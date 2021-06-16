Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги России, США и Швейцарии перед входом на виллу Ла Гранж в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920
Саммит Путина и Байдена
https://ria.ru/20210616/ssha-1737323350.html
Песков оценил возможность исключения США из списка недружественных стран
Песков оценил возможность исключения США из списка недружественных стран - РИА Новости, 16.06.2021
Песков оценил возможность исключения США из списка недружественных стран
Поводов для исключения Соединенных Штатов Америки из российского списка "недружественных" стран пока нет, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T22:44
2021-06-16T22:44
саммит путина и байдена
россия
сергей лавров
джо байден
дмитрий песков
владимир путин
чехия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737275414_0:20:2864:1631_1920x0_80_0_0_fac828eb1876727775bf49847be7fd28.jpg
ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Поводов для исключения Соединенных Штатов Америки из российского списка "недружественных" стран пока нет, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет... пока нет для этого поводов", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.Кабмин РФ ранее утвердил перечень недружественных государств, в списке значатся две страны: США и Чехия. Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью РИА Новости говорил, что Москва не будет огульно записывать в список недружественных любую страну, решение будет предварять глубокий анализ, а перечень может быть со временем пересмотрен. По словам министра, это будет не "мертвая" бумага: список "будет, естественно, пересматриваться" по мере развития отношений с соответствующим государством.
https://ria.ru/20210616/putin-1737303811.html
россия
чехия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737275414_37:0:2768:2048_1920x0_80_0_0_c2495e4736aa43d3a659127fcb0651bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, сергей лавров, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, чехия, сша, в мире
Песков оценил возможность исключения США из списка недружественных стран
22:44 16.06.2021
 
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПосол РФ в США Анатолий Антонов и заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время переговоров президента РФ Владимира Путина с президентом США Джо Байденом на вилле Ла Гранж в Женеве
Посол РФ в США Анатолий Антонов и заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время переговоров президента РФ Владимира Путина с президентом США Джо Байденом на вилле Ла Гранж в Женеве - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк

Песков заявил, что нет поводов для исключения США из списка недружественных стран

Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Поводов для исключения Соединенных Штатов Америки из российского списка "недружественных" стран пока нет, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет... пока нет для этого поводов", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Кабмин РФ ранее утвердил перечень недружественных государств, в списке значатся две страны: США и Чехия. Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью РИА Новости говорил, что Москва не будет огульно записывать в список недружественных любую страну, решение будет предварять глубокий анализ, а перечень может быть со временем пересмотрен. По словам министра, это будет не "мертвая" бумага: список "будет, естественно, пересматриваться" по мере развития отношений с соответствующим государством.
Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Джо Байденом - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
Вчера, 20:00Саммит Путина и Байдена
Путин ответил на вопрос о "дне" в отношениях с США
 
Саммит Путина и БайденаРоссияСергей ЛавровДжо БайденДмитрий ПесковВладимир ПутинЧехияСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:29В Петербурге ужесточили ограничения по коронавирусу
09:29Подозреваемому в убийстве двух женщин в Новой Москве предъявили обвинение
09:23В ОП предложили повысить стипендии студентам до прожиточного минимума
09:23Житель Кемерово выкинул двух собак с пятого этажа
09:20Французы сравнили, как Путин и Байден держались во время саммита
09:19Эксперт объяснил, почему Байден отказался от жесткого подхода к России
09:15Экс-глава СНБ Армении обвинил команду Пашиняна в антироссийской политике
09:13Кузнецова призвала запретить педофилам под надзором доступ в интернет
09:08В Керчи выпало полторы месячной нормы осадков
09:08Отец Сапеги попросил Лукашенко помиловать дочь
09:00Ученые создали сверхэкономичный материал для очистки подземных вод
08:50Эксперт рассказал, чьи интересы представлял Байден на встрече с Путиным
08:40На сайтах крупнейших американских авиакомпаний произошел сбой
08:35Суд в Новосибирске отправил под домашний арест инженера АЗС после пожара
08:35Власти Японии прокомментировали саммит Путина и Байдена
08:28Учения ВМФ России пройдут у берегов Сахалина
08:20В Екатеринбурге столкнулись два автобуса
08:20Силовики возобновили обстрелы после двух недель тишины, заявили в ЛНР
08:14В Калининградской области ужесточили ограничения по COVID-19
08:02Гонконг внес "Спутник V" в список признаваемых вакцин
Лента новостейМолния