https://ria.ru/20210616/summit-1737107324.html

Соперник — жесткий и умный. Раскрыты детали встречи Путина и Байдена

Соперник — жесткий и умный. Раскрыты детали встречи Путина и Байдена - РИА Новости, 16.06.2021

Соперник — жесткий и умный. Раскрыты детали встречи Путина и Байдена

Несколько дней назад американского президента спросили, почему его российский коллега "не изменил поведение", несмотря на множество санкций Вашингтона. "Он —... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T08:00

2021-06-16T08:00

2021-06-16T08:54

саммит путина и байдена

россия

александр лаврентьев

вооруженные силы рф

дональд трамп

евросоюз

джо байден

владимир путин

дмитрий козак

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости, Татьяна Мишина. Несколько дней назад американского президента спросили, почему его российский коллега "не изменил поведение", несмотря на множество санкций Вашингтона. "Он — Владимир Путин", — ответил Байден с усмешкой. Накануне саммита в Женеве лидеры России и США рассказали, чего ждут от личной встречи. Владимир Путин назвал Джо Байдена профессионалом, тот оценил визави как сильного соперника. При этом обе стороны, похоже, не ждут прорывов. Но на фоне глубокого кризиса любой компромисс уже будет успехом.Ничья территорияВ Женеве тридцатиградусная жара. Через дорогу от виллы, где состоятся переговоры, в выходные загорали и купались. Забор с колючей проволокой вокруг парка La Grange никого не смущал. В СМИ объясняли, что российские и американские эксперты прекрасно знают местные условия и сделают все необходимое для безопасности саммита.Нейтральная страна, не входящая в военные альянсы, Швейцария формально не присоединилась к санкциям Евросоюза против России, хотя и ввела собственные ограничения. Как и две предыдущие встречи между американскими и советскими лидерами в Женеве в 1955 и 1985 годах, предстоящая может просто послужить на благо дипломатии. В нынешней ситуации и это достижение.Положение близко к критическому, личная встреча должна помочь хоть в каких-то вопросах. Поэтому в Кремле говорят о "практическом оптимизме" — но несильном. "Обе стороны понимают, что пора начать разгребать эти завалы", — подчеркнул помощник российского президента Юрий Ушаков.Перекрестные интервьюО "деградации до низшей точки" говорил и сам Владимир Путин в первом за последние годы интервью американскому журналисту. В ходе долгой беседы корреспондент NBC News напомнил, что не только Байден, но и ныне покойный американский сенатор Джон Маккейн называли Путина "убийцей". А Дональд Трамп, услышав об этом, не стал это отрицать. "Господин президент, так вы убийца?" — спросил журналист NBC.Рассмеявшись в ответ, Путин заявил, что привык к атакам со всех сторон. И пояснил: Россия часто "спорит" с международными партнерами и "не клянется" никому "в вечной любви и дружбе".Через несколько часов журналисты сообщили об этом Байдену. "Я тоже смеюсь", — прокомментировал американский президент. Он несколько раз начинал фразу заново, пытаясь уточнить собственную позицию насчет "убийцы", но однозначных формулировок так и не последовало.Байден отметил, что это не имеет большого значения. Оба политика в параллельных интервью высказали общую мысль: их интересует стабильность и предсказуемость. "Давайте вместе сядем, будем разговаривать, искать решения, компромиссы, приемлемые для всех сторон, — вот так достигается стабильность. Она не может быть достигнута навязыванием одной, "правильной" точки зрения. Так же стабильность не достигается", — сказал Путин.И оба лидера отозвались друг о друге уважительно. Путин высоко оценил профессионализм Байдена. Тот признался, что считает Путина достойным соперником, умным и жестким.Минимум пять часовИ все же в Кремле не сделали вывод о смягчении риторики. Юрий Ушаков напомнил, что еще в апреле американцы ввели дополнительные санкции. Хотя был и положительный момент — продление важнейшего договора СНВ-3.Какими бы ни были итоги саммита, все это пойдет на пользу. "А потом уже задача администраций, экспертов, внешнеполитических и других ведомств — пытаться реализовать даже не договоренности, а какие-то понимания, которые будут достигнуты, и те поручения, которые будут даваться по ходу переговоров президентов", — уточнил Ушаков.И хотя американцы зачастую не выполняют обещанного, как, например, предыдущая администрация, команда Белого дома все же другая, отметили в Кремле.Путин прилетит в Женеву примерно в 13:30 по московскому времени (в Женеве — на час меньше). Встретится с президентом Швейцарии, затем дань протоколу — совместное фотографирование с Байденом. Переговоры начнутся в узком, а продолжатся в расширенном составе, продолжительность общения с глазу на глаз зависит от самих лидеров. Предусмотрен небольшой перерыв на чай-кофе. Каждая сторона проведет собственную пресс-конференцию.В переговорах в узком составе примут участие министр иностранных дел Сергей Лавров и его американский коллега Энтони Блинкен, а также переводчики. В расширенном — перевод синхронный, приглашены пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и начальник Генерального штаба ВС Валерий Герасимов.Ожидают, что переговоры продлятся пять часов. "Сейчас глупо даже говорить" о продолжительности саммита, но график есть, указал помощник российского президента. К слову, в 2019-м Путин и Трамп общались всего лишь полтора часа в Осаке на полях саммита "Большой двадцатки".Повестка ясна и третьеклассникуСогласованные вопросы выглядят "вполне естественно". "Состояние и перспективы двусторонних отношений — любому человеку, третьекласснику понятно, что это надо обсуждать с учетом нынешней кризисной ситуации", — сообщил журналистам Ушаков.Далее в списке: стратегическая стабильность, информационная безопасность, борьба с киберпреступностью, экономическое сотрудничество, климат, Арктика и противодействие коронавирусу. Хотя президенты могут менять регламент как угодно."На "десерт" — региональные проблемы: Ближний Восток, Сирия, Ливия, иранская ядерная программа, урегулирование в Афганистане, на Корейском полуострове, в Нагорном Карабахе. Ну и, очевидно, Украина", — добавил Ушаков.Отвечая на вопрос, возможно ли на саммите обсуждение ситуации с блогером Алексеем Навальным, Ушаков повторил: "Президенты могут поднять любую тему". То же самое и по Белоруссии.В российскую делегацию также входят спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и замруководителя администрации главы государства Дмитрий Козак.Кроме того, будут присутствовать послы России и США Анатолий Антонов и Джон Салливан. Обоих отозвали из столиц. Но из Швейцарии они могут вернуться к месту постоянной работы. Ушаков не без иронии заметил, что это достижение, ради которого "можно даже в Женеву слетать".Правда, возвращение послов не решит всех проблем дипломатических представительств двух стран. В 2017-м власти США в рамках антироссийских санкций закрыли генеральное консульство в Сан-Франциско, торговое представительство в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке. Первые два объекта находятся в госсобственности России и обладают дипломатическим иммунитетом, а третий Москва арендовала.Задачи ВашингтонаАмериканцы перечисляли примерно ту же повестку. Советник по национальной безопасности Джейк Салливан рассчитывает, что оба президента выйдут с четкими инструкциями для своих команд по "стратегической стабильности". Вашингтон также хочет сотрудничать с Россией по вопросам Арктики и климата.Сдерживание ядерной программы Ирана, ослабление угрозы войны на Корейском полуострове, предотвращение разгула террористов в Афганистане — вот поле совместной деятельности.Семьи Пола Уилана и Тревора Рида, американцев, осужденных в России, добиваются их освобождения. В интервью CNN Уилан призвал Байдена "активно обсудить и решить" этот вопрос. Уилана приговорили к 16 годам заключения за шпионаж, Рид отбывает девять лет за создание угрозы жизни и здоровью российских полицейских. Американцы виновными себя не признают.Между тем в американских тюрьмах находятся и россияне — бизнесмен Виктор Бут (в 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал его виновным в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма) и предполагаемый контрабандист наркотиков Константин Ярошенко. Но в Кремле призвали не рассуждать об обмене — это прерогатива президентов: все договоренности они раскроют сами.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

саммит путина и байдена, россия, александр лаврентьев, вооруженные силы рф, дональд трамп, евросоюз, джо байден, владимир путин, дмитрий козак, женева (город), иран, сша