https://ria.ru/20210616/soderzhanki-1737264409.html

Сериал "Содержанки" набрал 55 миллионов просмотров

Сериал "Содержанки" набрал 55 миллионов просмотров - РИА Новости, 16.06.2021

Сериал "Содержанки" набрал 55 миллионов просмотров

Все сезоны драматического сериала "Содержанки" набрали 55 миллионов просмотров, сообщили в официальном Instagram-аккаунте видеосервиса START , на котором... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T19:18

2021-06-16T19:18

2021-06-16T19:18

дарья мороз

культура

кино и сериалы

новости культуры

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Все сезоны драматического сериала "Содержанки" набрали 55 миллионов просмотров, сообщили в официальном Instagram-аккаунте видеосервиса START , на котором транслируют шоу. В видеосервисе отмечают, что только в период с 10 по 14 июня сериал по подписке посмотрели полтора миллиона раз. Такой высокий интерес к проекту связан с выходом нового, третьего сезона (в прошлый четверг состоялась премьера первой серии). "На экраны вернулись любимые герои, начались новые интриги и все, наконец, узнали, почему Лена (Дарья Мороз) сбежала от Глеба (Владимир Мишуков) в аэропорту", — подчеркивают на платформе. Таким образом "Содержанки" стал одним из самых просматриваемых в онлайн-кинотеатрах российских сериалов наряду с такими проектами, как "Домашний арест" (20,6 миллионов), "Чики" (13 миллионов), "Год культуры" (12,6 миллионов) и другими.

https://ria.ru/20201015/epidemiya-1580003638.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дарья мороз, кино и сериалы, новости культуры