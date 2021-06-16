Зеленский поставил России условие для открытия на Украине русских школ
14:14 16.06.2021 (обновлено: 14:44 16.06.2021)
Владимир Зеленский раскрыл условие для для открытия на Украине русских школ
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что русские школы на Украине появятся только в том случае, если в России откроют украинские. Об этом он рассказал в интервью иностранным СМИ, текст которого опубликовала пресс-служба офиса президента.
"Меня спрашивают, как решить вопрос со школами, с языками? Я говорю: надо просто уважать друг друга, и все будет нормально", — пояснил украинский лидер.
Он подчеркнул, что на Украине работают много частных школ, например английские, а в будущем появятся венгерские.
"А хотите русскую школу — давайте украинскую школу откроем в Москве, в Санкт-Петербурге, в Тюмени, где много украинцев живет. Это называется "повага", — заключил Зеленский.
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Языковой закон на Украине приняли в апреле 2019 года. Он обязывает общаться исключительно на украинском практически во всех сферах жизни: в органах государственной власти, школах, вузах и больницах, в магазинах и кафе, в судах, армии, полиции, во время предвыборной кампании и референдумов. Исключение сделали лишь для частного общения и религиозных обрядов.
Все русскоязычные школы на Украине с 1 сентября 2020 года перешли на преподавание на украинском языке. По данным Министерства образования и науки Украины, в стране в конце 2019 учебного года функционировали 125 государственных русскоязычных школ, а также 43 частные школы.