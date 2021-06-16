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"Начинается расправа": Тимошенко обратилась к украинцам
"Начинается расправа": Тимошенко обратилась к украинцам - РИА Новости, 16.06.2021
"Начинается расправа": Тимошенко обратилась к украинцам
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в ходе выступления в Верховной раде заявила о начале "расправы" над Украиной. Соответствующее видео опубликовано на... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T06:07
2021-06-16T06:07
дмитрий разумков
верховная рада украины
мвф
владимир зеленский
юлия тимошенко
украина
в мире
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в ходе выступления в Верховной раде заявила о начале "расправы" над Украиной. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале RadaTVchannel."Сейчас хочу обратиться к украинцам. С первого июля у нас наступает трагическое время, когда президент, его команда, приняли решение распродать землю", - сказала парламентарий.Она отметила, что власти также разрешили иностранным банкам владеть украинскими сельскохозяйственными землями, без согласований снимать верхние слои чернозема, при этом у крестьян якобы "начнут забирать землю"."Начинается расправа с крестьянством, расправа с Украиной", - заявила Тимошенко. Политик также напомнила, что президент Владимир Зеленский обещал принимать такие важные решения только после волеизъявления граждан, однако сбор инициативной группы по проведению "земельного референдума" был сорван."Людей превратили в рабов, и продолжают пользоваться украинскими благами без ведома украинцев", - добавила лидер "Батькивщины", пообещав бороться с принятием данного закона.Ранее Тимошенко заявила, что вместе со своей партией намерена оспорить решение Центральной избирательной комиссии Украины об отказе в регистрации инициативной группы по "земельному" референдуму.В конце марта парламент Украины принял закон, который отменяет с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Согласно закону, первые два года землю смогут покупать только физические лица - граждане Украины, но не более 100 гектаров в одни руки. С 2024 года землю смогут покупать, как и предполагалось базовой моделью, украинские юридические лица не более 10 тысяч гектаров в одни руки. Изначально этот закон предполагал, что иностранцы купить землю на Украине не смогут до проведения всеукраинского референдума. Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков в январе заявил, что такой референдум может пройти на Украине в 2022 году, "если на то будет воля народа". В конце апреля Верховная рада во втором чтении приняла законопроект, который исключает некоторые нормы из Земельного кодекса и расширяет возможности для иностранных граждан на покупку земель на Украине. В частности, отменяется норма, обязующая проводить согласование сделок с кабмином.Принятие этого закона являлось одним из ключевых требований МВФ для предоставления новой кредитной программы Украине.
https://ria.ru/20210504/potentsial-1731048084.html
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дмитрий разумков, верховная рада украины, мвф, владимир зеленский, юлия тимошенко, украина, в мире
"Начинается расправа": Тимошенко обратилась к украинцам
06:07 16.06.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко на заседании Верховной рады Украины
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко на заседании Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Стрингер
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Юлия Тимошенко заявила о начале "расправы" с Украиной из-за открытия рынка земли

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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в ходе выступления в Верховной раде заявила о начале "расправы" над Украиной. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале RadaTVchannel.
"Сейчас хочу обратиться к украинцам. С первого июля у нас наступает трагическое время, когда президент, его команда, приняли решение распродать землю", - сказала парламентарий.
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Она отметила, что власти также разрешили иностранным банкам владеть украинскими сельскохозяйственными землями, без согласований снимать верхние слои чернозема, при этом у крестьян якобы "начнут забирать землю".
"Начинается расправа с крестьянством, расправа с Украиной", - заявила Тимошенко.
Политик также напомнила, что президент Владимир Зеленский обещал принимать такие важные решения только после волеизъявления граждан, однако сбор инициативной группы по проведению "земельного референдума" был сорван.
"Людей превратили в рабов, и продолжают пользоваться украинскими благами без ведома украинцев", - добавила лидер "Батькивщины", пообещав бороться с принятием данного закона.
Ранее Тимошенко заявила, что вместе со своей партией намерена оспорить решение Центральной избирательной комиссии Украины об отказе в регистрации инициативной группы по "земельному" референдуму.
В конце марта парламент Украины принял закон, который отменяет с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Согласно закону, первые два года землю смогут покупать только физические лица - граждане Украины, но не более 100 гектаров в одни руки. С 2024 года землю смогут покупать, как и предполагалось базовой моделью, украинские юридические лица не более 10 тысяч гектаров в одни руки.
Изначально этот закон предполагал, что иностранцы купить землю на Украине не смогут до проведения всеукраинского референдума. Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков в январе заявил, что такой референдум может пройти на Украине в 2022 году, "если на то будет воля народа". В конце апреля Верховная рада во втором чтении приняла законопроект, который исключает некоторые нормы из Земельного кодекса и расширяет возможности для иностранных граждан на покупку земель на Украине. В частности, отменяется норма, обязующая проводить согласование сделок с кабмином.
Принятие этого закона являлось одним из ключевых требований МВФ для предоставления новой кредитной программы Украине.
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