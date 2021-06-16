https://ria.ru/20210616/sanktsii-1737320435.html

Республиканцы призвали ввести санкции против России по химоружию

Республиканцы призвали ввести санкции против России по химоружию - РИА Новости, 16.06.2021

Республиканцы призвали ввести санкции против России по химоружию

Двое республиканцев в конгрессе — член палаты представителей Майкл Маккол и сенатор Джеймс Риш — призвали президента Джо Байдена ввести вторую часть санкций... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T22:06

2021-06-16T22:06

2021-06-16T23:41

майкл маккол

джо байден

москва

сша

в мире

россия

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ВАШИНГТОН, 16 июн — РИА Новости. Двое республиканцев в конгрессе — член палаты представителей Майкл Маккол и сенатор Джеймс Риш — призвали президента Джо Байдена ввести вторую часть санкций против России по химоружию.По мнению конгрессменов, отсутствие второй части ограничений — это "односторонняя уступка, которая демонстрирует слабость".Евросоюз в начале марта впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Навального. США вслед за ЕС заявили о введении ограничений против 14 российских организаций с формулировкой "за производство биологического и химического оружия". Москва все обвинения отрицает.Второй раунд санкций по закону должен был состояться до 2 июня, если обвиненная страна не примет мер по устранению причин введения ограничений. Тем не менее второго раунда не последовало.

https://ria.ru/20210616/sanktsii-1737304050.html

москва

сша

россия

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майкл маккол, джо байден, москва, сша, в мире, россия