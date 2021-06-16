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Флаги России, США и Швейцарии перед входом на виллу Ла Гранж в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920
Саммит Путина и Байдена
https://ria.ru/20210616/sammit-1737250886.html
Джабаров рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Байдена
Джабаров рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Байдена - РИА Новости, 16.06.2021
Джабаров рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Байдена
Проходящая в Женеве встреча российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена должна дать старт восстановлению российско-американских... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T16:10
2021-06-16T16:15
саммит путина и байдена
россия
владимир джабаров
совет федерации рф
джо байден
владимир путин
женева (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Проходящая в Женеве встреча российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена должна дать старт восстановлению российско-американских отношений даже в том случае, если на ней не будет достигнуто конкретных договорённостей, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным Владимир Джабаров."Даже если не будет достигнуто никаких договорённостей, ничего не будет подписано, это в любом случае будет плавным стартом наших отношений", - сказал сенатор.По его мнению, саммит в Женеве даёт надежду на улучшение отношений России и США."Этого хотим не только мы, этого жаждут и американцы. Я уверен, что наш президент сумеет грамотно изложить свою позицию и показать, что Россия готова к этому улучшению, готова искать компромиссы, но только при условии уважения наших интересов", - заявил Джабаров.
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россия, владимир джабаров, совет федерации рф, джо байден, владимир путин, женева (город), сша, в мире
Джабаров рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Байдена
16:10 16.06.2021 (обновлено: 16:15 16.06.2021)
 
© REUTERS / Saul Loeb/PoolПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи на вилле Ла Гранж в Женеве
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи на вилле Ла Гранж в Женеве - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© REUTERS / Saul Loeb/Pool

Джабаров заявил, что встреча Путина и Байдена должна дать старт восстановлению отношений

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Проходящая в Женеве встреча российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена должна дать старт восстановлению российско-американских отношений даже в том случае, если на ней не будет достигнуто конкретных договорённостей, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным Владимир Джабаров.
"Даже если не будет достигнуто никаких договорённостей, ничего не будет подписано, это в любом случае будет плавным стартом наших отношений", - сказал сенатор.
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По его мнению, саммит в Женеве даёт надежду на улучшение отношений России и США.
"Этого хотим не только мы, этого жаждут и американцы. Я уверен, что наш президент сумеет грамотно изложить свою позицию и показать, что Россия готова к этому улучшению, готова искать компромиссы, но только при условии уважения наших интересов", - заявил Джабаров.
 
Саммит Путина и БайденаРоссияВладимир ДжабаровСовет Федерации РФДжо БайденВладимир ПутинЖенева (город)СШАВ мире
 
 
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