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В Москве появится сервис с данными о вакцинации работников

В Москве появится сервис с данными о вакцинации работников - РИА Новости, 16.06.2021

В Москве появится сервис с данными о вакцинации работников

Сервис для предоставления информации о вакцинации работников в Москве будет доступен на сайте мэра и правительства столицы с 1 июля, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T16:43

2021-06-16T16:43

2021-06-16T16:46

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

сергей собянин

распространение коронавируса

москва

общество

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Сервис для предоставления информации о вакцинации работников в Москве будет доступен на сайте мэра и правительства столицы с 1 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.Ранее глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила руководителям организаций до 15 августа привить двумя компонентами вакцины от коронавируса 60% от числа сотрудников. Обязательной вакцинации подлежат работники сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования и культуры. В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что необходимая информационная система для отчета работодателей о ходе вакцинации будет создана до 1 июля."С 1 по 15 июля 2021 года организациям, индивидуальным предпринимателям необходимо предоставить в электронном виде с использованием личного кабинета юридического лица, индивидуального предпринимателя на официальном сайте мэра и правительства Москвы mos.ru сведения по форме, установленной приложением 2 к указу мэра Москвы № 68-УМ. Сервис подачи сведений на mos.ru будет доступен с 1 июля 2021 года", - рассказали в пресс-службе.

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2021

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сергей собянин, москва, общество