https://ria.ru/20210616/rassledovanie-1737269287.html

Госдума приняла закон о праве СК на предварительное расследование

Госдума приняла закон о праве СК на предварительное расследование - РИА Новости, 16.06.2021

Госдума приняла закон о праве СК на предварительное расследование

Госдума на заседании в среду приняла закон, предоставляющий следователям СК право в отдельных случаях проводить предварительное расследование преступлений... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T17:30

2021-06-16T17:30

2021-06-16T17:30

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следственный комитет россии (ск рф)

госдума рф

общество

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Госдума на заседании в среду приняла закон, предоставляющий следователям СК право в отдельных случаях проводить предварительное расследование преступлений небольшой и средней тяжести, совершенных в отношении несовершеннолетних.С 1 января 2012 года к подследственности следователей СК РФ отнесены все тяжкие и особо тяжкие преступления, совершаемые в отношении несовершеннолетних. В ходе расследования таких преступлений следователями достаточно часто выявляются иные преступления небольшой и средней тяжести, которые подследственны им только по решению прокурора."Предлагается предоставить следователям Следственного комитета Российской Федерации право производства предварительного расследования уголовных дел о преступлениях, предусмотренных статьями 125, 151 и 156 УК, в случае их выявления в ходе расследования тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних", - говорится в пояснительной записке.Уточняется, что речь идет о преступлениях, предусмотренных статьями 125 (оставление в опасности), 151 (вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий), 156 (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) УК РФ.К подследственности следователей закон также относит дела о преступлениях, предусмотренных статьей 150 УК (Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления), в случае выявления ими в ходе расследования уголовных дел, переданных прокурором.По мнению депутатов, принятие закона позволит усилить защиту несовершеннолетних потерпевших, особенно в случаях совершения общественно опасных деяний лицами, обязанными заботиться о них, воспитывать, осуществлять надзор, а также предотвратит дальнейшее травмирование личности потерпевшего.

https://ria.ru/20210616/zakon-1737187445.html

https://ria.ru/20200527/1572046212.html

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россия, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, общество