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Мэр Кызыла отдал свои резиновые сапоги женщине из зоны подтопления
Мэр Кызыла отдал свои резиновые сапоги женщине из зоны подтопления - РИА Новости, 16.06.2021
Мэр Кызыла отдал свои резиновые сапоги женщине из зоны подтопления
Глава Кызыла Карим Сагаан-оол отдал женщине из зоны подтопления свои резиновые сапоги, сообщается на странице мэрии в социальной сети "ВКонтакте". РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T10:36
2021-06-16T13:07
республика тыва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
кызыл
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 16 июн — РИА Новости. Глава Кызыла Карим Сагаан-оол отдал женщине из зоны подтопления свои резиновые сапоги, сообщается на странице мэрии в социальной сети "ВКонтакте".В публикации говорится, что у нее затопило дом и участок, а без специальной обуви ей было сложно перемещаться.В мэрии РИА Новости пояснили, что местная жительница босиком пересекала лужи, когда Сагаан-оол проверял ситуацию с паводком на правобережных дачных обществах. Градоначальник спросил ее, почему она босиком. Женщина ответила, что у нее нет сапог. Тогда он отдал ей свою обувь.По информации мэрии, уровень Большого Енисея в районе Кызыла за последние часы снизился на два сантиметра и составил 577 сантиметров при критической отметке в 590 сантиметров. Малый Енисей также понизился на два сантиметра — уровень достиг 452 сантиметра (критическое значение — 435 сантиметров). По последним данным регионального главка МЧС, в Кызыле, Кызылском, Тодижинском районах подтопленными остаются 23 дачных участка, семь дачных домов, 23 приусадебных участка и десять домов.
https://ria.ru/20210609/krasnoyarsk-1736237019.html
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республика тыва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кызыл, происшествия
Мэр Кызыла отдал свои резиновые сапоги женщине из зоны подтопления
10:36 16.06.2021 (обновлено: 13:07 16.06.2021)
 
© Фото : пресс-служба мэрии КызылаМэр Кызыла Карим Сагаан-оол отдал свои резиновые сапоги женщине из зоны подтопления
Мэр Кызыла Карим Сагаан-оол отдал свои резиновые сапоги женщине из зоны подтопления - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© Фото : пресс-служба мэрии Кызыла

Мэр Кызыла Карим Сагаан-оол отдал свои резиновые сапоги женщине из зоны подтопления

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КРАСНОЯРСК, 16 июн — РИА Новости. Глава Кызыла Карим Сагаан-оол отдал женщине из зоны подтопления свои резиновые сапоги, сообщается на странице мэрии в социальной сети "ВКонтакте".
В публикации говорится, что у нее затопило дом и участок, а без специальной обуви ей было сложно перемещаться.
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В мэрии РИА Новости пояснили, что местная жительница босиком пересекала лужи, когда Сагаан-оол проверял ситуацию с паводком на правобережных дачных обществах. Градоначальник спросил ее, почему она босиком. Женщина ответила, что у нее нет сапог. Тогда он отдал ей свою обувь.
По информации мэрии, уровень Большого Енисея в районе Кызыла за последние часы снизился на два сантиметра и составил 577 сантиметров при критической отметке в 590 сантиметров. Малый Енисей также понизился на два сантиметра — уровень достиг 452 сантиметра (критическое значение — 435 сантиметров).
По последним данным регионального главка МЧС, в Кызыле, Кызылском, Тодижинском районах подтопленными остаются 23 дачных участка, семь дачных домов, 23 приусадебных участка и десять домов.
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Республика ТываМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)КызылПроисшествия
 
 
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