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Московские власти объявили о штрафах для юрлиц за провал вакцинации

Московские власти объявили о штрафах для юрлиц за провал вакцинации - РИА Новости, 16.06.2021

Московские власти объявили о штрафах для юрлиц за провал вакцинации

Штраф за невыполнение требований о вакцинации от коронавируса 60 процентов сотрудников для юридических лиц составляет до миллиона рублей, для индивидуальных... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T17:07

2021-06-16T17:07

2021-06-16T17:56

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

сергей собянин

москва

московская область (подмосковье)

распространение коронавируса

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Штраф за невыполнение требований о вакцинации от коронавируса 60 процентов сотрудников для юридических лиц составляет до миллиона рублей, для индивидуальных предпринимателей — 50 тысяч рублей, сообщил РИА Новости начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.Он добавил, что при подобном нарушении также будет рассматриваться вопрос о приостановке деятельности организации.Ранее глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила обеспечить вакцинацию от коронавируса работников сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования, культуры и организаций, работающих с детьми. Согласно постановлению, до середины августа в таких организациях должно быть привито не менее 60 процентов сотрудников двумя компонентами вакцины.Московская область приняла аналогичное решение. Мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге назвал обстановку с заболеваемостью драматической, отметив, что в больницах с COVID-19 находятся более 12 тысяч человек. Он призвал отнестись к обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в Москве с пониманием.

россия

москва

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сергей собянин, москва, московская область (подмосковье)