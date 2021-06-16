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Флаги России, США и Швейцарии перед входом на виллу Ла Гранж в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920
Саммит Путина и Байдена
https://ria.ru/20210616/rt-1737297380.html
RT выполняет все требования американского регулятора, заявил Путин
RT выполняет все требования американского регулятора, заявил Путин - РИА Новости, 16.06.2021
RT выполняет все требования американского регулятора, заявил Путин
Телеканал RT выполняет все требования регулятора США, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T19:31
2021-06-16T19:58
саммит путина и байдена
россия
телеканал rt
владимир путин
в мире
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ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Телеканал RT выполняет все требования регулятора США, заявил президент РФ Владимир Путин."Russia Today выполняет все требования американского регулятора и закона, соответствующим образом там регистрируется и так далее и так далее. Хотя им создают достаточно много проблем с наймом персонала, с финансовыми проводками и так далее. У нас таких проблем нет", - сообщил Путин на пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Джо Байденом в Женеве."Мы объяснились на этот счет", - добавил российский лидер.
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россия, телеканал rt, владимир путин, в мире
RT выполняет все требования американского регулятора, заявил Путин
19:31 16.06.2021 (обновлено: 19:58 16.06.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛоготип телеканала RT (Russia Today)
Логотип телеканала RT (Russia Today) - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Путин и Байден обсудили работу RT

Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Телеканал RT выполняет все требования регулятора США, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Russia Today выполняет все требования американского регулятора и закона, соответствующим образом там регистрируется и так далее и так далее. Хотя им создают достаточно много проблем с наймом персонала, с финансовыми проводками и так далее. У нас таких проблем нет", - сообщил Путин на пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Джо Байденом в Женеве.
"Мы объяснились на этот счет", - добавил российский лидер.
Стенд телеканала RT - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
10 июня, 14:28
RT поборется за победу в финале New York Festivals в 23 номинациях
 
Саммит Путина и БайденаРоссияТелеканал RTВладимир ПутинВ мире
 
 
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