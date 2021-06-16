https://ria.ru/20210616/sammit-1737221595.html
Путин переговорил с президентом Швейцарии перед встречей с Байденом
Путин переговорил с президентом Швейцарии перед встречей с Байденом - РИА Новости, 16.06.2021
Путин переговорил с президентом Швейцарии перед встречей с Байденом
Президент России Владимир Путин поприветствовал главу Швейцарии Ги Пармелена рукопожатием и переговорил с ним на ногах после приезда на виллу Ла Гранж. РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T14:11
2021-06-16T14:11
2021-06-16T15:05
россия
энтони блинкен
анатолий антонов
дмитрий козак
сша
саммит путина и байдена
владимир путин
швейцария
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737225205_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4c93b98254872690df76d187f52cc0f2.jpg
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал главу Швейцарии Ги Пармелена рукопожатием и переговорил с ним на ногах после приезда на виллу Ла Гранж.Российский лидер прибыл на место переговоров первым. После того, как он вышел из машины, у крыльца перед главным входом его встретил швейцарский коллега.После небольшого общения главы государств прошли на крыльцо ближе ко входу — там стоят флаги двух стран. Путин и Пармелен сделали совместное фото, а затем зашли внутрь здания, где и пройдет саммит.В ожидании Байдена они пообщались и внутри виллы. По данным фотокорреспондента РИА Новости, лидеры России и Швейцарии разместились в креслах и о чем-то говорили.Российско-американские переговоры будут состоять из трех частей: узкой и двух расширенных с кофе-брейками. Первая предполагает участие главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря Энтони Блинкена, а также переводчиков.В российскую делегацию также вошли помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, посол России в США Анатолий Антонов, начальник Генштаба Валерий Герасимов и замглавы МИД Сергей Рябков. Также приглашены замглавы администрации президента Дмитрий Козак и спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев.Совместной пресс-конференции не ожидается, каждый глава государства после переговоров отдельно выступит перед журналистами.
https://ria.ru/20210615/dokumenty-1737140256.html
россия
сша
швейцария
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737225205_286:0:3017:2048_1920x0_80_0_0_13639e136ebc6f160db67e9c1fb2021b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, энтони блинкен, анатолий антонов, дмитрий козак, сша, владимир путин, швейцария, в мире
Путин переговорил с президентом Швейцарии перед встречей с Байденом
14:11 16.06.2021 (обновлено: 15:05 16.06.2021)
Путин поздоровался с президентом Швейцарии и переговорил с ним после приезда на виллу Ла Гранж