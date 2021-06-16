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Зеленский поставил России условие для открытия на Украине русских школ
Зеленский поставил России условие для открытия на Украине русских школ - РИА Новости, 16.06.2021
Зеленский поставил России условие для открытия на Украине русских школ
Владимир Зеленский заявил, что русские школы на Украине появятся только в том случае, если в России откроют украинские. Об этом он рассказал в интервью... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T14:14
2021-06-16T14:44
россия
министерство образования и науки украины
владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что русские школы на Украине появятся только в том случае, если в России откроют украинские. Об этом он рассказал в интервью иностранным СМИ, текст которого опубликовала пресс-служба офиса президента.Он подчеркнул, что на Украине работают много частных школ, например английские, а в будущем появятся венгерские. Языковой закон на Украине приняли в апреле 2019 года. Он обязывает общаться исключительно на украинском практически во всех сферах жизни: в органах государственной власти, школах, вузах и больницах, в магазинах и кафе, в судах, армии, полиции, во время предвыборной кампании и референдумов. Исключение сделали лишь для частного общения и религиозных обрядов.Все русскоязычные школы на Украине с 1 сентября 2020 года перешли на преподавание на украинском языке. По данным Министерства образования и науки Украины, в стране в конце 2019 учебного года функционировали 125 государственных русскоязычных школ, а также 43 частные школы.
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россия, министерство образования и науки украины, владимир зеленский, украина, в мире
Зеленский поставил России условие для открытия на Украине русских школ
14:14 16.06.2021 (обновлено: 14:44 16.06.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Стрингер
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Владимир Зеленский раскрыл условие для для открытия на Украине русских школ

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что русские школы на Украине появятся только в том случае, если в России откроют украинские. Об этом он рассказал в интервью иностранным СМИ, текст которого опубликовала пресс-служба офиса президента.

"Меня спрашивают, как решить вопрос со школами, с языками? Я говорю: надо просто уважать друг друга, и все будет нормально", — пояснил украинский лидер.

Он подчеркнул, что на Украине работают много частных школ, например английские, а в будущем появятся венгерские.

"А хотите русскую школу — давайте украинскую школу откроем в Москве, в Санкт-Петербурге, в Тюмени, где много украинцев живет. Это называется "повага", — заключил Зеленский.

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Языковой закон на Украине приняли в апреле 2019 года. Он обязывает общаться исключительно на украинском практически во всех сферах жизни: в органах государственной власти, школах, вузах и больницах, в магазинах и кафе, в судах, армии, полиции, во время предвыборной кампании и референдумов. Исключение сделали лишь для частного общения и религиозных обрядов.
Все русскоязычные школы на Украине с 1 сентября 2020 года перешли на преподавание на украинском языке. По данным Министерства образования и науки Украины, в стране в конце 2019 учебного года функционировали 125 государственных русскоязычных школ, а также 43 частные школы.
 
РоссияМинистерство образования и науки УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
 
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