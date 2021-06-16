https://ria.ru/20210616/sapogi-1737180746.html

Мэр Кызыла отдал свои резиновые сапоги женщине из зоны подтопления

Мэр Кызыла отдал свои резиновые сапоги женщине из зоны подтопления - РИА Новости, 16.06.2021

Мэр Кызыла отдал свои резиновые сапоги женщине из зоны подтопления

Глава Кызыла Карим Сагаан-оол отдал женщине из зоны подтопления свои резиновые сапоги, сообщается на странице мэрии в социальной сети "ВКонтакте". РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T10:36

2021-06-16T10:36

2021-06-16T13:07

республика тыва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

кызыл

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 16 июн — РИА Новости. Глава Кызыла Карим Сагаан-оол отдал женщине из зоны подтопления свои резиновые сапоги, сообщается на странице мэрии в социальной сети "ВКонтакте".В публикации говорится, что у нее затопило дом и участок, а без специальной обуви ей было сложно перемещаться.В мэрии РИА Новости пояснили, что местная жительница босиком пересекала лужи, когда Сагаан-оол проверял ситуацию с паводком на правобережных дачных обществах. Градоначальник спросил ее, почему она босиком. Женщина ответила, что у нее нет сапог. Тогда он отдал ей свою обувь.По информации мэрии, уровень Большого Енисея в районе Кызыла за последние часы снизился на два сантиметра и составил 577 сантиметров при критической отметке в 590 сантиметров. Малый Енисей также понизился на два сантиметра — уровень достиг 452 сантиметра (критическое значение — 435 сантиметров). По последним данным регионального главка МЧС, в Кызыле, Кызылском, Тодижинском районах подтопленными остаются 23 дачных участка, семь дачных домов, 23 приусадебных участка и десять домов.

https://ria.ru/20210609/krasnoyarsk-1736237019.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210608/kamchatka-1736093752.html

республика тыва

кызыл

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика тыва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кызыл, происшествия