https://ria.ru/20210616/sistema-1737255324.html

РАН и Приангарье разработают систему прогнозирования стихийных бедствий

РАН и Приангарье разработают систему прогнозирования стихийных бедствий - РИА Новости, 16.06.2021

РАН и Приангарье разработают систему прогнозирования стихийных бедствий

Соглашение о сотрудничестве подпишут правительство Иркутской области и Российская академия наук, оно касается, в том числе, систем прогнозирования стихийных... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T16:29

2021-06-16T16:29

2021-06-16T16:29

иркутская область

игорь кобзев

александр сергеев (ран)

российская академия наук

иркутская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/139220/22/1392202241_0:176:3019:1874_1920x0_80_0_0_000bb4a6cc53e4925534724ef422291f.jpg

ИРКУТСК, 16 июня – РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве подпишут правительство Иркутской области и Российская академия наук, оно касается, в том числе, систем прогнозирования стихийных бедствий, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.В среду в правительстве Иркутской области прошла встреча главы региона Игоря Кобзева и президента РАН Александра Сергеева."Правительство Иркутской области и Российская академия наук подпишут соглашение о сотрудничестве. Такое решение было озвучено на встрече губернатора Иркутской области Игоря Кобзева и президента Российской академии наук (РАН) академика Александра Сергеева", - говорится в сообщении.Сообщается, что Иркутская область заинтересована в развитии фундаментальных и прикладных исследований. В частности, речь идет о разработке механизмов и систем прогнозирования природных катаклизмов: землетрясений, наводнений и пожаров. Кобзев подчеркнул, что внедрение в практику передовых достижений, развитие технологий, распространение современных научно-технических знаний напрямую влияет на социально-экономическое развитие региона."Мы намерены консолидировать наши совместные усилия с научным сообществом. Это касается также решения вопросов по ликвидации накопленного ущерба от деятельности Байкальского целлюлозно-бумажного комбината и "Усольехимпрома", – сказал глава региона.Губернатор Приангарья также выразил заинтересованность в теме развития природного потенциала Иркутской области, так называемой "зеленой экономики", через лесовосстановление.Кроме этого, в среду Кобзев и Сергеев приняли участие в расширенном заседании бюро Иркутского филиала СО РАН. Они ознакомились с исследованиями Центра комплексного мониторинга опасных геологических процессов Института земной коры СО РАН. Научные сотрудники продемонстрировали работу уникального оборудования. С 2020 года институт начал размещать в Прибайкалье сеть пунктов комплексного мониторинга, которая позволяет фиксировать косвенные признаки, свидетельствующие о приближении землетрясения. Уже установлены пять станций. Анализ данных, которые они фиксируют, не позволяет с точностью предсказывать землетрясения, однако дает возможность предугадывать сейсмические события.

https://ria.ru/20210518/pavodok-1732844864.html

https://ria.ru/20210421/shkoly-1729360279.html

иркутская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь кобзев, александр сергеев (ран), российская академия наук, иркутская область, общество