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Московские власти объявили о штрафах для юрлиц за провал вакцинации
Московские власти объявили о штрафах для юрлиц за провал вакцинации - РИА Новости, 16.06.2021
Московские власти объявили о штрафах для юрлиц за провал вакцинации
Штраф за невыполнение требований о вакцинации от коронавируса 60 процентов сотрудников для юридических лиц составляет до миллиона рублей, для индивидуальных... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T17:07
2021-06-16T17:07
2021-06-16T17:56
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
сергей собянин
москва
московская область (подмосковье)
распространение коронавируса
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Штраф за невыполнение требований о вакцинации от коронавируса 60 процентов сотрудников для юридических лиц составляет до миллиона рублей, для индивидуальных предпринимателей — 50 тысяч рублей, сообщил РИА Новости начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.Он добавил, что при подобном нарушении также будет рассматриваться вопрос о приостановке деятельности организации.Ранее глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила обеспечить вакцинацию от коронавируса работников сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования, культуры и организаций, работающих с детьми. Согласно постановлению, до середины августа в таких организациях должно быть привито не менее 60 процентов сотрудников двумя компонентами вакцины.Московская область приняла аналогичное решение. Мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге назвал обстановку с заболеваемостью драматической, отметив, что в больницах с COVID-19 находятся более 12 тысяч человек. Он призвал отнестись к обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в Москве с пониманием.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сергей собянин, москва, московская область (подмосковье)
Московские власти объявили о штрафах для юрлиц за провал вакцинации
17:07 16.06.2021 (обновлено: 17:56 16.06.2021)
В Москве штраф за провал вакцинации для юрлиц составит до миллиона рублей