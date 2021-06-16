https://ria.ru/20210616/sammit-1737250886.html

Джабаров рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Байдена

Джабаров рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Байдена - РИА Новости, 16.06.2021

Джабаров рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Байдена

Проходящая в Женеве встреча российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена должна дать старт восстановлению российско-американских... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T16:10

2021-06-16T16:10

2021-06-16T16:15

саммит путина и байдена

россия

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женева (город)

сша

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Проходящая в Женеве встреча российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена должна дать старт восстановлению российско-американских отношений даже в том случае, если на ней не будет достигнуто конкретных договорённостей, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным Владимир Джабаров."Даже если не будет достигнуто никаких договорённостей, ничего не будет подписано, это в любом случае будет плавным стартом наших отношений", - сказал сенатор.По его мнению, саммит в Женеве даёт надежду на улучшение отношений России и США."Этого хотим не только мы, этого жаждут и американцы. Я уверен, что наш президент сумеет грамотно изложить свою позицию и показать, что Россия готова к этому улучшению, готова искать компромиссы, но только при условии уважения наших интересов", - заявил Джабаров.

https://ria.ru/20210616/makfol-1737248335.html

россия

женева (город)

сша

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россия, владимир джабаров, совет федерации рф, джо байден, владимир путин, женева (город), сша, в мире