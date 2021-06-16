Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210616/rosgvardeets-1737235255.html
В Томске мужчина ранил росгвардейца
В Томске мужчина ранил росгвардейца - РИА Новости, 16.06.2021
В Томске мужчина ранил росгвардейца
Росгвардеец получил ранения в Томске при нападении вооруженного мужчины, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сибирского округа ведомства. РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T14:58
2021-06-16T16:01
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
томск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1602930649_0:15:3152:1787_1920x0_80_0_0_5ac7f1636569e57723dad4ee99068c1e.jpg
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Росгвардеец получил ранения в Томске при нападении вооруженного мужчины, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сибирского округа ведомства.Инцидент произошел накануне.На пульт вневедомственной охраны поступил сигнал из одной из городских квартир, на место выехали бойцы Росгвардии. Дверь им, однако, никто не открыл. Они пригласили дочь хозяйки квартиры, но и она не смогла отпереть жилище ключом.Спустя некоторое время из квартиры выбежал мужчина, и начал угрожать присутствующим. Он выстрелил в сторону силовиков, полоснул гражданского ножом и нанес резаную рану щеки одному из сотрудников Росгвардии.В этот момент нападавший двинулся в сторону второго сотрудника вневедомственной охраны – тот сделал один выстрел в воздух, но мужчина не отреагировал. Тогда он трижды выстрелил ему в ноги. Только после этого преступника задержали.Пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте. Выяснилось, что злоумышленник, применил аэрозольный пистолет. Сейчас он передан полиции, о его мотивах ничего не сообщается.Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК — применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.
https://ria.ru/20210228/napadenie-1599352414.html
https://ria.ru/20210407/taksist-1727223543.html
россия
томск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1602930649_54:0:2785:2048_1920x0_80_0_0_8b60572a8d23895b86ef4a89b811f7bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), томск, происшествия
В Томске мужчина ранил росгвардейца
14:58 16.06.2021 (обновлено: 16:01 16.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник Росгвардии
Сотрудник Росгвардии - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк

В Томске росгвардеец ранен после нападения мужчины с оружием, злоумышленника задержали

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Росгвардеец получил ранения в Томске при нападении вооруженного мужчины, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сибирского округа ведомства.
Инцидент произошел накануне.
Росгвардия - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
28 февраля, 21:41
В Карачаево-Черкесии задержали выстрелившего в росгвардейца мужчину
На пульт вневедомственной охраны поступил сигнал из одной из городских квартир, на место выехали бойцы Росгвардии. Дверь им, однако, никто не открыл. Они пригласили дочь хозяйки квартиры, но и она не смогла отпереть жилище ключом.
Спустя некоторое время из квартиры выбежал мужчина, и начал угрожать присутствующим. Он выстрелил в сторону силовиков, полоснул гражданского ножом и нанес резаную рану щеки одному из сотрудников Росгвардии.
В этот момент нападавший двинулся в сторону второго сотрудника вневедомственной охраны – тот сделал один выстрел в воздух, но мужчина не отреагировал. Тогда он трижды выстрелил ему в ноги. Только после этого преступника задержали.
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
7 апреля, 16:18
Таксист, бросивший ограждение в росгвардейца, получил два года колонии
Пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте. Выяснилось, что злоумышленник, применил аэрозольный пистолет. Сейчас он передан полиции, о его мотивах ничего не сообщается.
Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК — применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.
 
РоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ТомскПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:23В ОП предложили повысить стипендии студентам до прожиточного минимума
09:23Житель Кемерово выкинул двух собак с пятого этажа
09:20Французы сравнили, как Путин и Байден держались во время саммита
09:19Эксперт объяснил, почему Байден отказался от жесткого подхода к России
09:15Экс-глава СНБ Армении обвинил команду Пашиняна в антироссийской политике
09:13Кузнецова призвала запретить педофилам под надзором доступ в интернет
09:08В Керчи выпало полторы месячной нормы осадков
09:08Отец Сапеги попросил Лукашенко помиловать дочь
09:00Ученые создали сверхэкономичный материал для очистки подземных вод
08:50Эксперт рассказал, чьи интересы представлял Байден на встрече с Путиным
08:40На сайтах крупнейших американских авиакомпаний произошел сбой
08:35Суд в Новосибирске отправил под домашний арест инженера АЗС после пожара
08:35Власти Японии прокомментировали саммит Путина и Байдена
08:28Учения ВМФ России пройдут у берегов Сахалина
08:20В Екатеринбурге столкнулись два автобуса
08:20Силовики возобновили обстрелы после двух недель тишины, заявили в ЛНР
08:14В Калининградской области ужесточили ограничения по COVID-19
08:02Гонконг внес "Спутник V" в список признаваемых вакцин
07:56Синоптики ожидают в Москве облачную погоду и до плюс 26 градусов
07:50Проценко ответил на опасения россиян о бесплодии после вакцинации
Лента новостейМолния