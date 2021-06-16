https://ria.ru/20210616/sammit-1737221595.html

Путин переговорил с президентом Швейцарии перед встречей с Байденом

Путин переговорил с президентом Швейцарии перед встречей с Байденом - РИА Новости, 16.06.2021

Путин переговорил с президентом Швейцарии перед встречей с Байденом

Президент России Владимир Путин поприветствовал главу Швейцарии Ги Пармелена рукопожатием и переговорил с ним на ногах после приезда на виллу Ла Гранж. РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T14:11

2021-06-16T14:11

2021-06-16T15:05

россия

энтони блинкен

анатолий антонов

дмитрий козак

сша

саммит путина и байдена

владимир путин

швейцария

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737225205_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4c93b98254872690df76d187f52cc0f2.jpg

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал главу Швейцарии Ги Пармелена рукопожатием и переговорил с ним на ногах после приезда на виллу Ла Гранж.Российский лидер прибыл на место переговоров первым. После того, как он вышел из машины, у крыльца перед главным входом его встретил швейцарский коллега.После небольшого общения главы государств прошли на крыльцо ближе ко входу — там стоят флаги двух стран. Путин и Пармелен сделали совместное фото, а затем зашли внутрь здания, где и пройдет саммит.В ожидании Байдена они пообщались и внутри виллы. По данным фотокорреспондента РИА Новости, лидеры России и Швейцарии разместились в креслах и о чем-то говорили.Российско-американские переговоры будут состоять из трех частей: узкой и двух расширенных с кофе-брейками. Первая предполагает участие главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря Энтони Блинкена, а также переводчиков.В российскую делегацию также вошли помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, посол России в США Анатолий Антонов, начальник Генштаба Валерий Герасимов и замглавы МИД Сергей Рябков. Также приглашены замглавы администрации президента Дмитрий Козак и спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев.Совместной пресс-конференции не ожидается, каждый глава государства после переговоров отдельно выступит перед журналистами.

https://ria.ru/20210615/dokumenty-1737140256.html

россия

сша

швейцария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, энтони блинкен, анатолий антонов, дмитрий козак, сша, владимир путин, швейцария, в мире