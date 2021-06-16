https://ria.ru/20210616/sputnik-1737202289.html
Бразильский регулятор разрешил ввоз "Спутника V" еще в семь штатов
Бразильский регулятор разрешил ввоз "Спутника V" еще в семь штатов - РИА Новости, 16.06.2021
Бразильский регулятор разрешил ввоз "Спутника V" еще в семь штатов
Бразильское Национальное агентство санитарного надзора Anvisa одобрило ввоз российской вакцины против коронавируса "Спутник V" еще в семь штатов страны,... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T12:36
2021-06-16T12:36
2021-06-16T12:36
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
риу-гранди-ду-норти
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Бразильское Национальное агентство санитарного надзора Anvisa одобрило ввоз российской вакцины против коронавируса "Спутник V" еще в семь штатов страны, сообщается в релизе ведомства.Разрешение было выдано во вторник. "Anvisa предоставило разрешение на импорт вакцины "Спутник V" в штаты Риу-Гранди-ду-Норти, Мату-Гросу, Рондония, Пара, Амапа, Параиба и Гояс", - сообщается в релизе.Ранее бразильский регулятор выдал разрешение на импорт вакцины в шесть штатов: Баия, Мараньян, Сержипи, Сеара, Пернамбуку и Пиауи.О поставках в июле российской вакцины в Бразилию сообщал ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев.Губернаторы ряда северо-восточных штатов Бразилии ведут самостоятельные переговоры о закупке вакцины "Спутник" для своих регионов и с начала года добивались от местного санитарного регулятора разрешения на ввоз и использование этой вакцины.Anvisa 4 июня выдало разрешение.Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 67 странах с общим населением свыше 3,4 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
https://ria.ru/20210613/koronavirus-1736894081.html
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Бразильский регулятор разрешил ввоз "Спутника V" еще в семь штатов
Бразильский регулятор разрешил ввоз российской вакцины "Спутник V" еще в семь штатов страны