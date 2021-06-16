https://ria.ru/20210616/sanktsii-1737304050.html

Путин ответил на вопрос о санкциях

Путин ответил на вопрос о санкциях - РИА Новости, 16.06.2021

Путин ответил на вопрос о санкциях

Россия не знает внутриполитические настроения в США, но если после встречи США введут санкции, то это будет очередная упущенная возможность в отношениях, заявил РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T20:02

2021-06-16T20:02

2021-06-16T20:02

саммит путина и байдена

россия

дональд трамп

джо байден

владимир путин

женева (город)

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737243027_0:0:3113:1752_1920x0_80_0_0_9c430c3407b7016a5f9a7b28d0eeed48.jpg

ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Россия не знает внутриполитические настроения в США, но если после встречи США введут санкции, то это будет очередная упущенная возможность в отношениях, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы не знаем, каковы настроения там внутриполитические, не знаем расклад сил. То есть, мы знаем, но мы не можем до деталей понять происходящие события", - сказал Путин на пресс-конференции после окончания саммита России и США в Женеве, отвечая на вопрос, получил ли он на переговорах с президентом США Джо Байденом гарантии, что в ближайшее время санкций с американской стороны в отношении России не будет, как это произошло в 2016 году после встречи с Дональдом Трампом."Есть противники развития отношений с Россией, есть сторонники. Какие силы возобладают, мне трудно сказать. Но если после нашей встречи начнутся шаги, о которых вы вспомнили в 2016 году, это будет означать очередную упущенную возможность", - добавил он.

россия

женева (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дональд трамп, джо байден, владимир путин, женева (город), сша, в мире