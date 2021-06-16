https://ria.ru/20210616/sammit-1737170587.html

В Кремле рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Байдена

В Кремле рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Байдена - РИА Новости, 16.06.2021

В Кремле рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Байдена

России и США предстоит "разобрать завалы", заявили в Кремле перед встречей Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T09:17

2021-06-16T09:17

2021-06-16T13:39

саммит путина и байдена

россия

джо байден

владимир путин

швейцария

сша

в мире

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. России и США предстоит "разобрать завалы", заявили в Кремле перед встречей Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве.Он напомнил, что время общения Путина и Байдена никто не ограничивает, а также отметил, что уплотнить повестку в заявленные накануне пять часов очень трудно. Также по-прежнему не ясно, будут ли лидеры говорить с глазу на глаз.Атмосферу перед саммитом в Кремле оценивают как противоречивую. С одной стороны, заявления со стороны США о необходимости сдерживания России не облегчают ситуацию. С другой — есть и позитивная риторика, и "это будет учитываться в ходе переговоров"."Путин всегда четок в изложении "красных линий" для России, тем более в таком нелегком разговоре, который будет сегодня с Байденом", — заключил Песков.Сегодня на вилле Ла Гранж в Женеве пройдет первый саммит Путина и Байдена. Он начнется в 14:00 мск и будет состоять из трех частей: узкой и двух расширенных с кофе-брейками. Первая предполагает участие главы МИД Сергея Лаврова и госсекретаря Энтони Блинкена, а также переводчиков. Помимо Лаврова, в российскую делегацию вошли помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, посол России в США Анатолий Антонов, начальник Генштаба Валерий Герасимов и замглавы МИД Сергей Рябков. Также приглашены замглавы администрации президента Дмитрий Козак и спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев. Повестка: стратегическая стабильность, пандемия, борьба с киберпреступностью, сотрудничество в экономике, климат, Арктика и региональные конфликты — Украина, Сирия, Ливия, Афганистан и Карабах. Кроме того, будут обсуждаться нерешенные вопросы двусторонних отношений, задержания россиян в третьих странах, работа посольств.Совместной пресс-конференции не ожидается, каждый президент после переговоров отдельно выступит перед журналистами.

https://ria.ru/20210614/summit-1736677536.html

https://ria.ru/20210616/summit-1737107324.html

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швейцария

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, джо байден, владимир путин, швейцария, сша, в мире