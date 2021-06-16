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Флаги России, США и Швейцарии перед входом на виллу Ла Гранж в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920
Саммит Путина и Байдена
https://ria.ru/20210616/sammit-1737221595.html
Путин переговорил с президентом Швейцарии перед встречей с Байденом
Путин переговорил с президентом Швейцарии перед встречей с Байденом - РИА Новости, 16.06.2021
Путин переговорил с президентом Швейцарии перед встречей с Байденом
Президент России Владимир Путин поприветствовал главу Швейцарии Ги Пармелена рукопожатием и переговорил с ним на ногах после приезда на виллу Ла Гранж. РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T14:11
2021-06-16T15:05
россия
энтони блинкен
анатолий антонов
дмитрий козак
сша
саммит путина и байдена
владимир путин
швейцария
в мире
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал главу Швейцарии Ги Пармелена рукопожатием и переговорил с ним на ногах после приезда на виллу Ла Гранж.Российский лидер прибыл на место переговоров первым. После того, как он вышел из машины, у крыльца перед главным входом его встретил швейцарский коллега.После небольшого общения главы государств прошли на крыльцо ближе ко входу — там стоят флаги двух стран. Путин и Пармелен сделали совместное фото, а затем зашли внутрь здания, где и пройдет саммит.В ожидании Байдена они пообщались и внутри виллы. По данным фотокорреспондента РИА Новости, лидеры России и Швейцарии разместились в креслах и о чем-то говорили.Российско-американские переговоры будут состоять из трех частей: узкой и двух расширенных с кофе-брейками. Первая предполагает участие главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря Энтони Блинкена, а также переводчиков.В российскую делегацию также вошли помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, посол России в США Анатолий Антонов, начальник Генштаба Валерий Герасимов и замглавы МИД Сергей Рябков. Также приглашены замглавы администрации президента Дмитрий Козак и спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев.Совместной пресс-конференции не ожидается, каждый глава государства после переговоров отдельно выступит перед журналистами.
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россия, энтони блинкен, анатолий антонов, дмитрий козак, сша, владимир путин, швейцария, в мире
Путин переговорил с президентом Швейцарии перед встречей с Байденом
14:11 16.06.2021 (обновлено: 15:05 16.06.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Швейцарской Конфедерации Ги Пармелен во время встречи на вилле Ла Гранж в Женеве
Президент РФ Владимир Путин и президент Швейцарской Конфедерации Ги Пармелен во время встречи на вилле Ла Гранж в Женеве - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Путин поздоровался с президентом Швейцарии и переговорил с ним после приезда на виллу Ла Гранж

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал главу Швейцарии Ги Пармелена рукопожатием и переговорил с ним на ногах после приезда на виллу Ла Гранж.
Российский лидер прибыл на место переговоров первым. После того, как он вышел из машины, у крыльца перед главным входом его встретил швейцарский коллега.
После небольшого общения главы государств прошли на крыльцо ближе ко входу — там стоят флаги двух стран. Путин и Пармелен сделали совместное фото, а затем зашли внутрь здания, где и пройдет саммит.
В ожидании Байдена они пообщались и внутри виллы. По данным фотокорреспондента РИА Новости, лидеры России и Швейцарии разместились в креслах и о чем-то говорили.
Российско-американские переговоры будут состоять из трех частей: узкой и двух расширенных с кофе-брейками. Первая предполагает участие главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря Энтони Блинкена, а также переводчиков.
В российскую делегацию также вошли помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, посол России в США Анатолий Антонов, начальник Генштаба Валерий Герасимов и замглавы МИД Сергей Рябков. Также приглашены замглавы администрации президента Дмитрий Козак и спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев.
Совместной пресс-конференции не ожидается, каждый глава государства после переговоров отдельно выступит перед журналистами.
Флаги России, США и Швейцарии перед входом на виллу Ла Гранж в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
15 июня, 20:57Саммит Путина и Байдена
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Саммит Путина и БайденаРоссияЭнтони БлинкенАнатолий АнтоновДмитрий КозакСШАВладимир ПутинШвейцарияВ мире
 
 
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