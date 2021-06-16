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Путин ответил на вопрос о санкциях
Путин ответил на вопрос о санкциях - РИА Новости, 16.06.2021
Путин ответил на вопрос о санкциях
Россия не знает внутриполитические настроения в США, но если после встречи США введут санкции, то это будет очередная упущенная возможность в отношениях, заявил РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T20:02
2021-06-16T20:02
2021-06-16T20:02
саммит путина и байдена
россия
дональд трамп
джо байден
владимир путин
женева (город)
сша
в мире
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ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Россия не знает внутриполитические настроения в США, но если после встречи США введут санкции, то это будет очередная упущенная возможность в отношениях, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы не знаем, каковы настроения там внутриполитические, не знаем расклад сил. То есть, мы знаем, но мы не можем до деталей понять происходящие события", - сказал Путин на пресс-конференции после окончания саммита России и США в Женеве, отвечая на вопрос, получил ли он на переговорах с президентом США Джо Байденом гарантии, что в ближайшее время санкций с американской стороны в отношении России не будет, как это произошло в 2016 году после встречи с Дональдом Трампом."Есть противники развития отношений с Россией, есть сторонники. Какие силы возобладают, мне трудно сказать. Но если после нашей встречи начнутся шаги, о которых вы вспомнили в 2016 году, это будет означать очередную упущенную возможность", - добавил он.
россия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, дональд трамп, джо байден, владимир путин, женева (город), сша, в мире
Путин ответил на вопрос о санкциях
Путин: если США после встречи введут санкции, то это будет упущенная возможность в отношениях