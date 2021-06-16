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В Москве появится сервис с данными о вакцинации работников
В Москве появится сервис с данными о вакцинации работников - РИА Новости, 16.06.2021
В Москве появится сервис с данными о вакцинации работников
Сервис для предоставления информации о вакцинации работников в Москве будет доступен на сайте мэра и правительства столицы с 1 июля, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T16:43
2021-06-16T16:43
2021-06-16T16:46
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
сергей собянин
распространение коронавируса
москва
общество
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Сервис для предоставления информации о вакцинации работников в Москве будет доступен на сайте мэра и правительства столицы с 1 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.Ранее глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила руководителям организаций до 15 августа привить двумя компонентами вакцины от коронавируса 60% от числа сотрудников. Обязательной вакцинации подлежат работники сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования и культуры. В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что необходимая информационная система для отчета работодателей о ходе вакцинации будет создана до 1 июля."С 1 по 15 июля 2021 года организациям, индивидуальным предпринимателям необходимо предоставить в электронном виде с использованием личного кабинета юридического лица, индивидуального предпринимателя на официальном сайте мэра и правительства Москвы mos.ru сведения по форме, установленной приложением 2 к указу мэра Москвы № 68-УМ. Сервис подачи сведений на mos.ru будет доступен с 1 июля 2021 года", - рассказали в пресс-службе.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сергей собянин, москва, общество
В Москве появится сервис с данными о вакцинации работников
16:43 16.06.2021 (обновлено: 16:46 16.06.2021)
На сайте мэра Москвы будет доступен сервис для предоставления данных о вакцинации работников