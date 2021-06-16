https://ria.ru/20210616/sobaki-1737108463.html

"Отказывают почки": чем кормят собак в московских приютах

"Отказывают почки": чем кормят собак в московских приютах - РИА Новости, 16.06.2021

"Отказывают почки": чем кормят собак в московских приютах

Постоянная диарея, сильнейшая аллергия, отказ жизненно важных органов — после смены корма в нескольких столичных приютах для собак волонтеры забили тревогу... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T08:00

2021-06-16T08:00

2021-06-16T08:06

собаки

бездомные животные

москва

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животные

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости, Мария Семенова. Постоянная диарея, сильнейшая аллергия, отказ жизненно важных органов — после смены корма в нескольких столичных приютах для собак волонтеры забили тревогу. Руководители учреждений и производитель новой питательной смеси утверждают, что все в полном порядке. Но общественники уверены: почти за 23 миллиона рублей — такова сумма контракта с поставщиком — город закупил "опилки". РИА Новости разбиралось в ситуации.Единственная заявкаВесной 2021-го у трех московских приютов для собак сменился поставщик сухого корма. Дворняг перевели на "Барс", после чего, по словам волонтеров, у животных возникли серьезные проблемы со здоровьем. Сейчас "Барс" завозят в приюты "Красная сосна", "Дубовая роща" и "Искра" — всеми ведает ГБУ "Автомобильные дороги СВАО".По условиям тендера дирекции ЖКХ и благоустройства округа, стоимость килограмма сухого корма для собак — 57,86 рубля. Добровольцы недоумевают: "За такие деньги просто невозможно впихнуть в продукт какие-то полезные вещества".Мария, волонтер приюта "Красная сосна", рассказала, что последние пять лет тендер выигрывал поставщик корма "Прохвост". Им тоже добровольцы были не слишком довольны, но все познается в сравнении: "Теперь мы видим, что в нем было хоть что-то питательное".В этот раз на электронный аукцион поступила лишь одна заявка — от индивидуального предпринимателя Сергея Игуменова. Он также возглавляет ООО "Мясопродукт", выпускающее "Барс". С Игуменовым и заключили контракт. Волонтеры поинтересовались у прежнего поставщика, почему он отказался от тендера, на что последовал ответ: "Цена неприемлемая".Общественники обращают внимание на одну странность: состав продукта, указанный на упаковках "Барса", получаемых в приюте, отличается от того, что в магазине. Там меньше животного жира, протеина, кальция, фосфора. А вот номера партий совпадают. Впрочем, в розницу "Барс" не сильно дороже — 66 рублей за килограмм."Рассыпается в труху"Первыми возмутились в "Дубовой роще" — это крупный приют на 800 собак. "Барс" рассыпался в песок, пах какой-то "химией"."Как строительные смеси, краски, растворители. И это не субъективно, мы видим реакцию собак", — говорит Кристина Горючкина, помогающая ухаживать за животными с 2015-го. Собаки болеют, нередко доходит до стационара. Та же история — в приютах "Красная сосна" и "Искра".По словам волонтеров, за "вынос сора из избы" им пригрозили отобрать пропуск в приют. Но девушки все равно подняли шум. Они намерены любыми способами добиться замены корма — от этого зависит жизнь сотен собак.ЖКТ и почкиУ 14-летнего пса Руслана признаки инфаркта левой почки, у 13-летней Марты — обострение хронического нефрита. Еще у одного животного подозрение на энтероколит кишечника. Пес из "Красной сосны" оказался под капельницей из-за инородного тела в кишечнике — похоже, что это спрессовавшийся кусок "Барса". У овчарки из "Искры" отказывают лапы, а один из пожилых псов, опекаемых волонтером Екатериной Суликаевой, умер вскоре после смены корма.Кристина Горючкина подчеркивает, что за годы, которые она помогает в приюте, никогда столько собак не страдало недугами ЖКТ и почек. Поставщик "Барса" списывает все на перебои с водой, действительно регулярные. "Но так с 2010 года, а серьезные проблемы возникли только сейчас", — возражает Кристина.Еще аргумент производителя: ни в одном ветеринарном заключении не указано, что собакам повредил именно корм. Хотя, по словам волонтера, это предположил ветврач "Дубовой рощи", когда обрабатывал экземы собаке.ЭкспертизаВолонтеры решили организовать независимую экспертизу и обратились в окружной "Автодор", чтобы официально забрать для исследования один пакет. Им отказали (копия документа имеется в распоряжении редакции). Чиновники сослались на то, что экспертизу уже делали, "Барс" полностью соответствует техническому заданию тендера.Зоозащитникам помог депутат Мосгордумы Александр Соловьев. Он посетил приют и взял корм "самозахватом", как выразилась Мария.Результаты (есть в распоряжении редакции) не совпали ни с экспертизой "Автодора", ни с нормами технического задания. Массовая доля сырого жира должна быть не менее десяти процентов, на самом деле — 6,9. Витаминов А, D и В2 вовсе не обнаружили, а количество витамина Е оказалось в десять раз ниже заявленного. Но особенно волонтеров напугало то, что в корме выявили следы кадмия, мышьяка, ртути и свинца.Бьет по кармануЧтобы уберечь животных, общественники пытаются кормить их за свой счет, однако сил и средств не хватает. Кристина приводит цифры: 800 собак, около 200 активных волонтеров, у каждого свои подопечные — кто-то опекает один вольер, кто-то — несколько.Многие волонтеры приезжают в приют только для того, чтобы взять питомцев на прогулку, решать проблемы с кормом не готовы. При этом подавляющее большинство активистов работают по стандартному графику 5/2, в "Дубовую рощу" наведываются лишь по выходным. Мешок корма на неделю весит 15 килограммов, так что тем, у кого нет личного транспорта, приходится тратиться еще и на доставку. Общественники говорят: больно смотреть, как собаки набрасываются на нормальную еду. Чтобы обеспечить питомцев правильным питанием, молодые люди собирают средства в соцсетях и расходуют собственные сбережения.В небольшой "Искре" (здесь обычно находятся 130-150 животных) с "Барса" удалось перевести всех. В более крупных "Красной сосне" и "Дубовой роще" до этого далеко. Впрочем, даже закупка альтернативного питания не дает никаких гарантий."У клетки стоит ведро с нашим кормом, а рядом — с "Барсом". Не исключено, что его насыпают в миски, когда наше ведро пустеет. Кроме того, все вновь принятые в приют собаки в период карантина (когда их стерилизуют и прививают. — Прим. ред.) — исключительно на "Барсе". Они живут в отдельном блоке, у нас нет туда доступа", — объясняет Екатерина Суликаева."Корм не нравится волонтерам, а не собакам"РИА Новости отправило официальный запрос в префектуру СВАО — на момент публикации ответа не поступило. В приюте "Дубовая роща" отказались от комментариев, в "Искре" попросили перезвонить утром, однако в течение следующего дня номер был недоступен. В "Красной сосне" РИА Новости сообщили, что "не отвечают за слова волонтеров".Волонтеры организовали встречу, на которой присутствовали поставщик корма, представители префектуры СВАО, депутат Мосгордумы Игорь Бускин. Видеозапись есть в РИА Новости.Так, поставщик "Барса" заявил, что "корм не нравится волонтерам, а не собакам". Он также отметил, что при смене питания могут быть осложнения у старых больных собак и это нормально.Заместитель генерального директора по благоустройству Николай Хромченко сказал, что префектура не просит, а требует изменения корма. В итоге решили, что состав "Барса" пересмотрят. Однако, по утверждению волонтеров, новая партия уже пришла, а лучше собакам не стало."Почти месяц позади, но воз и ныне там. Производитель пообещал добавить рыбьего жира, полить корм гидролизатом печени курицы, чтобы запах был вкуснее. Однако питательнее от этого не станет. Мало того что в продукте нет витаминов — там следы ядов", — говорит Кристина.Волонтеры других приютов тоже не заметили улучшений. Сотни животных по-прежнему в опасности.

https://ria.ru/20210524/sobaki-1733301368.html

https://ria.ru/20210319/sobaki-1601876030.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

собаки, бездомные животные, москва, еда, животные