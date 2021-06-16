https://ria.ru/20210616/putin-1737303811.html
Путин ответил на вопрос о "дне" в отношениях с США
Путин ответил на вопрос о "дне" в отношениях с США - РИА Новости, 16.06.2021
Путин ответил на вопрос о "дне" в отношениях с США
Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о том, достигли ли отношения с США дна, от которого можно оттолкнуться, отметил, что все действия с ухудшением... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T20:00
2021-06-16T20:00
2021-06-16T20:00
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ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о том, достигли ли отношения с США дна, от которого можно оттолкнуться, отметил, что все действия с ухудшением отношений со Штатами инициировались не Россией."Мне трудно сейчас сказать, потому что все действия, связанные с ухудшением российско-американских отношений, инициировались не нами, а американской стороной. Конгрессмены они народ изобретательный: что они еще там напридумывают - я не знаю", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом в Женеве.
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россия, джо байден, владимир путин, сша, в мире
Путин ответил на вопрос о "дне" в отношениях с США
Путин ответил на вопрос о "дне" в отношениях с США