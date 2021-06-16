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Флаги России, США и Швейцарии перед входом на виллу Ла Гранж в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920
Саммит Путина и Байдена
https://ria.ru/20210616/sammit-1737204172.html
Путин вылетел в Женеву на встречу с Байденом
Путин вылетел в Женеву на встречу с Байденом - РИА Новости, 16.06.2021
Путин вылетел в Женеву на встречу с Байденом
Президент Владимир Путин вылетел в Женеву на встречу с американским коллегой Джо Байденом, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T12:48
2021-06-16T13:16
саммит путина и байдена
дмитрий песков
владимир путин
женева (город)
в мире
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент Владимир Путин вылетел в Женеву на встречу с американским коллегой Джо Байденом, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Путин летит, прилет вовремя", — сказал Песков РИА Новости.Примерное время прибытия в аэропорт Женевы около 13.30 по московскому времени. В 14.00 на вилле в Женеве фотографирование с президентами США и Швейцарии, а затем Путин и Байден удалятся на переговоры.
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дмитрий песков, владимир путин, женева (город), в мире
Путин вылетел в Женеву на встречу с Байденом
12:48 16.06.2021 (обновлено: 13:16 16.06.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкФлаги России и США на мосту Монблан в Женеве
Флаги России и США на мосту Монблан в Женеве - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Песков заявил, что Путин вылетел в Женеву на встречу с Байденом

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент Владимир Путин вылетел в Женеву на встречу с американским коллегой Джо Байденом, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Путин летит, прилет вовремя", — сказал Песков РИА Новости.
Примерное время прибытия в аэропорт Женевы около 13.30 по московскому времени. В 14.00 на вилле в Женеве фотографирование с президентами США и Швейцарии, а затем Путин и Байден удалятся на переговоры.
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
Вчера, 02:06Саммит Путина и Байдена
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Саммит Путина и БайденаДмитрий ПесковВладимир ПутинЖенева (город)В мире
 
 
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