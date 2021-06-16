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Республиканцы призвали ввести санкции против России по химоружию
Республиканцы призвали ввести санкции против России по химоружию - РИА Новости, 16.06.2021
Республиканцы призвали ввести санкции против России по химоружию
Двое республиканцев в конгрессе — член палаты представителей Майкл Маккол и сенатор Джеймс Риш — призвали президента Джо Байдена ввести вторую часть санкций... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T22:06
2021-06-16T22:06
2021-06-16T23:41
майкл маккол
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ВАШИНГТОН, 16 июн — РИА Новости. Двое республиканцев в конгрессе — член палаты представителей Майкл Маккол и сенатор Джеймс Риш — призвали президента Джо Байдена ввести вторую часть санкций против России по химоружию.По мнению конгрессменов, отсутствие второй части ограничений — это "односторонняя уступка, которая демонстрирует слабость".Евросоюз в начале марта впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Навального. США вслед за ЕС заявили о введении ограничений против 14 российских организаций с формулировкой "за производство биологического и химического оружия". Москва все обвинения отрицает.Второй раунд санкций по закону должен был состояться до 2 июня, если обвиненная страна не примет мер по устранению причин введения ограничений. Тем не менее второго раунда не последовало.
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майкл маккол, джо байден, москва, сша, в мире, россия
Республиканцы призвали ввести санкции против России по химоружию
22:06 16.06.2021 (обновлено: 23:41 16.06.2021)
Республиканцы в конгрессе призвали Байдена ввести второй раунд санкций против РФ по химоружию