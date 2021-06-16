https://ria.ru/20210616/rt-1737297380.html

RT выполняет все требования американского регулятора, заявил Путин

RT выполняет все требования американского регулятора, заявил Путин - РИА Новости, 16.06.2021

RT выполняет все требования американского регулятора, заявил Путин

Телеканал RT выполняет все требования регулятора США, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T19:31

2021-06-16T19:31

2021-06-16T19:58

саммит путина и байдена

россия

телеканал rt

владимир путин

в мире

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ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Телеканал RT выполняет все требования регулятора США, заявил президент РФ Владимир Путин."Russia Today выполняет все требования американского регулятора и закона, соответствующим образом там регистрируется и так далее и так далее. Хотя им создают достаточно много проблем с наймом персонала, с финансовыми проводками и так далее. У нас таких проблем нет", - сообщил Путин на пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Джо Байденом в Женеве."Мы объяснились на этот счет", - добавил российский лидер.

https://ria.ru/20210610/festivals-1736461275.html

россия

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2021

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россия, телеканал rt, владимир путин, в мире