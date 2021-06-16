https://ria.ru/20210616/rosgvardeets-1737235255.html

В Томске мужчина ранил росгвардейца

В Томске мужчина ранил росгвардейца - РИА Новости, 16.06.2021

В Томске мужчина ранил росгвардейца

Росгвардеец получил ранения в Томске при нападении вооруженного мужчины, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сибирского округа ведомства. РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T14:58

2021-06-16T14:58

2021-06-16T16:01

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

томск

происшествия

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Росгвардеец получил ранения в Томске при нападении вооруженного мужчины, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сибирского округа ведомства.Инцидент произошел накануне.На пульт вневедомственной охраны поступил сигнал из одной из городских квартир, на место выехали бойцы Росгвардии. Дверь им, однако, никто не открыл. Они пригласили дочь хозяйки квартиры, но и она не смогла отпереть жилище ключом.Спустя некоторое время из квартиры выбежал мужчина, и начал угрожать присутствующим. Он выстрелил в сторону силовиков, полоснул гражданского ножом и нанес резаную рану щеки одному из сотрудников Росгвардии.В этот момент нападавший двинулся в сторону второго сотрудника вневедомственной охраны – тот сделал один выстрел в воздух, но мужчина не отреагировал. Тогда он трижды выстрелил ему в ноги. Только после этого преступника задержали.Пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте. Выяснилось, что злоумышленник, применил аэрозольный пистолет. Сейчас он передан полиции, о его мотивах ничего не сообщается.Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК — применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

https://ria.ru/20210228/napadenie-1599352414.html

https://ria.ru/20210407/taksist-1727223543.html

россия

томск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), томск, происшествия