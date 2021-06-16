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Наука
https://ria.ru/20210616/sverkhprovodnik-1737244365.html
Открыт новый топологический сверхпроводник
Открыт новый топологический сверхпроводник - РИА Новости, 16.06.2021
Открыт новый топологический сверхпроводник
Исследователи из Великобритании, Швейцарии и Китая сообщили об открытии, которое может иметь важное значение для создания квантовых компьютеров — обнаружении... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T15:41
2021-06-16T15:41
наука
физика
химия
технологии
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Исследователи из Великобритании, Швейцарии и Китая сообщили об открытии, которое может иметь важное значение для создания квантовых компьютеров — обнаружении нового топологического сверхпроводника. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.Сверхпроводники способны проводить электричество без какого-либо сопротивления при охлаждении ниже определенной температуры. В масштабе обычных объектов сверхпроводники проявляют квантовые свойства, что делает их весьма перспективными материалами для создания квантовых компьютеров, использующих принципы квантовой физики для хранения данных и выполнения вычислительных операций. По мнению ученых, такие машины по мощности смогут значительно превосходить лучшие современные суперкомпьютеры, поэтому ведущие технологические компании, такие как Google, IBM и Microsoft, заинтересованы в скорейшей разработке промышленных квантовых компьютеров с использованием сверхпроводников. Однако элементарные блоки квантовых компьютеров — кубиты — чрезвычайно чувствительны к внешним воздействиям и теряют свои свойства из-за электромагнитных полей, тепла и столкновений с молекулами воздуха. Физики считают, что эту проблему можно решить путем создания более устойчивых кубитов с использованием специального класса топологических проводников, обеспечивающих защищенные состояния. Благодаря особой структуре на границах или поверхностях таких материалов возникает проводящее состояние с жесткой зависимостью направления движения электрона от направления его спина. Первые материалы с такими свойствами были получены несколько лет назад. Это были полупроводники типа висмут-селен и висмут-теллур. Но для реализации квантовых устройств нужны топологические материалы со сверхпроводящими свойствами, к тому же реализованными в объеме, а не только на поверхности.Исследователи из Великобритании, Швейцарии и Китая в результате экспериментов по релаксации спина мюонов и обширного теоретического анализа открыли новый топологический сверхпроводник LaPt3P."Обнаружение топологического сверхпроводника LaPt3P имеет огромный потенциал в области квантовых вычислений. Открытие такого редкого и желанного компонента демонстрирует важность исследования мюонов для реальной жизни", — приводятся в пресс-релизе Кентского университета слова одного из авторов исследования доктора Судипа Кумара Гоша (Sudeep Kumar Ghosh).Чтобы убедиться в том, что свойства нового материала не зависят от особенностей конкретного прибора, в Уорикском университете в Великобритании и в Швейцарской высшей технической школе Цюриха независимо друг от друга изготовили два набора образцов, мюонные эксперименты с которыми провели на установках различного типа: импульсном источнике нейтронов и мюонов в национальной лаборатории Резерфорда — Эплтона в Великобритании и в лаборатории мюонной спиновой спектроскопии в Институте Пауля Шеррера в Швейцарии. Выводы ученых подтвердились.
https://ria.ru/20210609/mikroskop-1736307786.html
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физика, химия, технологии

Открыт новый топологический сверхпроводник

15:41 16.06.2021
 
© Depositphotos / Gorodenkoff Инженер во время испытания сверхпроводникового материала в лаборатории
Инженер во время испытания сверхпроводникового материала в лаборатории - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© Depositphotos / Gorodenkoff
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Исследователи из Великобритании, Швейцарии и Китая сообщили об открытии, которое может иметь важное значение для создания квантовых компьютеров — обнаружении нового топологического сверхпроводника. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.
Сверхпроводники способны проводить электричество без какого-либо сопротивления при охлаждении ниже определенной температуры. В масштабе обычных объектов сверхпроводники проявляют квантовые свойства, что делает их весьма перспективными материалами для создания квантовых компьютеров, использующих принципы квантовой физики для хранения данных и выполнения вычислительных операций.
По мнению ученых, такие машины по мощности смогут значительно превосходить лучшие современные суперкомпьютеры, поэтому ведущие технологические компании, такие как Google, IBM и Microsoft, заинтересованы в скорейшей разработке промышленных квантовых компьютеров с использованием сверхпроводников.
Однако элементарные блоки квантовых компьютеров — кубиты — чрезвычайно чувствительны к внешним воздействиям и теряют свои свойства из-за электромагнитных полей, тепла и столкновений с молекулами воздуха. Физики считают, что эту проблему можно решить путем создания более устойчивых кубитов с использованием специального класса топологических проводников, обеспечивающих защищенные состояния. Благодаря особой структуре на границах или поверхностях таких материалов возникает проводящее состояние с жесткой зависимостью направления движения электрона от направления его спина.
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Первые материалы с такими свойствами были получены несколько лет назад. Это были полупроводники типа висмут-селен и висмут-теллур. Но для реализации квантовых устройств нужны топологические материалы со сверхпроводящими свойствами, к тому же реализованными в объеме, а не только на поверхности.
Исследователи из Великобритании, Швейцарии и Китая в результате экспериментов по релаксации спина мюонов и обширного теоретического анализа открыли новый топологический сверхпроводник LaPt3P.
"Обнаружение топологического сверхпроводника LaPt3P имеет огромный потенциал в области квантовых вычислений. Открытие такого редкого и желанного компонента демонстрирует важность исследования мюонов для реальной жизни", — приводятся в пресс-релизе Кентского университета слова одного из авторов исследования доктора Судипа Кумара Гоша (Sudeep Kumar Ghosh).
Чтобы убедиться в том, что свойства нового материала не зависят от особенностей конкретного прибора, в Уорикском университете в Великобритании и в Швейцарской высшей технической школе Цюриха независимо друг от друга изготовили два набора образцов, мюонные эксперименты с которыми провели на установках различного типа: импульсном источнике нейтронов и мюонов в национальной лаборатории Резерфорда — Эплтона в Великобритании и в лаборатории мюонной спиновой спектроскопии в Институте Пауля Шеррера в Швейцарии. Выводы ученых подтвердились.
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