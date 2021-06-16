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Пресс-секретарю Навального продлили домашний арест
Пресс-секретарю Навального продлили домашний арест - РИА Новости, 16.06.2021
Пресс-секретарю Навального продлили домашний арест
Басманный суд Москвы до конца июля продлил домашний арест пресс-секретаря Алексея Навального Кире Ярмыш, участнице панк-группы Pussy Riot Марии Алехиной и еще... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T20:05
2021-06-16T20:05
мария алехина
кира ярмыш
россия
pussy riot
москва
происшествия
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Басманный суд Москвы до конца июля продлил домашний арест пресс-секретаря Алексея Навального Кире Ярмыш, участнице панк-группы Pussy Riot Марии Алехиной и еще двум фигурантам дела о нарушении санитарных норм на несанкционированных акциях, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская."Суд продлил срок содержания под домашним арестом в отношении Алехиной М.В. и Степанова О.О до 28 июля 2021 года; Ярмыш К.А. до 30 июля 2021 года; Барановского Д.С. до 31 июля 2021 года", - сказала она, уточнив, что в удовлетворении ходатайств стороны защиты об изменении меры пресечения было отказано.В настоящее время расследование в отношении трех фигурантов (Любови Соболь, Олега Навального и Николая Ляскина) завершено и передано в суд. Другими фигурантами дела являются муниципальный депутат Басманного района Людмила Штейн, депутат района Зюзино Константин Янкаускас, пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, участница Pussy Riot Мария Алехина, соратники Навального Олег Степанов и Дмитрий Барановский, глава "Альянса врачей"* (признан иноагентом) Анастасия Васильева.Как утверждает следствие, из-за призывов обвиняемых люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Всем им вменяют подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (часть 4 статьи 33 и часть 1 статьи 236 УК РФ). Большинство фигурантов отправлены под домашний арест.Несанкционированные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля. Фигуранты дела были задержаны в преддверии или после первых несанкционированных митингов.*Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.
https://ria.ru/20210616/navalnyy-1737291411.html
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мария алехина, кира ярмыш, россия, pussy riot, москва, происшествия
Пресс-секретарю Навального продлили домашний арест
20:05 16.06.2021
 
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаКира Ярмыш
Кира Ярмыш - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Суд в Москве продлил домашний арест пресс-секретарю Алексея Навального Кире Ярмыш до конца июля

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Басманный суд Москвы до конца июля продлил домашний арест пресс-секретаря Алексея Навального Кире Ярмыш, участнице панк-группы Pussy Riot Марии Алехиной и еще двум фигурантам дела о нарушении санитарных норм на несанкционированных акциях, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.
"Суд продлил срок содержания под домашним арестом в отношении Алехиной М.В. и Степанова О.О до 28 июля 2021 года; Ярмыш К.А. до 30 июля 2021 года; Барановского Д.С. до 31 июля 2021 года", - сказала она, уточнив, что в удовлетворении ходатайств стороны защиты об изменении меры пресечения было отказано.
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В настоящее время расследование в отношении трех фигурантов (Любови Соболь, Олега Навального и Николая Ляскина) завершено и передано в суд. Другими фигурантами дела являются муниципальный депутат Басманного района Людмила Штейн, депутат района Зюзино Константин Янкаускас, пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, участница Pussy Riot Мария Алехина, соратники Навального Олег Степанов и Дмитрий Барановский, глава "Альянса врачей"* (признан иноагентом) Анастасия Васильева.
Как утверждает следствие, из-за призывов обвиняемых люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Всем им вменяют подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (часть 4 статьи 33 и часть 1 статьи 236 УК РФ). Большинство фигурантов отправлены под домашний арест.
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*Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.
 
Мария АлехинаКира ЯрмышРоссияPussy RiotМоскваПроисшествия
 
 
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