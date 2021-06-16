https://ria.ru/20210616/sistema-1737255324.html
РАН и Приангарье разработают систему прогнозирования стихийных бедствий
РАН и Приангарье разработают систему прогнозирования стихийных бедствий - РИА Новости, 16.06.2021
РАН и Приангарье разработают систему прогнозирования стихийных бедствий
Соглашение о сотрудничестве подпишут правительство Иркутской области и Российская академия наук, оно касается, в том числе, систем прогнозирования стихийных... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T16:29
2021-06-16T16:29
2021-06-16T16:29
иркутская область
игорь кобзев
александр сергеев (ран)
российская академия наук
иркутская область
общество
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ИРКУТСК, 16 июня – РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве подпишут правительство Иркутской области и Российская академия наук, оно касается, в том числе, систем прогнозирования стихийных бедствий, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.В среду в правительстве Иркутской области прошла встреча главы региона Игоря Кобзева и президента РАН Александра Сергеева."Правительство Иркутской области и Российская академия наук подпишут соглашение о сотрудничестве. Такое решение было озвучено на встрече губернатора Иркутской области Игоря Кобзева и президента Российской академии наук (РАН) академика Александра Сергеева", - говорится в сообщении.Сообщается, что Иркутская область заинтересована в развитии фундаментальных и прикладных исследований. В частности, речь идет о разработке механизмов и систем прогнозирования природных катаклизмов: землетрясений, наводнений и пожаров. Кобзев подчеркнул, что внедрение в практику передовых достижений, развитие технологий, распространение современных научно-технических знаний напрямую влияет на социально-экономическое развитие региона."Мы намерены консолидировать наши совместные усилия с научным сообществом. Это касается также решения вопросов по ликвидации накопленного ущерба от деятельности Байкальского целлюлозно-бумажного комбината и "Усольехимпрома", – сказал глава региона.Губернатор Приангарья также выразил заинтересованность в теме развития природного потенциала Иркутской области, так называемой "зеленой экономики", через лесовосстановление.Кроме этого, в среду Кобзев и Сергеев приняли участие в расширенном заседании бюро Иркутского филиала СО РАН. Они ознакомились с исследованиями Центра комплексного мониторинга опасных геологических процессов Института земной коры СО РАН. Научные сотрудники продемонстрировали работу уникального оборудования. С 2020 года институт начал размещать в Прибайкалье сеть пунктов комплексного мониторинга, которая позволяет фиксировать косвенные признаки, свидетельствующие о приближении землетрясения. Уже установлены пять станций. Анализ данных, которые они фиксируют, не позволяет с точностью предсказывать землетрясения, однако дает возможность предугадывать сейсмические события.
https://ria.ru/20210518/pavodok-1732844864.html
https://ria.ru/20210421/shkoly-1729360279.html
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игорь кобзев, александр сергеев (ран), российская академия наук, иркутская область, общество
РАН и Приангарье разработают систему прогнозирования стихийных бедствий
РАН и Приангарье будут вместе разрабатывать системы прогнозирования стихийных бедствий
ИРКУТСК, 16 июня – РИА Новости.
Соглашение о сотрудничестве подпишут правительство Иркутской области
и Российская академия наук
, оно касается, в том числе, систем прогнозирования стихийных бедствий, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
В среду в правительстве Иркутской области прошла встреча главы региона Игоря Кобзева
и президента РАН Александра Сергеева
.
"Правительство Иркутской области и Российская академия наук подпишут соглашение о сотрудничестве. Такое решение было озвучено на встрече губернатора Иркутской области Игоря Кобзева и президента Российской академии наук (РАН) академика Александра Сергеева", - говорится в сообщении.
Сообщается, что Иркутская область заинтересована в развитии фундаментальных и прикладных исследований. В частности, речь идет о разработке механизмов и систем прогнозирования природных катаклизмов: землетрясений, наводнений и пожаров. Кобзев подчеркнул, что внедрение в практику передовых достижений, развитие технологий, распространение современных научно-технических знаний напрямую влияет на социально-экономическое развитие региона.
"Мы намерены консолидировать наши совместные усилия с научным сообществом. Это касается также решения вопросов по ликвидации накопленного ущерба от деятельности Байкальского целлюлозно-бумажного комбината и "Усольехимпрома", – сказал глава региона.
Губернатор Приангарья также выразил заинтересованность в теме развития природного потенциала Иркутской области, так называемой "зеленой экономики", через лесовосстановление.
Кроме этого, в среду Кобзев и Сергеев приняли участие в расширенном заседании бюро Иркутского филиала СО РАН. Они ознакомились с исследованиями Центра комплексного мониторинга опасных геологических процессов Института земной коры СО РАН. Научные сотрудники продемонстрировали работу уникального оборудования. С 2020 года институт начал размещать в Прибайкалье сеть пунктов комплексного мониторинга, которая позволяет фиксировать косвенные признаки, свидетельствующие о приближении землетрясения. Уже установлены пять станций. Анализ данных, которые они фиксируют, не позволяет с точностью предсказывать землетрясения, однако дает возможность предугадывать сейсмические события.