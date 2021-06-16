WP: Байден отверг требование Госдепа ввести санкции против Nord Stream 2
04:31 16.06.2021 (обновлено: 08:54 16.06.2021)
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2"
WP: Джо Байден отказал Госдепу в требовании ввести санкции против Nord Stream 2
ВАШИНГТОН, 16 июн — РИА Новости. Госдепартамент США настаивал на введении санкций против Nord Stream 2 AG, которая реализует "Северный поток — 2", и ее главы Маттиаса Варнига, но президент Джо Байден отказался это делать. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на источники.
По информации собеседников издания, госсекретарь Энтони Блинкен, его заместитель Венди Шерман и замгоссекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд выступили за ограничения, направленные на блокировку проекта, без исключения для компании-оператора газопровода и ее исполнительного директора.
Байден и высокопоставленные сотрудники Совета нацбезопасности оказались против, заявив, что это может испортить отношения с Берлином. Как сообщает издание, поскольку проект завершен более чем на 90 процентов, нет смысла ставить под угрозу отношения между США и Германией.
Ранее Белый дом констатировал, что помешать реализации газопровода будет сложно, поскольку он практически достроен. В середине мая Соединенные Штаты отказались от санкций против Nord Stream 2 AG, объяснив это противоречием национальным интересам, но потом ввели ограничения против российских компаний и судов, задействованных в строительстве.
"Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и несколько других европейских стран. Вашингтон периодически вводит санкции. Тем не менее строительство продолжается и уже вышло на финальную стадию.
В июне президент России Владимир Путин заявлял, что возведение закончится этим летом. В Москве неоднократно подчеркивали, что проект носит число экономический характер и выгоден Европе. Берлин поддерживает в этом вопросе Москву и отвергает односторонние экстерриториальные ограничения США.