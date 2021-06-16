https://ria.ru/20210616/roskosmos-1737183877.html
В "Роскосмосе" не исключили участия коммерческих компаний в освоении Луны
В "Роскосмосе" не исключили участия коммерческих компаний в освоении Луны - РИА Новости, 16.06.2021
В "Роскосмосе" не исключили участия коммерческих компаний в освоении Луны
Советник гендиректора "Роскосмоса" Сергей Крикалев не исключил участия коммерческих компаний в программе освоения Луны. РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T10:52
2021-06-16T10:52
2021-06-16T10:52
луна
сергей крикалев
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роскосмос
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Советник гендиректора "Роскосмоса" Сергей Крикалев не исключил участия коммерческих компаний в программе освоения Луны."После оценки всех рисков, с учетом развития рынка, возможно, придут коммерческие компании и, возможно, будут даже бороться за рынок [полетов на Луну и участия в ее освоении]", - сказал Крикалев в среду на конференции GLEX.Основной сложностью при освоении Луны он назвал создание техники, которая была бы достаточно надежной, чтобы обеспечить безопасность человека там.В то же время при отправке на Луну роботов критически важные системы не понадобится резервировать столько же раз, сколько при пилотируемых полетах, отметил Крикалев, сам шесть раз бывавший на орбите.
https://ria.ru/20210613/kosmos-1736853787.html
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луна, сергей крикалев, космос - риа наука, роскосмос
В "Роскосмосе" не исключили участия коммерческих компаний в освоении Луны
Советник гендиректора "Роскосмоса" не исключил участия коммерческих компаний в освоении Луны.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости.
Советник гендиректора "Роскосмоса
" Сергей Крикалев не исключил участия коммерческих компаний в программе освоения Луны
.
"После оценки всех рисков, с учетом развития рынка, возможно, придут коммерческие компании и, возможно, будут даже бороться за рынок [полетов на Луну и участия в ее освоении]", - сказал Крикалев в среду на конференции GLEX.
Основной сложностью при освоении Луны он назвал создание техники, которая была бы достаточно надежной, чтобы обеспечить безопасность человека там.
В то же время при отправке на Луну роботов критически важные системы не понадобится резервировать столько же раз, сколько при пилотируемых полетах, отметил Крикалев, сам шесть раз бывавший на орбите.