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Приамурье и РЖД договорились о строительстве школ и спортплощадок
Приамурье и РЖД договорились о строительстве школ и спортплощадок - РИА Новости, 16.06.2021
Приамурье и РЖД договорились о строительстве школ и спортплощадок
Власти Амурской области и РЖД заключили соглашение о сотрудничестве, оно включает 95 мероприятий и предполагает в том числе создание образовательной... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T10:50
2021-06-16T10:50
2021-06-16T10:50
василий орлов (губернатор)
ржд
амурская область
тында
общество
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 июн – РИА Новости. Власти Амурской области и РЖД заключили соглашение о сотрудничестве, оно включает 95 мероприятий и предполагает в том числе создание образовательной инфраструктуры вдоль второй ветки Байкало-Амурской магистрали (БАМ), сообщает правительство Приамурья.Министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева, чьи слова приводятся в сообщении, отметила, что предполагается "организация образовательного процесса для детей из семей, которые будут жить вдоль второй ветки БАМа"."Так, практически во всех населенных пунктах, расположенных вдоль второй ветки БАМа, будут открыты центры естественнонаучной и технологической направленности "Точка роста", подключен высокоскоростной интернет", - прокомментировала Яковлева.Также по соглашению запланирован ремонт детсада в селе Тында, капремонт спортзала в школе поселка городского типа Ушумун, устройство спортплощадки при школе села Талдан, оснащением оборудованием школы поселка Муртыгит и другие мероприятия."С 2021 по 2024 годы оно (соглашение) предполагает… строительство школ, учебных корпусов, детского сада, устройство спортплощадок, ремонт и оснащение 18 объектов образования", - говорится в сообщении.Губернатор Приамурья Василий Орлов отметил, что РЖД для региона – крупный налогоплательщик, за 2020 год объем налоговых поступлений от компании – 4,9 миллиарда рублей, около 20 тысяч жителей региона работают в РЖД."У нас общие цели: мы стремимся делать населенные пункты удобнее, улучшать инфраструктуру. Мы основательно подошли к формированию программы совместных действий, которая легла в основу соглашения. Запланировано 95 мероприятий, каждое из которых важно для той или иной территории нашей области", - сказал Орлов, его цитирует правительство Приамурья.
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василий орлов (губернатор), ржд, амурская область, тында, общество
Приамурье и РЖД договорились о строительстве школ и спортплощадок
Власти Амурской области и РЖД договорились о строительстве школ и спортплощадок
БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 июн – РИА Новости.
Власти Амурской области
и РЖД
заключили соглашение о сотрудничестве, оно включает 95 мероприятий и предполагает в том числе создание образовательной инфраструктуры вдоль второй ветки Байкало-Амурской магистрали (БАМ), сообщает правительство Приамурья.
Министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева, чьи слова приводятся в сообщении, отметила, что предполагается "организация образовательного процесса для детей из семей, которые будут жить вдоль второй ветки БАМа".
"Так, практически во всех населенных пунктах, расположенных вдоль второй ветки БАМа, будут открыты центры естественнонаучной и технологической направленности "Точка роста", подключен высокоскоростной интернет", - прокомментировала Яковлева.
Также по соглашению запланирован ремонт детсада в селе Тында
, капремонт спортзала в школе поселка городского типа Ушумун, устройство спортплощадки при школе села Талдан, оснащением оборудованием школы поселка Муртыгит и другие мероприятия.
"С 2021 по 2024 годы оно (соглашение) предполагает… строительство школ, учебных корпусов, детского сада, устройство спортплощадок, ремонт и оснащение 18 объектов образования", - говорится в сообщении.
Губернатор Приамурья Василий Орлов
отметил, что РЖД для региона – крупный налогоплательщик, за 2020 год объем налоговых поступлений от компании – 4,9 миллиарда рублей, около 20 тысяч жителей региона работают в РЖД.
"У нас общие цели: мы стремимся делать населенные пункты удобнее, улучшать инфраструктуру. Мы основательно подошли к формированию программы совместных действий, которая легла в основу соглашения. Запланировано 95 мероприятий, каждое из которых важно для той или иной территории нашей области", - сказал Орлов, его цитирует правительство Приамурья.