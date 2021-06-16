Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210616/servis-1737258738.html
В Москве появится сервис с данными о вакцинации работников
В Москве появится сервис с данными о вакцинации работников - РИА Новости, 16.06.2021
В Москве появится сервис с данными о вакцинации работников
Сервис для предоставления информации о вакцинации работников в Москве будет доступен на сайте мэра и правительства столицы с 1 июля, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T16:43
2021-06-16T16:46
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
сергей собянин
распространение коронавируса
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728216951_0:0:3088:1738_1920x0_80_0_0_c83aabd0e2c5c753854de6d5db2d92f5.jpg
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Сервис для предоставления информации о вакцинации работников в Москве будет доступен на сайте мэра и правительства столицы с 1 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.Ранее глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила руководителям организаций до 15 августа привить двумя компонентами вакцины от коронавируса 60% от числа сотрудников. Обязательной вакцинации подлежат работники сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования и культуры. В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что необходимая информационная система для отчета работодателей о ходе вакцинации будет создана до 1 июля."С 1 по 15 июля 2021 года организациям, индивидуальным предпринимателям необходимо предоставить в электронном виде с использованием личного кабинета юридического лица, индивидуального предпринимателя на официальном сайте мэра и правительства Москвы mos.ru сведения по форме, установленной приложением 2 к указу мэра Москвы № 68-УМ. Сервис подачи сведений на mos.ru будет доступен с 1 июля 2021 года", - рассказали в пресс-службе.
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728216951_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_1bd3d4560b8c928316242f407e22620c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сергей собянин, москва, общество
В Москве появится сервис с данными о вакцинации работников
16:43 16.06.2021 (обновлено: 16:46 16.06.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРаботница МФЦ в прививочном пункте вакцинации на ВДНХ в Москве
Работница МФЦ в прививочном пункте вакцинации на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк

На сайте мэра Москвы будет доступен сервис для предоставления данных о вакцинации работников

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Сервис для предоставления информации о вакцинации работников в Москве будет доступен на сайте мэра и правительства столицы с 1 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.
Ранее глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила руководителям организаций до 15 августа привить двумя компонентами вакцины от коронавируса 60% от числа сотрудников. Обязательной вакцинации подлежат работники сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования и культуры. В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что необходимая информационная система для отчета работодателей о ходе вакцинации будет создана до 1 июля.
"С 1 по 15 июля 2021 года организациям, индивидуальным предпринимателям необходимо предоставить в электронном виде с использованием личного кабинета юридического лица, индивидуального предпринимателя на официальном сайте мэра и правительства Москвы mos.ru сведения по форме, установленной приложением 2 к указу мэра Москвы № 68-УМ. Сервис подачи сведений на mos.ru будет доступен с 1 июля 2021 года", - рассказали в пресс-службе.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Сергей СобянинМоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:23В ОП предложили повысить стипендии студентам до прожиточного минимума
09:23Житель Кемерово выкинул двух собак с пятого этажа
09:20Французы сравнили, как Путин и Байден держались во время саммита
09:19Эксперт объяснил, почему Байден отказался от жесткого подхода к России
09:15Экс-глава СНБ Армении обвинил команду Пашиняна в антироссийской политике
09:13Кузнецова призвала запретить педофилам под надзором доступ в интернет
09:08В Керчи выпало полторы месячной нормы осадков
09:08Отец Сапеги попросил Лукашенко помиловать дочь
09:00Ученые создали сверхэкономичный материал для очистки подземных вод
08:50Эксперт рассказал, чьи интересы представлял Байден на встрече с Путиным
08:40На сайтах крупнейших американских авиакомпаний произошел сбой
08:35Суд в Новосибирске отправил под домашний арест инженера АЗС после пожара
08:35Власти Японии прокомментировали саммит Путина и Байдена
08:28Учения ВМФ России пройдут у берегов Сахалина
08:20В Екатеринбурге столкнулись два автобуса
08:20Силовики возобновили обстрелы после двух недель тишины, заявили в ЛНР
08:14В Калининградской области ужесточили ограничения по COVID-19
08:02Гонконг внес "Спутник V" в список признаваемых вакцин
07:56Синоптики ожидают в Москве облачную погоду и до плюс 26 градусов
07:50Проценко ответил на опасения россиян о бесплодии после вакцинации
Лента новостейМолния