https://ria.ru/20210616/sanktsii-1737160848.html

WP: Байден отверг требование Госдепа ввести санкции против Nord Stream 2

WP: Байден отверг требование Госдепа ввести санкции против Nord Stream 2 - РИА Новости, 16.06.2021

WP: Байден отверг требование Госдепа ввести санкции против Nord Stream 2

Госдепартамент США настаивал на введении санкций против Nord Stream 2 AG, которая реализует "Северный поток — 2", и ее главы Маттиаса Варнига, но президент Джо... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T04:31

2021-06-16T04:31

2021-06-16T08:54

саммит путина и байдена

россия

nord stream 2 ag

северный поток — 2

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 16 июн — РИА Новости. Госдепартамент США настаивал на введении санкций против Nord Stream 2 AG, которая реализует "Северный поток — 2", и ее главы Маттиаса Варнига, но президент Джо Байден отказался это делать. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на источники.По информации собеседников издания, госсекретарь Энтони Блинкен, его заместитель Венди Шерман и замгоссекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд выступили за ограничения, направленные на блокировку проекта, без исключения для компании-оператора газопровода и ее исполнительного директора.Байден и высокопоставленные сотрудники Совета нацбезопасности оказались против, заявив, что это может испортить отношения с Берлином. Как сообщает издание, поскольку проект завершен более чем на 90 процентов, нет смысла ставить под угрозу отношения между США и Германией.Ранее Белый дом констатировал, что помешать реализации газопровода будет сложно, поскольку он практически достроен. В середине мая Соединенные Штаты отказались от санкций против Nord Stream 2 AG, объяснив это противоречием национальным интересам, но потом ввели ограничения против российских компаний и судов, задействованных в строительстве."Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.Против активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и несколько других европейских стран. Вашингтон периодически вводит санкции. Тем не менее строительство продолжается и уже вышло на финальную стадию.В июне президент России Владимир Путин заявлял, что возведение закончится этим летом. В Москве неоднократно подчеркивали, что проект носит число экономический характер и выгоден Европе. Берлин поддерживает в этом вопросе Москву и отвергает односторонние экстерриториальные ограничения США.

https://ria.ru/20210615/proval-1737118493.html

https://ria.ru/20210614/nordstream-1736470995.html

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

саммит путина и байдена, россия, nord stream 2 ag, северный поток — 2, джо байден, сша, в мире