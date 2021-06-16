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Путин вылетел в Женеву на встречу с Байденом

Путин вылетел в Женеву на встречу с Байденом - РИА Новости, 16.06.2021

Путин вылетел в Женеву на встречу с Байденом

Президент Владимир Путин вылетел в Женеву на встречу с американским коллегой Джо Байденом, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T12:48

2021-06-16T12:48

2021-06-16T13:16

саммит путина и байдена

дмитрий песков

владимир путин

женева (город)

в мире

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент Владимир Путин вылетел в Женеву на встречу с американским коллегой Джо Байденом, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Путин летит, прилет вовремя", — сказал Песков РИА Новости.Примерное время прибытия в аэропорт Женевы около 13.30 по московскому времени. В 14.00 на вилле в Женеве фотографирование с президентами США и Швейцарии, а затем Путин и Байден удалятся на переговоры.

https://ria.ru/20210616/diplomatiya-1737157525.html

женева (город)

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дмитрий песков, владимир путин, женева (город), в мире