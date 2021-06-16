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Приамурье и РЖД договорились о строительстве школ и спортплощадок
Приамурье и РЖД договорились о строительстве школ и спортплощадок - РИА Новости, 16.06.2021
Приамурье и РЖД договорились о строительстве школ и спортплощадок
Власти Амурской области и РЖД заключили соглашение о сотрудничестве, оно включает 95 мероприятий и предполагает в том числе создание образовательной... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T10:50
2021-06-16T10:50
василий орлов (губернатор)
ржд
амурская область
тында
общество
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 июн – РИА Новости. Власти Амурской области и РЖД заключили соглашение о сотрудничестве, оно включает 95 мероприятий и предполагает в том числе создание образовательной инфраструктуры вдоль второй ветки Байкало-Амурской магистрали (БАМ), сообщает правительство Приамурья.Министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева, чьи слова приводятся в сообщении, отметила, что предполагается "организация образовательного процесса для детей из семей, которые будут жить вдоль второй ветки БАМа"."Так, практически во всех населенных пунктах, расположенных вдоль второй ветки БАМа, будут открыты центры естественнонаучной и технологической направленности "Точка роста", подключен высокоскоростной интернет", - прокомментировала Яковлева.Также по соглашению запланирован ремонт детсада в селе Тында, капремонт спортзала в школе поселка городского типа Ушумун, устройство спортплощадки при школе села Талдан, оснащением оборудованием школы поселка Муртыгит и другие мероприятия."С 2021 по 2024 годы оно (соглашение) предполагает… строительство школ, учебных корпусов, детского сада, устройство спортплощадок, ремонт и оснащение 18 объектов образования", - говорится в сообщении.Губернатор Приамурья Василий Орлов отметил, что РЖД для региона – крупный налогоплательщик, за 2020 год объем налоговых поступлений от компании – 4,9 миллиарда рублей, около 20 тысяч жителей региона работают в РЖД."У нас общие цели: мы стремимся делать населенные пункты удобнее, улучшать инфраструктуру. Мы основательно подошли к формированию программы совместных действий, которая легла в основу соглашения. Запланировано 95 мероприятий, каждое из которых важно для той или иной территории нашей области", - сказал Орлов, его цитирует правительство Приамурья.
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василий орлов (губернатор), ржд, амурская область, тында, общество
Приамурье и РЖД договорились о строительстве школ и спортплощадок
10:50 16.06.2021
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПоезд компании РЖД
Поезд компании РЖД - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Власти Амурской области и РЖД договорились о строительстве школ и спортплощадок

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 июн – РИА Новости. Власти Амурской области и РЖД заключили соглашение о сотрудничестве, оно включает 95 мероприятий и предполагает в том числе создание образовательной инфраструктуры вдоль второй ветки Байкало-Амурской магистрали (БАМ), сообщает правительство Приамурья.
Министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева, чьи слова приводятся в сообщении, отметила, что предполагается "организация образовательного процесса для детей из семей, которые будут жить вдоль второй ветки БАМа".
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"Так, практически во всех населенных пунктах, расположенных вдоль второй ветки БАМа, будут открыты центры естественнонаучной и технологической направленности "Точка роста", подключен высокоскоростной интернет", - прокомментировала Яковлева.
Также по соглашению запланирован ремонт детсада в селе Тында, капремонт спортзала в школе поселка городского типа Ушумун, устройство спортплощадки при школе села Талдан, оснащением оборудованием школы поселка Муртыгит и другие мероприятия.
"С 2021 по 2024 годы оно (соглашение) предполагает… строительство школ, учебных корпусов, детского сада, устройство спортплощадок, ремонт и оснащение 18 объектов образования", - говорится в сообщении.
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Губернатор Приамурья Василий Орлов отметил, что РЖД для региона – крупный налогоплательщик, за 2020 год объем налоговых поступлений от компании – 4,9 миллиарда рублей, около 20 тысяч жителей региона работают в РЖД.
"У нас общие цели: мы стремимся делать населенные пункты удобнее, улучшать инфраструктуру. Мы основательно подошли к формированию программы совместных действий, которая легла в основу соглашения. Запланировано 95 мероприятий, каждое из которых важно для той или иной территории нашей области", - сказал Орлов, его цитирует правительство Приамурья.
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