, после смерти гражданина в целях защиты информации о его частной жизни могут быть разглашены указанным им при жизни лицам, включая членов семьи и близких родственников, если пациент или его законный представитель не запретил предоставлять им указанные сведения. Предусматривается, что согласие на разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, может быть выражено также в информированном добровольном согласии на медицинское вмешательство.Кроме этого, предлагается, что после смерти гражданина допускается разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, супругу или супруге, близким родственникам - детям, родителям, родным братьям и родным сестрам, внукам, дедушкам, бабушкам или иным лицам, указанным пациентом или его законным представителем в письменном согласии на разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, или информированном добровольном согласии на медицинское вмешательство, по их запросу, если они не были запрещены этим гражданином.Также предусматривается, что переход медицинских организаций к оказанию медицинской помощи на основе клинических рекомендаций осуществляется поэтапно в порядке, установленном правительством РФ, но не позднее 1 января 2024 года.

https://ria.ru/20210611/murashko-1736598737.html

https://ria.ru/20201222/amneziya-1590346515.html

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