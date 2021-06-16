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Песков оценил возможность исключения США из списка недружественных стран
Песков оценил возможность исключения США из списка недружественных стран - РИА Новости, 16.06.2021
Песков оценил возможность исключения США из списка недружественных стран
Поводов для исключения Соединенных Штатов Америки из российского списка "недружественных" стран пока нет, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T22:44
2021-06-16T22:44
2021-06-16T22:44
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ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Поводов для исключения Соединенных Штатов Америки из российского списка "недружественных" стран пока нет, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет... пока нет для этого поводов", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.Кабмин РФ ранее утвердил перечень недружественных государств, в списке значатся две страны: США и Чехия. Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью РИА Новости говорил, что Москва не будет огульно записывать в список недружественных любую страну, решение будет предварять глубокий анализ, а перечень может быть со временем пересмотрен. По словам министра, это будет не "мертвая" бумага: список "будет, естественно, пересматриваться" по мере развития отношений с соответствующим государством.
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россия, сергей лавров, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, чехия, сша, в мире
Песков оценил возможность исключения США из списка недружественных стран
Песков заявил, что нет поводов для исключения США из списка недружественных стран