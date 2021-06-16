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В Госдуме рассказали, чем закончились попытки США стать мировым жандармом
В Госдуме рассказали, чем закончились попытки США стать мировым жандармом - РИА Новости, 16.06.2021
В Госдуме рассказали, чем закончились попытки США стать мировым жандармом
Попытка США подменить систему международного права и стать мировым жандармом закончилась ничем, заявил глава международного комитета ГД Леонид Слуцкий. РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T13:16
2021-06-16T13:16
россия
леонид слуцкий (политик)
земля
брикс
госдума рф
сша
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Попытка США подменить систему международного права и стать мировым жандармом закончилась ничем, заявил глава международного комитета ГД Леонид Слуцкий."Попытка подменить все институты, подменить всю систему международного права, создававшуюся столетиями, и стать единственным полюсом силы, неким мировым жандармом – для Соединенных Штатов, мне кажется, уже сейчас можно констатировать, что закончилась ничем", - сказал Слуцкий в программе "Личные связи" на YouTube.Он отметил, что "главным препятствием" в США считают Россию и в некоторой степени Китай. Однополярному подходу США, добавил депутат, противостоят страны БРИКС."Страны БРИКС – это, напомню, на секундочку, треть мирового ВВП, валового внутреннего продукта, или, можно сказать, планетарного внутреннего продукта, если брать масштабы Земли в целом, - категорически возражают против такого однополярного подхода", - подчеркнул Слуцкий.
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россия, леонид слуцкий (политик), земля, брикс, госдума рф, сша, в мире
В Госдуме рассказали, чем закончились попытки США стать мировым жандармом
13:16 16.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Депутат Госдумы Слуцкий заявил, что попытки США стать мировым жандармом закончились ничем

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Попытка США подменить систему международного права и стать мировым жандармом закончилась ничем, заявил глава международного комитета ГД Леонид Слуцкий.
"Попытка подменить все институты, подменить всю систему международного права, создававшуюся столетиями, и стать единственным полюсом силы, неким мировым жандармом – для Соединенных Штатов, мне кажется, уже сейчас можно констатировать, что закончилась ничем", - сказал Слуцкий в программе "Личные связи" на YouTube.
Он отметил, что "главным препятствием" в США считают Россию и в некоторой степени Китай. Однополярному подходу США, добавил депутат, противостоят страны БРИКС.
"Страны БРИКС – это, напомню, на секундочку, треть мирового ВВП, валового внутреннего продукта, или, можно сказать, планетарного внутреннего продукта, если брать масштабы Земли в целом, - категорически возражают против такого однополярного подхода", - подчеркнул Слуцкий.
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