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Сериал "Содержанки" набрал 55 миллионов просмотров
Сериал "Содержанки" набрал 55 миллионов просмотров - РИА Новости, 16.06.2021
Сериал "Содержанки" набрал 55 миллионов просмотров
Все сезоны драматического сериала "Содержанки" набрали 55 миллионов просмотров, сообщили в официальном Instagram-аккаунте видеосервиса START , на котором... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T19:18
2021-06-16T19:18
2021-06-16T19:18
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Все сезоны драматического сериала "Содержанки" набрали 55 миллионов просмотров, сообщили в официальном Instagram-аккаунте видеосервиса START , на котором транслируют шоу. В видеосервисе отмечают, что только в период с 10 по 14 июня сериал по подписке посмотрели полтора миллиона раз. Такой высокий интерес к проекту связан с выходом нового, третьего сезона (в прошлый четверг состоялась премьера первой серии). "На экраны вернулись любимые герои, начались новые интриги и все, наконец, узнали, почему Лена (Дарья Мороз) сбежала от Глеба (Владимир Мишуков) в аэропорту", — подчеркивают на платформе. Таким образом "Содержанки" стал одним из самых просматриваемых в онлайн-кинотеатрах российских сериалов наряду с такими проектами, как "Домашний арест" (20,6 миллионов), "Чики" (13 миллионов), "Год культуры" (12,6 миллионов) и другими.
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дарья мороз, кино и сериалы, новости культуры
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Все сезоны драматического сериала "Содержанки" набрали 55 миллионов просмотров, сообщили в официальном Instagram-аккаунте видеосервиса START , на котором транслируют шоу.
"Нам самим сложно поверить в такие цифры, но аналитики START не врут – 55 миллионов просмотров собрали все сезоны "Содержанок" на платформе и у наших партнеров", — говорится в тексте публикации.
В видеосервисе отмечают, что только в период с 10 по 14 июня сериал по подписке посмотрели полтора миллиона раз. Такой высокий интерес к проекту связан с выходом нового, третьего сезона (в прошлый четверг состоялась премьера первой серии).
"На экраны вернулись любимые герои, начались новые интриги и все, наконец, узнали, почему Лена (Дарья Мороз) сбежала от Глеба (Владимир Мишуков) в аэропорту", — подчеркивают на платформе.
Таким образом "Содержанки" стал одним из самых просматриваемых в онлайн-кинотеатрах российских сериалов наряду с такими проектами, как "Домашний арест" (20,6 миллионов), "Чики" (13 миллионов), "Год культуры" (12,6 миллионов) и другими.