https://ria.ru/20210616/sputnik-1737202289.html

Бразильский регулятор разрешил ввоз "Спутника V" еще в семь штатов

Бразильский регулятор разрешил ввоз "Спутника V" еще в семь штатов - РИА Новости, 16.06.2021

Бразильский регулятор разрешил ввоз "Спутника V" еще в семь штатов

Бразильское Национальное агентство санитарного надзора Anvisa одобрило ввоз российской вакцины против коронавируса "Спутник V" еще в семь штатов страны,... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T12:36

2021-06-16T12:36

2021-06-16T12:36

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

риу-гранди-ду-норти

мараньян

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Бразильское Национальное агентство санитарного надзора Anvisa одобрило ввоз российской вакцины против коронавируса "Спутник V" еще в семь штатов страны, сообщается в релизе ведомства.Разрешение было выдано во вторник. "Anvisa предоставило разрешение на импорт вакцины "Спутник V" в штаты Риу-Гранди-ду-Норти, Мату-Гросу, Рондония, Пара, Амапа, Параиба и Гояс", - сообщается в релизе.Ранее бразильский регулятор выдал разрешение на импорт вакцины в шесть штатов: Баия, Мараньян, Сержипи, Сеара, Пернамбуку и Пиауи.О поставках в июле российской вакцины в Бразилию сообщал ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев.Губернаторы ряда северо-восточных штатов Бразилии ведут самостоятельные переговоры о закупке вакцины "Спутник" для своих регионов и с начала года добивались от местного санитарного регулятора разрешения на ввоз и использование этой вакцины.Anvisa 4 июня выдало разрешение.Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 67 странах с общим населением свыше 3,4 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

https://ria.ru/20210613/koronavirus-1736894081.html

риу-гранди-ду-норти

мараньян

бразилия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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