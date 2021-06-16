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В Кремле рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Байдена
В Кремле рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Байдена - РИА Новости, 16.06.2021
В Кремле рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Байдена
России и США предстоит "разобрать завалы", заявили в Кремле перед встречей Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T09:17
2021-06-16T09:17
2021-06-16T13:39
саммит путина и байдена
россия
джо байден
владимир путин
швейцария
сша
в мире
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. России и США предстоит "разобрать завалы", заявили в Кремле перед встречей Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве.Он напомнил, что время общения Путина и Байдена никто не ограничивает, а также отметил, что уплотнить повестку в заявленные накануне пять часов очень трудно. Также по-прежнему не ясно, будут ли лидеры говорить с глазу на глаз.Атмосферу перед саммитом в Кремле оценивают как противоречивую. С одной стороны, заявления со стороны США о необходимости сдерживания России не облегчают ситуацию. С другой — есть и позитивная риторика, и "это будет учитываться в ходе переговоров"."Путин всегда четок в изложении "красных линий" для России, тем более в таком нелегком разговоре, который будет сегодня с Байденом", — заключил Песков.Сегодня на вилле Ла Гранж в Женеве пройдет первый саммит Путина и Байдена. Он начнется в 14:00 мск и будет состоять из трех частей: узкой и двух расширенных с кофе-брейками. Первая предполагает участие главы МИД Сергея Лаврова и госсекретаря Энтони Блинкена, а также переводчиков. Помимо Лаврова, в российскую делегацию вошли помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, посол России в США Анатолий Антонов, начальник Генштаба Валерий Герасимов и замглавы МИД Сергей Рябков. Также приглашены замглавы администрации президента Дмитрий Козак и спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев. Повестка: стратегическая стабильность, пандемия, борьба с киберпреступностью, сотрудничество в экономике, климат, Арктика и региональные конфликты — Украина, Сирия, Ливия, Афганистан и Карабах. Кроме того, будут обсуждаться нерешенные вопросы двусторонних отношений, задержания россиян в третьих странах, работа посольств.Совместной пресс-конференции не ожидается, каждый президент после переговоров отдельно выступит перед журналистами.
https://ria.ru/20210614/summit-1736677536.html
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россия, джо байден, владимир путин, швейцария, сша, в мире
В Кремле рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Байдена
09:17 16.06.2021 (обновлено: 13:39 16.06.2021)
В Кремле рассказали о позитивной риторике перед встречей Путина и Байдена
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. России
и США
предстоит "разобрать завалы", заявили в Кремле перед встречей Владимира Путина
и Джо Байдена
в Женеве
.
"Многие вопросы нужно проговаривать, чтобы перезапустить рабочие процессы. <...> Чтобы разобраться, насколько сильны противоречия <...>, нужно сесть за стол переговоров, это сегодня и произойдет", — добавил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он напомнил, что время общения Путина и Байдена никто не ограничивает, а также отметил, что уплотнить повестку в заявленные накануне пять часов очень трудно. Также по-прежнему не ясно, будут ли лидеры говорить с глазу на глаз.
Атмосферу перед саммитом в Кремле оценивают как противоречивую. С одной стороны, заявления со стороны США о необходимости сдерживания России не облегчают ситуацию. С другой — есть и позитивная риторика, и "это будет учитываться в ходе переговоров".
"Путин всегда четок в изложении "красных линий" для России, тем более в таком нелегком разговоре, который будет сегодня с Байденом", — заключил Песков.
Сегодня на вилле Ла Гранж в Женеве пройдет первый саммит Путина и Байдена. Он начнется в 14:00 мск и будет состоять из трех частей: узкой и двух расширенных с кофе-брейками. Первая предполагает участие главы МИД Сергея Лаврова и госсекретаря Энтони Блинкена
, а также переводчиков.
Помимо Лаврова, в российскую делегацию вошли помощник президента Юрий Ушаков
, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
, посол России
в США Анатолий Антонов
, начальник Генштаба Валерий Герасимов
и замглавы МИД Сергей Рябков
. Также приглашены замглавы администрации президента Дмитрий Козак
и спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев
.
Повестка: стратегическая стабильность, пандемия, борьба с киберпреступностью, сотрудничество в экономике, климат, Арктика и региональные конфликты — Украина, Сирия, Ливия, Афганистан и Карабах. Кроме того, будут обсуждаться нерешенные вопросы двусторонних отношений, задержания россиян в третьих странах, работа посольств.
Совместной пресс-конференции не ожидается, каждый президент после переговоров отдельно выступит перед журналистами.