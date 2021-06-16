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https://ria.ru/20210616/sanktsii-1737160848.html
WP: Байден отверг требование Госдепа ввести санкции против Nord Stream 2
WP: Байден отверг требование Госдепа ввести санкции против Nord Stream 2 - РИА Новости, 16.06.2021
WP: Байден отверг требование Госдепа ввести санкции против Nord Stream 2
Госдепартамент США настаивал на введении санкций против Nord Stream 2 AG, которая реализует "Северный поток — 2", и ее главы Маттиаса Варнига, но президент Джо... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T04:31
2021-06-16T08:54
саммит путина и байдена
россия
nord stream 2 ag
северный поток — 2
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 16 июн — РИА Новости. Госдепартамент США настаивал на введении санкций против Nord Stream 2 AG, которая реализует "Северный поток — 2", и ее главы Маттиаса Варнига, но президент Джо Байден отказался это делать. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на источники.По информации собеседников издания, госсекретарь Энтони Блинкен, его заместитель Венди Шерман и замгоссекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд выступили за ограничения, направленные на блокировку проекта, без исключения для компании-оператора газопровода и ее исполнительного директора.Байден и высокопоставленные сотрудники Совета нацбезопасности оказались против, заявив, что это может испортить отношения с Берлином. Как сообщает издание, поскольку проект завершен более чем на 90 процентов, нет смысла ставить под угрозу отношения между США и Германией.Ранее Белый дом констатировал, что помешать реализации газопровода будет сложно, поскольку он практически достроен. В середине мая Соединенные Штаты отказались от санкций против Nord Stream 2 AG, объяснив это противоречием национальным интересам, но потом ввели ограничения против российских компаний и судов, задействованных в строительстве."Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.Против активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и несколько других европейских стран. Вашингтон периодически вводит санкции. Тем не менее строительство продолжается и уже вышло на финальную стадию.В июне президент России Владимир Путин заявлял, что возведение закончится этим летом. В Москве неоднократно подчеркивали, что проект носит число экономический характер и выгоден Европе. Берлин поддерживает в этом вопросе Москву и отвергает односторонние экстерриториальные ограничения США.
https://ria.ru/20210615/proval-1737118493.html
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саммит путина и байдена, россия, nord stream 2 ag, северный поток — 2, джо байден, сша, в мире
WP: Байден отверг требование Госдепа ввести санкции против Nord Stream 2
04:31 16.06.2021 (обновлено: 08:54 16.06.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2"
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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WP: Джо Байден отказал Госдепу в требовании ввести санкции против Nord Stream 2

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ВАШИНГТОН, 16 июн — РИА Новости. Госдепартамент США настаивал на введении санкций против Nord Stream 2 AG, которая реализует "Северный поток — 2", и ее главы Маттиаса Варнига, но президент Джо Байден отказался это делать. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на источники.
По информации собеседников издания, госсекретарь Энтони Блинкен, его заместитель Венди Шерман и замгоссекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд выступили за ограничения, направленные на блокировку проекта, без исключения для компании-оператора газопровода и ее исполнительного директора.
Трубы для строительства газопровода Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
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Байден и высокопоставленные сотрудники Совета нацбезопасности оказались против, заявив, что это может испортить отношения с Берлином. Как сообщает издание, поскольку проект завершен более чем на 90 процентов, нет смысла ставить под угрозу отношения между США и Германией.
Ранее Белый дом констатировал, что помешать реализации газопровода будет сложно, поскольку он практически достроен. В середине мая Соединенные Штаты отказались от санкций против Nord Stream 2 AG, объяснив это противоречием национальным интересам, но потом ввели ограничения против российских компаний и судов, задействованных в строительстве.
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
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План Б: американцы пообещали заблокировать пуск "Северного потока — 2"
"Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и несколько других европейских стран. Вашингтон периодически вводит санкции. Тем не менее строительство продолжается и уже вышло на финальную стадию.
В июне президент России Владимир Путин заявлял, что возведение закончится этим летом. В Москве неоднократно подчеркивали, что проект носит число экономический характер и выгоден Европе. Берлин поддерживает в этом вопросе Москву и отвергает односторонние экстерриториальные ограничения США.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
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Саммит Путина и БайденаРоссияNord Stream 2 AGСеверный поток — 2Джо БайденСШАВ мире
 
 
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