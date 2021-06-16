https://ria.ru/20210616/summit-1737319118.html

"Путин этого меньше всего хочет". Байден раскрыл важную деталь

"Путин этого меньше всего хочет". Байден раскрыл важную деталь - РИА Новости, 17.06.2021

"Путин этого меньше всего хочет". Байден раскрыл важную деталь

Встреча Владимира Путина и Джо Байдена продолжалась чуть меньше ожидаемых пяти часов. К представителям СМИ российский лидер вышел в приподнятом настроении —... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-16T22:29

2021-06-16T22:29

2021-06-17T08:11

россия

ги пармелен

энтони блинкен

сергей лавров

джо байден

владимир путин

сша

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости, Софья Мельничук. Встреча Владимира Путина и Джо Байдена продолжалась чуть меньше ожидаемых пяти часов. К представителям СМИ российский лидер вышел в приподнятом настроении — явно соскучился по живому общению с журналистами: шутил, цитировал классиков, рифмовал фразы. И даже модерировал собственную пресс-конференцию, позволяя втянуть себя в дискуссию, что случается редко, ведь желающих задать вопросы очень много. Впечатления лидеров от саммита — в материале РИА Новости.Динамичное началоПриземлившись в Женеве в 13:30 по московскому времени, Владимир Путин поспешно спустился с трапа Ил-96 и, сняв пиджак, сел в ожидавший его черный Aurus. Кортеж без промедлений двинулся к вилле Ла Гранж, которая сегодня стала эпицентром мировой политики. Меры безопасности беспрецедентные: оцепление, охрана, даже на окнах — специальная непробиваемая пленка. Встреча — первая при президентстве Байдена и самая масштабная с начала пандемии — обещала быть напряженной. Отношения между странами хуже некуда. В преддверии саммита риторику смягчили, однако уступать никто не собирался. Путина встречал президент Швейцарии Ги Пармелен. Щелчки фотокамер, крики журналистов — политики жмут друг другу руки, машут толпе и бодро направляются внутрь. По пути успевают пообщаться "на ногах".Спустя несколько минут прибывает и глава Белого дома. Выходить из машины он не торопился, Пармелену пришлось несколько минут стоять на солнцепеке, смахивая пот со лба. "Как вы себя чувствуете?", "Какие ожидания от встречи", — вопросы нетерпеливых репортеров Байден, как и Путин, оставил без ответа и в таком же приподнятом, судя по улыбке, настроении шагнул за дверь. Вскоре на пороге появились все трое. Глава Швейцарии произнес приветственную речь. Путин и Байден пожали друг другу руки. Саммит официально начался. В ожидании концаНе обошлось без конфузов: журналисты устроили настоящую свалку на входе в библиотеку, где проходила первая часть переговоров — в закрытом формате. Суматоха перебивала приветственные слова лидеров, но можно было разобрать, что российский руководитель благодарит Байдена за инициативу — это американская сторона предложила саммит. Тот отвечает, что разговор лицом к лицу всегда полезен. В итоге даже президенты обратили внимание на перепалку репортеров с сотрудниками службы безопасности. "Журналисты толкались и пихались, кричали друг на друга, чтобы продвинуться, но никто не двигался", — описала происходящее одна из журналисток пула Белого дома. По ее словам, давка была одной из худших за много лет. Сцена, кажется, даже развеселила лидеров: пока охранники пытались вытолкать журналистов из зала, Байден и Путин обменялись парой фраз и рассмеялись. Присутствовавшие на переговорах главы внешнеполитических ведомств выглядели не так расслабленно. Энтони Блинкен сосредоточенно готовил блокнот для записей, Сергей Лавров смотрел на журналистов очень строго. Наконец двери удалось закрыть. С глазу на глаз лидеры общались почти два часа. По признанию Владимира Путина, так бывает далеко не со всеми коллегами. В это время журналисты вовсю обсуждали детали. Американские репортеры — шпаргалки, которые Байден рассматривал перед встречей, и его конференц-зал, где обнаружили суфлерский экран. Подшучивали — как бы президент не уснул во время переговоров, а республиканцы и вовсе переживали: вдруг вернет России Аляску. "Еще никогда (на таком мероприятии. — Прим. ред.) с нашей стороны не было столь неквалифицированного политика", — ерничали некоторые конгрессмены. В то же время российские комментаторы подчеркивали опыт Байдена в международных вопросах. Внимания удостоился и воробей, прилетевший "на обед" в один из залов. И все же больше всего говорили о жестах и позах, цветах галстуков. Все указывало на то, что президенты готовы общаться. Предположения подтвердились. Не нужно клятв в любви"Могу сказать, что (Байден. — Прим. ред.) очень конструктивный, взвешенный человек, как я и ожидал. Очень опытный, это сразу видно", — сказал Путин, отвечая на вопросы по итогам встречи. По его словам, общались они "на одном языке". Западные журналисты вспомнили байку о том, что, еще будучи вице-президентом, Байден не увидел души в глазах Путина. "Совсем не значит, что мы должны обязательно заглядывать в душу, в глаза и клясться в вечной любви и дружбе", — парировал российский лидер, подчеркнув, что отношения между странами в первую очередь носят прагматичный характер. Иллюзий, как и семейного доверия, заявил он, между Москвой и Вашингтоном быть не может. И тут Путин процитировал Льва Толстого: "В жизни нет счастья, есть только зарницы его — дорожите ими". В подтверждение этого уже согласовали возвращение послов в обе столицы.В общем, разговор получился конструктивным, несколько раз подчеркнул президент. Конечно, подробно обсудить удалось не все, однако тем затронули немало: "Завалов много, но все настроены на поиск решений".Зашла речь и об Украине, хотя на переговорах эту проблему подробно не обсуждали. "Если вы возьмете ситуацию, связанную с Украиной, с Крымом, от этого все пляшет, правда? — указал Путин в ответе на вопрос о стабильности внешней политики Запада. — Что стабильного в том, что поддержали государственный переворот на Украине? Когда бывший президент Янукович согласился со всеми требованиями оппозиции. Нет, надо было совершить кровавый госпереворот, который привел к известным последствиям". Что до решения проблемы, то все согласны: в основе должны лежать Минские соглашения.Репортеры из США несколько раз поднимали тему несистемной оппозиции, хотя накануне Путин подробно говорил об этом в интервью американскому каналу NBC. Алексея Навального на переговорах упоминали. Мнение Кремля по этой проблеме не изменилась. "Боязнь здесь совершенно ни при чем, — заверил Путин американскую журналистку. — Человек этот (Навальный. — Прим. ред.) знал, что нарушает действующий в России закон, он обязан был отмечаться, как лицо, дважды осужденное к условной мере наказания, сознательно — хочу это подчеркнуть — игнорируя это требование закона, этот господин выехал за границу на лечение".Путин по собственной инициативе общался с репортерами вдвое дольше запланированного. Немало времени ушло на обсуждение стратегической и кибербезопасности. С коллегами нужно договариваться о правилах поведения, этим в ближайшее время и займутся профильные ведомства, отметил президент. И это одно из главных достижений саммита. В заключение канадская журналистка попросила Путина объяснить важность встречи с Байденом ее девятилетней дочке: "Ответить очень просто, надо посмотреть вокруг себя и сказать: "Видишь, как прекрасен этот мир?" И взрослые люди — руководители двух стран, крупнейших ядерных держав — встречаются для того, чтобы сделать этот мир безопасным, надежным, процветающим домом для всех жителей нашей планеты".Будет видно через полгодаДжо Байден вышел к журналистам после выступления коллеги. И, в отличие от российского президента, встал прямо под палящим солнцем. "Вы нас видите хотя бы?" — поинтересовался один из присутствующих. Большую часть пресс-конференции хозяин Белого дома рассказывал о реакциях и аргументах своего визави. Но нотаций, как ожидали американцы, не читал. "Думаю, Путин меньше всего сейчас хочет новой холодной войны. Он по-прежнему считает, что мы хотим его сместить, но не думаю, что это является его движущей силой", — рассуждал Байден. И дважды повторил: договорились стороны о чем-то или нет, выяснится через шесть месяцев — это будет видно по тому, примут ли стороны соответствующие решения. Очевидно, собеседники дали друг другу передышку хотя бы на полгода. Авансом — улучшить отношения, но не отступить от принципов.

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россия

сша

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Первое рукопожатие Путина и Байдена Первое рукопожатие. Женева 2021-06-16T22:29 true PT0M19S

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россия, ги пармелен, энтони блинкен, сергей лавров, джо байден, владимир путин, сша