Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210616/sanktsii-1737320435.html
Республиканцы призвали ввести санкции против России по химоружию
Республиканцы призвали ввести санкции против России по химоружию - РИА Новости, 16.06.2021
Республиканцы призвали ввести санкции против России по химоружию
Двое республиканцев в конгрессе — член палаты представителей Майкл Маккол и сенатор Джеймс Риш — призвали президента Джо Байдена ввести вторую часть санкций... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T22:06
2021-06-16T23:41
майкл маккол
джо байден
москва
сша
в мире
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/06/1592134486_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_474d6db0379619f70c7f7c425d5e1fa3.jpg
ВАШИНГТОН, 16 июн — РИА Новости. Двое республиканцев в конгрессе — член палаты представителей Майкл Маккол и сенатор Джеймс Риш — призвали президента Джо Байдена ввести вторую часть санкций против России по химоружию.По мнению конгрессменов, отсутствие второй части ограничений — это "односторонняя уступка, которая демонстрирует слабость".Евросоюз в начале марта впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Навального. США вслед за ЕС заявили о введении ограничений против 14 российских организаций с формулировкой "за производство биологического и химического оружия". Москва все обвинения отрицает.Второй раунд санкций по закону должен был состояться до 2 июня, если обвиненная страна не примет мер по устранению причин введения ограничений. Тем не менее второго раунда не последовало.
https://ria.ru/20210616/sanktsii-1737304050.html
москва
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/06/1592134486_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_771dc52b8cd49864e400ed9962a64f16.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
майкл маккол, джо байден, москва, сша, в мире, россия
Республиканцы призвали ввести санкции против России по химоружию
22:06 16.06.2021 (обновлено: 23:41 16.06.2021)
 
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия США
Здание Капитолия США - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© AP Photo / J. Scott Applewhite

Республиканцы в конгрессе призвали Байдена ввести второй раунд санкций против РФ по химоружию

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 июн — РИА Новости. Двое республиканцев в конгрессе — член палаты представителей Майкл Маккол и сенатор Джеймс Риш — призвали президента Джо Байдена ввести вторую часть санкций против России по химоружию.
"Не наложив эти обязательные санкции, ваша администрация отказывается от наилучшей возможности противостоять российским нарушениям", — говорится в их заявлении.
По мнению конгрессменов, отсутствие второй части ограничений — это "односторонняя уступка, которая демонстрирует слабость".
Евросоюз в начале марта впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Навального. США вслед за ЕС заявили о введении ограничений против 14 российских организаций с формулировкой "за производство биологического и химического оружия". Москва все обвинения отрицает.
Второй раунд санкций по закону должен был состояться до 2 июня, если обвиненная страна не примет мер по устранению причин введения ограничений. Тем не менее второго раунда не последовало.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
Вчера, 20:02Саммит Путина и Байдена
Путин ответил на вопрос о санкциях
 
Майкл МакколДжо БайденМоскваСШАВ миреРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:23В ОП предложили повысить стипендии студентам до прожиточного минимума
09:23Житель Кемерово выкинул двух собак с пятого этажа
09:20Французы сравнили, как Путин и Байден держались во время саммита
09:19Эксперт объяснил, почему Байден отказался от жесткого подхода к России
09:15Экс-глава СНБ Армении обвинил команду Пашиняна в антироссийской политике
09:13Кузнецова призвала запретить педофилам под надзором доступ в интернет
09:08В Керчи выпало полторы месячной нормы осадков
09:08Отец Сапеги попросил Лукашенко помиловать дочь
09:00Ученые создали сверхэкономичный материал для очистки подземных вод
08:50Эксперт рассказал, чьи интересы представлял Байден на встрече с Путиным
08:40На сайтах крупнейших американских авиакомпаний произошел сбой
08:35Суд в Новосибирске отправил под домашний арест инженера АЗС после пожара
08:35Власти Японии прокомментировали саммит Путина и Байдена
08:28Учения ВМФ России пройдут у берегов Сахалина
08:20В Екатеринбурге столкнулись два автобуса
08:20Силовики возобновили обстрелы после двух недель тишины, заявили в ЛНР
08:14В Калининградской области ужесточили ограничения по COVID-19
08:02Гонконг внес "Спутник V" в список признаваемых вакцин
07:56Синоптики ожидают в Москве облачную погоду и до плюс 26 градусов
07:50Проценко ответил на опасения россиян о бесплодии после вакцинации
Лента новостейМолния