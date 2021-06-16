https://ria.ru/20210616/sobaki-1737108463.html
"Отказывают почки": чем кормят собак в московских приютах
"Отказывают почки": чем кормят собак в московских приютах - РИА Новости, 16.06.2021
"Отказывают почки": чем кормят собак в московских приютах
Постоянная диарея, сильнейшая аллергия, отказ жизненно важных органов — после смены корма в нескольких столичных приютах для собак волонтеры забили тревогу... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T08:00
2021-06-16T08:00
2021-06-16T08:06
собаки
бездомные животные
москва
еда
животные
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости, Мария Семенова. Постоянная диарея, сильнейшая аллергия, отказ жизненно важных органов — после смены корма в нескольких столичных приютах для собак волонтеры забили тревогу. Руководители учреждений и производитель новой питательной смеси утверждают, что все в полном порядке. Но общественники уверены: почти за 23 миллиона рублей — такова сумма контракта с поставщиком — город закупил "опилки". РИА Новости разбиралось в ситуации.Единственная заявкаВесной 2021-го у трех московских приютов для собак сменился поставщик сухого корма. Дворняг перевели на "Барс", после чего, по словам волонтеров, у животных возникли серьезные проблемы со здоровьем. Сейчас "Барс" завозят в приюты "Красная сосна", "Дубовая роща" и "Искра" — всеми ведает ГБУ "Автомобильные дороги СВАО".По условиям тендера дирекции ЖКХ и благоустройства округа, стоимость килограмма сухого корма для собак — 57,86 рубля. Добровольцы недоумевают: "За такие деньги просто невозможно впихнуть в продукт какие-то полезные вещества".Мария, волонтер приюта "Красная сосна", рассказала, что последние пять лет тендер выигрывал поставщик корма "Прохвост". Им тоже добровольцы были не слишком довольны, но все познается в сравнении: "Теперь мы видим, что в нем было хоть что-то питательное".В этот раз на электронный аукцион поступила лишь одна заявка — от индивидуального предпринимателя Сергея Игуменова. Он также возглавляет ООО "Мясопродукт", выпускающее "Барс". С Игуменовым и заключили контракт. Волонтеры поинтересовались у прежнего поставщика, почему он отказался от тендера, на что последовал ответ: "Цена неприемлемая".Общественники обращают внимание на одну странность: состав продукта, указанный на упаковках "Барса", получаемых в приюте, отличается от того, что в магазине. Там меньше животного жира, протеина, кальция, фосфора. А вот номера партий совпадают. Впрочем, в розницу "Барс" не сильно дороже — 66 рублей за килограмм."Рассыпается в труху"Первыми возмутились в "Дубовой роще" — это крупный приют на 800 собак. "Барс" рассыпался в песок, пах какой-то "химией"."Как строительные смеси, краски, растворители. И это не субъективно, мы видим реакцию собак", — говорит Кристина Горючкина, помогающая ухаживать за животными с 2015-го. Собаки болеют, нередко доходит до стационара. Та же история — в приютах "Красная сосна" и "Искра".По словам волонтеров, за "вынос сора из избы" им пригрозили отобрать пропуск в приют. Но девушки все равно подняли шум. Они намерены любыми способами добиться замены корма — от этого зависит жизнь сотен собак.ЖКТ и почкиУ 14-летнего пса Руслана признаки инфаркта левой почки, у 13-летней Марты — обострение хронического нефрита. Еще у одного животного подозрение на энтероколит кишечника. Пес из "Красной сосны" оказался под капельницей из-за инородного тела в кишечнике — похоже, что это спрессовавшийся кусок "Барса". У овчарки из "Искры" отказывают лапы, а один из пожилых псов, опекаемых волонтером Екатериной Суликаевой, умер вскоре после смены корма.Кристина Горючкина подчеркивает, что за годы, которые она помогает в приюте, никогда столько собак не страдало недугами ЖКТ и почек. Поставщик "Барса" списывает все на перебои с водой, действительно регулярные. "Но так с 2010 года, а серьезные проблемы возникли только сейчас", — возражает Кристина.Еще аргумент производителя: ни в одном ветеринарном заключении не указано, что собакам повредил именно корм. Хотя, по словам волонтера, это предположил ветврач "Дубовой рощи", когда обрабатывал экземы собаке.ЭкспертизаВолонтеры решили организовать независимую экспертизу и обратились в окружной "Автодор", чтобы официально забрать для исследования один пакет. Им отказали (копия документа имеется в распоряжении редакции). Чиновники сослались на то, что экспертизу уже делали, "Барс" полностью соответствует техническому заданию тендера.Зоозащитникам помог депутат Мосгордумы Александр Соловьев. Он посетил приют и взял корм "самозахватом", как выразилась Мария.Результаты (есть в распоряжении редакции) не совпали ни с экспертизой "Автодора", ни с нормами технического задания. Массовая доля сырого жира должна быть не менее десяти процентов, на самом деле — 6,9. Витаминов А, D и В2 вовсе не обнаружили, а количество витамина Е оказалось в десять раз ниже заявленного. Но особенно волонтеров напугало то, что в корме выявили следы кадмия, мышьяка, ртути и свинца.Бьет по кармануЧтобы уберечь животных, общественники пытаются кормить их за свой счет, однако сил и средств не хватает. Кристина приводит цифры: 800 собак, около 200 активных волонтеров, у каждого свои подопечные — кто-то опекает один вольер, кто-то — несколько.Многие волонтеры приезжают в приют только для того, чтобы взять питомцев на прогулку, решать проблемы с кормом не готовы. При этом подавляющее большинство активистов работают по стандартному графику 5/2, в "Дубовую рощу" наведываются лишь по выходным. Мешок корма на неделю весит 15 килограммов, так что тем, у кого нет личного транспорта, приходится тратиться еще и на доставку. Общественники говорят: больно смотреть, как собаки набрасываются на нормальную еду. Чтобы обеспечить питомцев правильным питанием, молодые люди собирают средства в соцсетях и расходуют собственные сбережения.В небольшой "Искре" (здесь обычно находятся 130-150 животных) с "Барса" удалось перевести всех. В более крупных "Красной сосне" и "Дубовой роще" до этого далеко. Впрочем, даже закупка альтернативного питания не дает никаких гарантий."У клетки стоит ведро с нашим кормом, а рядом — с "Барсом". Не исключено, что его насыпают в миски, когда наше ведро пустеет. Кроме того, все вновь принятые в приют собаки в период карантина (когда их стерилизуют и прививают. — Прим. ред.) — исключительно на "Барсе". Они живут в отдельном блоке, у нас нет туда доступа", — объясняет Екатерина Суликаева."Корм не нравится волонтерам, а не собакам"РИА Новости отправило официальный запрос в префектуру СВАО — на момент публикации ответа не поступило. В приюте "Дубовая роща" отказались от комментариев, в "Искре" попросили перезвонить утром, однако в течение следующего дня номер был недоступен. В "Красной сосне" РИА Новости сообщили, что "не отвечают за слова волонтеров".Волонтеры организовали встречу, на которой присутствовали поставщик корма, представители префектуры СВАО, депутат Мосгордумы Игорь Бускин. Видеозапись есть в РИА Новости.Так, поставщик "Барса" заявил, что "корм не нравится волонтерам, а не собакам". Он также отметил, что при смене питания могут быть осложнения у старых больных собак и это нормально.Заместитель генерального директора по благоустройству Николай Хромченко сказал, что префектура не просит, а требует изменения корма. В итоге решили, что состав "Барса" пересмотрят. Однако, по утверждению волонтеров, новая партия уже пришла, а лучше собакам не стало."Почти месяц позади, но воз и ныне там. Производитель пообещал добавить рыбьего жира, полить корм гидролизатом печени курицы, чтобы запах был вкуснее. Однако питательнее от этого не станет. Мало того что в продукте нет витаминов — там следы ядов", — говорит Кристина.Волонтеры других приютов тоже не заметили улучшений. Сотни животных по-прежнему в опасности.
https://ria.ru/20210524/sobaki-1733301368.html
https://ria.ru/20210319/sobaki-1601876030.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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собаки, бездомные животные, москва, еда, животные
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости, Мария Семенова. Постоянная диарея, сильнейшая аллергия, отказ жизненно важных органов — после смены корма в нескольких столичных приютах для собак волонтеры забили тревогу. Руководители учреждений и производитель новой питательной смеси утверждают, что все в полном порядке. Но общественники уверены: почти за 23 миллиона рублей — такова сумма контракта с поставщиком — город закупил "опилки". РИА Новости разбиралось в ситуации.
Единственная заявка
Весной 2021-го у трех московских приютов для собак сменился поставщик сухого корма. Дворняг перевели на "Барс", после чего, по словам волонтеров, у животных возникли серьезные проблемы со здоровьем. Сейчас "Барс" завозят в приюты "Красная сосна", "Дубовая роща" и "Искра" — всеми ведает ГБУ "Автомобильные дороги СВАО".
По условиям тендера дирекции ЖКХ и благоустройства округа, стоимость килограмма сухого корма для собак — 57,86 рубля. Добровольцы недоумевают: "За такие деньги просто невозможно впихнуть в продукт какие-то полезные вещества".
Мария, волонтер приюта "Красная сосна", рассказала, что последние пять лет тендер выигрывал поставщик корма "Прохвост". Им тоже добровольцы были не слишком довольны, но все познается в сравнении: "Теперь мы видим, что в нем было хоть что-то питательное".
В этот раз на электронный аукцион поступила лишь одна заявка — от индивидуального предпринимателя Сергея Игуменова. Он также возглавляет ООО "Мясопродукт", выпускающее "Барс". С Игуменовым и заключили контракт. Волонтеры поинтересовались у прежнего поставщика, почему он отказался от тендера, на что последовал ответ: "Цена неприемлемая".
Общественники обращают внимание на одну странность: состав продукта, указанный на упаковках "Барса", получаемых в приюте, отличается от того, что в магазине. Там меньше животного жира, протеина, кальция, фосфора. А вот номера партий совпадают. Впрочем, в розницу "Барс" не сильно дороже — 66 рублей за килограмм.
"Рассыпается в труху"
Первыми возмутились в "Дубовой роще" — это крупный приют на 800 собак. "Барс" рассыпался в песок, пах какой-то "химией".
"Как строительные смеси, краски, растворители. И это не субъективно, мы видим реакцию собак", — говорит Кристина Горючкина, помогающая ухаживать за животными с 2015-го.
Собаки болеют, нередко доходит до стационара. Та же история — в приютах "Красная сосна" и "Искра".
"Собакам же некуда деться из клеток, негде добыть пищу, вот они и начинают жрать, по-другому не скажу, этот "Барс", — жалуется Мария из "Красной сосны". — А на него у псов жуткая аллергия, понос у каждого второго. Руководство приютов прикрывает поставщика, уверяет, что собакам корм нравится. Врач тоже ничего криминального не видит. Очень хочется накормить их самих этим, если честно... Это ужасно, когда собаки расчесывают себя до ран. А руководство заявляет, что якобы это мы подсунули им непонятные консервы. Несколько лет назад "Барс" завезли в Солнцевский приют, там тоже волонтеры взбунтовались, администрация пошла на уступки. А наша никого не слышит".
По словам волонтеров, за "вынос сора из избы" им пригрозили отобрать пропуск в приют. Но девушки все равно подняли шум. Они намерены любыми способами добиться замены корма — от этого зависит жизнь сотен собак.
ЖКТ и почки
У 14-летнего пса Руслана признаки инфаркта левой почки, у 13-летней Марты — обострение хронического нефрита. Еще у одного животного подозрение на энтероколит кишечника. Пес из "Красной сосны" оказался под капельницей из-за инородного тела в кишечнике — похоже, что это спрессовавшийся кусок "Барса". У овчарки из "Искры" отказывают лапы, а один из пожилых псов, опекаемых волонтером Екатериной Суликаевой, умер вскоре после смены корма.
Кристина Горючкина подчеркивает, что за годы, которые она помогает в приюте, никогда столько собак не страдало недугами ЖКТ и почек. Поставщик "Барса" списывает все на перебои с водой, действительно регулярные. "Но так с 2010 года, а серьезные проблемы возникли только сейчас", — возражает Кристина.
Еще аргумент производителя: ни в одном ветеринарном заключении не указано, что собакам повредил именно корм. Хотя, по словам волонтера, это предположил ветврач "Дубовой рощи", когда обрабатывал экземы собаке.
Экспертиза
Волонтеры решили организовать независимую экспертизу и обратились в окружной "Автодор", чтобы официально забрать для исследования один пакет. Им отказали (копия документа имеется в распоряжении редакции). Чиновники сослались на то, что экспертизу уже делали, "Барс" полностью соответствует техническому заданию тендера.
Зоозащитникам помог депутат Мосгордумы Александр Соловьев. Он посетил приют и взял корм "самозахватом", как выразилась Мария.
Результаты (есть в распоряжении редакции) не совпали ни с экспертизой "Автодора", ни с нормами технического задания. Массовая доля сырого жира должна быть не менее десяти процентов, на самом деле — 6,9. Витаминов А, D и В2 вовсе не обнаружили, а количество витамина Е оказалось в десять раз ниже заявленного. Но особенно волонтеров напугало то, что в корме выявили следы кадмия, мышьяка, ртути и свинца.
Бьет по карману
Чтобы уберечь животных, общественники пытаются кормить их за свой счет, однако сил и средств не хватает. Кристина приводит цифры: 800 собак, около 200 активных волонтеров, у каждого свои подопечные — кто-то опекает один вольер, кто-то — несколько.
Многие волонтеры приезжают в приют только для того, чтобы взять питомцев на прогулку, решать проблемы с кормом не готовы. При этом подавляющее большинство активистов работают по стандартному графику 5/2, в "Дубовую рощу" наведываются лишь по выходным. Мешок корма на неделю весит 15 килограммов, так что тем, у кого нет личного транспорта, приходится тратиться еще и на доставку. Общественники говорят: больно смотреть, как собаки набрасываются на нормальную еду. Чтобы обеспечить питомцев правильным питанием, молодые люди собирают средства в соцсетях и расходуют собственные сбережения.
В небольшой "Искре" (здесь обычно находятся 130-150 животных) с "Барса" удалось перевести всех. В более крупных "Красной сосне" и "Дубовой роще" до этого далеко. Впрочем, даже закупка альтернативного питания не дает никаких гарантий.
"У клетки стоит ведро с нашим кормом, а рядом — с "Барсом". Не исключено, что его насыпают в миски, когда наше ведро пустеет. Кроме того, все вновь принятые в приют собаки в период карантина (когда их стерилизуют и прививают. — Прим. ред.) — исключительно на "Барсе". Они живут в отдельном блоке, у нас нет туда доступа", — объясняет Екатерина Суликаева.
"Корм не нравится волонтерам, а не собакам"
РИА Новости отправило официальный запрос в префектуру СВАО — на момент публикации ответа не поступило. В приюте "Дубовая роща" отказались от комментариев, в "Искре" попросили перезвонить утром, однако в течение следующего дня номер был недоступен. В "Красной сосне" РИА Новости сообщили, что "не отвечают за слова волонтеров".
"Они говорят — у них и спрашивайте. Мы не замечаем, чтобы у собак ухудшилось самочувствие. Животные корм едят. Поносы были всегда — изредка, у некоторых, и ситуация не изменилась", — заявили в приюте.
Волонтеры организовали встречу, на которой присутствовали поставщик корма, представители префектуры СВАО, депутат Мосгордумы Игорь Бускин. Видеозапись есть в РИА Новости.
Так, поставщик "Барса" заявил, что "корм не нравится волонтерам, а не собакам". Он также отметил, что при смене питания могут быть осложнения у старых больных собак и это нормально.
Заместитель генерального директора по благоустройству Николай Хромченко сказал, что префектура не просит, а требует изменения корма. В итоге решили, что состав "Барса" пересмотрят. Однако, по утверждению волонтеров, новая партия уже пришла, а лучше собакам не стало.
"Почти месяц позади, но воз и ныне там. Производитель пообещал добавить рыбьего жира, полить корм гидролизатом печени курицы, чтобы запах был вкуснее. Однако питательнее от этого не станет. Мало того что в продукте нет витаминов — там следы ядов", — говорит Кристина.
Волонтеры других приютов тоже не заметили улучшений. Сотни животных по-прежнему в опасности.