https://ria.ru/20210616/shkoly-1737222714.html

Зеленский поставил России условие для открытия на Украине русских школ

Зеленский поставил России условие для открытия на Украине русских школ - РИА Новости, 16.06.2021

Зеленский поставил России условие для открытия на Украине русских школ

Владимир Зеленский заявил, что русские школы на Украине появятся только в том случае, если в России откроют украинские. Об этом он рассказал в интервью... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T14:14

2021-06-16T14:14

2021-06-16T14:44

россия

министерство образования и науки украины

владимир зеленский

украина

в мире

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что русские школы на Украине появятся только в том случае, если в России откроют украинские. Об этом он рассказал в интервью иностранным СМИ, текст которого опубликовала пресс-служба офиса президента.Он подчеркнул, что на Украине работают много частных школ, например английские, а в будущем появятся венгерские. Языковой закон на Украине приняли в апреле 2019 года. Он обязывает общаться исключительно на украинском практически во всех сферах жизни: в органах государственной власти, школах, вузах и больницах, в магазинах и кафе, в судах, армии, полиции, во время предвыборной кампании и референдумов. Исключение сделали лишь для частного общения и религиозных обрядов.Все русскоязычные школы на Украине с 1 сентября 2020 года перешли на преподавание на украинском языке. По данным Министерства образования и науки Украины, в стране в конце 2019 учебного года функционировали 125 государственных русскоязычных школ, а также 43 частные школы.

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россия, министерство образования и науки украины, владимир зеленский, украина, в мире