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Флаги России, США и Швейцарии перед входом на виллу Ла Гранж в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920
Саммит Путина и Байдена
https://ria.ru/20210616/putin-1737303811.html
Путин ответил на вопрос о "дне" в отношениях с США
Путин ответил на вопрос о "дне" в отношениях с США - РИА Новости, 16.06.2021
Путин ответил на вопрос о "дне" в отношениях с США
Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о том, достигли ли отношения с США дна, от которого можно оттолкнуться, отметил, что все действия с ухудшением... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T20:00
2021-06-16T20:00
саммит путина и байдена
россия
джо байден
владимир путин
сша
в мире
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ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о том, достигли ли отношения с США дна, от которого можно оттолкнуться, отметил, что все действия с ухудшением отношений со Штатами инициировались не Россией."Мне трудно сейчас сказать, потому что все действия, связанные с ухудшением российско-американских отношений, инициировались не нами, а американской стороной. Конгрессмены они народ изобретательный: что они еще там напридумывают - я не знаю", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом в Женеве.
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россия, джо байден, владимир путин, сша, в мире
Путин ответил на вопрос о "дне" в отношениях с США
20:00 16.06.2021
 
© REUTERS / Pool / Denis BalibouseПрезидент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Джо Байденом
Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Джо Байденом - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© REUTERS / Pool / Denis Balibouse

Путин ответил на вопрос о "дне" в отношениях с США

Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о том, достигли ли отношения с США дна, от которого можно оттолкнуться, отметил, что все действия с ухудшением отношений со Штатами инициировались не Россией.
"Мне трудно сейчас сказать, потому что все действия, связанные с ухудшением российско-американских отношений, инициировались не нами, а американской стороной. Конгрессмены они народ изобретательный: что они еще там напридумывают - я не знаю", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом в Женеве.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
Вчера, 19:28Саммит Путина и Байдена
Путин заявил, что у него нет иллюзий насчет отношений с США
 
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