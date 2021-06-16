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В Абхазии возбудили дело после ранения двух российских туристов
В Абхазии возбудили дело после ранения двух российских туристов - РИА Новости, 16.06.2021
В Абхазии возбудили дело после ранения двух российских туристов
В Абхазии возбудили уголовное дело по факту ранения двух российских туристов в результате стрельбы в Пицунде, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры республики. РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T00:32
2021-06-16T07:40
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СУХУМ, 16 июн – РИА Новости. В Абхазии возбудили уголовное дело по факту ранения двух российских туристов в результате стрельбы в Пицунде, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры республики.Инцидент произошел в ночь на вторник в ресторане Апсны" на территории пансионата "Самшитовая роща". У россиян возник конфликт с жителем села Лыхны Гудаутского района Дмитрием Пилия. В результате он выстрелил одному из туристов в стопу и колено, второй получил шесть ранений в область левой ноги и таза. Пострадавших отвезли сначала в больницу в Гаграх, а затем — в Сочи.Как сообщили в Генпрокуратуре, в отношении Пилия возбуждено уголовное дело по статьям "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью отношении двух или более лиц", "незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия", "грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершённое с применением оружия".В настоящее время решается вопрос об аресте задержанного.Президент Абхазии Аслан Бжания после инцидента с ранением россиян поручил усилить безопасность туристов. Он также потребовал от правоохранительных органов принять все необходимые меры для привлечения задержанного к ответственности, а также проверить все крупные туристические объекты на предмет наличия у них эффективной службы безопасности и камер видеонаблюдения. Глава государства предупредил руководителей отделов милиции Гагрского района и города Пицунды о персональной ответственности за криминогенную ситуацию в регионе.После инцидента глава МВД республики отстранил от работы ряд правоохранителей. Российское консульство и представительство МВД России в Абхазии держат ситуацию на контроле.
https://ria.ru/20210615/strelba-1737050939.html
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россия, абхазия, в мире
В Абхазии возбудили дело после ранения двух российских туристов
00:32 16.06.2021 (обновлено: 07:40 16.06.2021)
 
© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкПансионат Самшитовая Роща в Пицунде
Пансионат Самшитовая Роща в Пицунде - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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В Абхазии возбудили уголовное дело после ранения двух российских туристов

Читать ria.ru в
СУХУМ, 16 июн – РИА Новости. В Абхазии возбудили уголовное дело по факту ранения двух российских туристов в результате стрельбы в Пицунде, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры республики.
Инцидент произошел в ночь на вторник в ресторане Апсны" на территории пансионата "Самшитовая роща". У россиян возник конфликт с жителем села Лыхны Гудаутского района Дмитрием Пилия. В результате он выстрелил одному из туристов в стопу и колено, второй получил шесть ранений в область левой ноги и таза. Пострадавших отвезли сначала в больницу в Гаграх, а затем — в Сочи.
Кадры стрельбы в Самшитовой роще Абхазии
Вчера, 11:57
Момент стрельбы по российским туристам в Абхазии попал на видео
Как сообщили в Генпрокуратуре, в отношении Пилия возбуждено уголовное дело по статьям "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью отношении двух или более лиц", "незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия", "грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершённое с применением оружия".
В настоящее время решается вопрос об аресте задержанного.
Президент Абхазии Аслан Бжания после инцидента с ранением россиян поручил усилить безопасность туристов. Он также потребовал от правоохранительных органов принять все необходимые меры для привлечения задержанного к ответственности, а также проверить все крупные туристические объекты на предмет наличия у них эффективной службы безопасности и камер видеонаблюдения. Глава государства предупредил руководителей отделов милиции Гагрского района и города Пицунды о персональной ответственности за криминогенную ситуацию в регионе.
После инцидента глава МВД республики отстранил от работы ряд правоохранителей. Российское консульство и представительство МВД России в Абхазии держат ситуацию на контроле.
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